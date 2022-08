Teillier asegura que el PC está “arriba” de los acuerdos sobre cambios a propuesta constitucional: “Espero que pronto salga humo blanco”

En medio de las negociaciones a contrarreloj de los partidos oficialistas para alcanzar un acuerdo de reformas al proyecto constitucional -en caso de aprobarse-, esta mañana el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, aclaró sus reparos sobre la idea de modificar el texto emanado de la Convención Constitucional.

El domingo -en diálogo con Radio Nuevo Mundo- consultado por la posibilidad de realizar reformas, el timonel comunista aseguró que “el concepto tiene que ser perfilar mejor algunos temas de la (propuesta de) Constitución” y reconoció que “yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”. En la misma ocasión, además, afirmó que quienes plantean que hay que “mejorar” el texto “parece que le están echando agua al molino de la derecha”.

Su declaración se dio días después de que el Presidente Gabriel Boric instara a los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático a llegar a un consenso para comprometer reformas antes del plebiscito constitucional. Por lo mismo, ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por los reparos de Teillier, instancia en la que aseguró que las colectividades están dialogando, independiente del concepto que se utilice.

Ante ese escenario, esta mañana Teillier concedió una entrevista a Radio Universo en la que aseguró que “cada uno tiene su matiz respecto de lo que hay que hacer ante la petición del Presidente de la República”, y advirtió que “nosotros tenemos el nuestro y, a veces, se usa una determinada palabra, se usa otra”.

“Yo me quedo con lo que dijo la ministra Camila Vallejo. Dijo ‘bueno, será mejorar, precisar, perfilar, lo importante es que se llegue a un acuerdo’, y nosotros estamos en eso. Yo lo he dicho varios días, como que quieren ponerme a punta de lanza, no a mí, al partido, como que el partido va a cerrar las puertas a todo acuerdo, y eso no es así”, aclaró.

En esa línea, insistió en que “yo de un comienzo he dicho ‘estamos trabajando en privado’ y espero que pronto salga humo blanco”, y precisó que una vez que se conozca el documento emanado de los partidos oficialistas “van a poder opinar si es una reforma profunda, si es un perfilamiento, qué lo que es. O, a lo mejor, es de todo”.

“Ahora, otra cosa es el sentimiento que cada uno tiene respecto del texto aprobado por la Convención Constitucional”, advirtió el presidente del PC, pero aseguró que “estamos subidos, estamos arriba” de los acuerdos de reformas constitucionales.

“Estamos instados, hemos conversado con el Presidente. (...) Nosotros queremos perfilar mejor y en eso estamos. Ahora ¿cómo eso se compatibiliza eso con otros que a lo mejor quieren reformas más profundas? No lo sé. Eso va a quedar expresado en el documento”, enfatizó.

También, apuntó a que dicho documento debe contar con la aprobación de todos y todas, porque “no se le puede obligar a uno a firmar un documento en que no está de acuerdo”, pero afirmó que para llegar a un consenso “a veces todos tenemos que ceder algo”.

“No puede haber una imposición de alguien por sobre los demás, y yo creo que estamos discutiendo bien el tema y lo estamos haciendo como lo hemos acordado, en privado”, señaló.

En la ocasión, el presidente del PC también explicó que el concepto “reformar” es un “término que también hay que esclarecer”.

“Una cosa que hemos dicho es que antes de aprobar la Constitución no podemos reformar nada, y es complejo que los partidos políticos nos arroguemos la potestad de que podemos reformar la Constitución”, explicó, y aseguró que si bien se puede, se debe hacer “una vez que esté aprobada y de acuerdo a lo que la misma Constitución dice”.

¿Cuáles son los temas a perfilar?

Durante el diálogo radial, el timonel del PC también esclareció algunos temas a perfilar de la propuesta constitucional. Uno de ellos fue la plurinacionalidad la que -a su juicio- hay que “aclarar y perfilar mejor”.

Sin embargo, aseguró que se trata de un “avance respecto de la relación con los pueblos indígenas”. “Plurinacionalidad es entregarle derechos a los pueblos originarios que los han tenido bastante vetados durante muchos años. Hay un conflicto que se arrastra por años y años”, aseguró.

Además, destacó la posibilidad de otorgar “espacio en los órganos de poder. Y ¿cuál es el espacio que aparece desde la nueva Constitución? Escaños reservados en la Cámara de Diputados y Diputados. Eso es todo, no hay un co-gobierno”.

Así también, se refirió a la eliminación del Senado, el cual sería reemplazado por una Cámara de las Regiones de aprobarse el proyecto de nueva Constitución.

“A mí no me importa que se llame Senado de las Regiones o que se llame Cámara de las Regiones, lo que me importa, es que funcione de acuerdo a cómo lo dice el texto de la Constitución”, explicó sobre ese punto, y aseguró que “algunos dicen que hay que volver al Senado que teníamos, y yo ahí sí que planteo que no, (...) yo estoy con lo que dice la nueva Constitución”.