Tensión en la DC: Diputado Ascencio pidió no integrar grupo que defenderá acusación contra Pérez en el Senado tras declaraciones de Fuad Chahin y de Carolina Goic sobre el libelo

Decepcionado. Así se mostró esta jornada el diputado DC, Gabriel Ascencio. ¿La razón? Una serie de declaraciones del presidente del partido, Fuad Chahin, y de la senadora de la tienda, Carolina Goic respecto a la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez.

Ascencio fue uno de los principales impulsores del libelo contra el ahora exjefe de gabinete, defendiendo el escrito en la sala frente al abogado de Pérez, Gabriel Zaliasnik.

Tras concretarse la aprobación de la acusación, Ascencio iba a ser uno de los tres diputados que acudiría al Senado -que actúa como juez en este caso- a defender el libelo. Pero esto ya no será así debido a las palabras de Chahin y Goic sobre el tema.

“Decepciona enterarse por la prensa de mensajes que pueden entenderse como un llamado de perdón a las infracciones de Víctor Pérez. Sería bueno que el Consejo Nacional del PDC se pronuncie. Hoy he pedido a mi jefe de Bancada me saque de aquellos que deben defenderla en el Senado”, sostuvo el diputado a través de su cuenta de Twitter expresando su molestia.

Pero, ¿qué dijeron ambos personeros DC?

Bueno, Chahin en diálogo con Radio Duna declaró que “el primer objetivo de una acusación constitucional es que aquella autoridad que ha incumplido la constitución de las leyes o las ha dejado sin ejecución, como en este caso el ministro Pérez, no continúe en el cargo y ese es, por así decirlo, un objetivo logrado desde el punto de vista que presentó su renuncia".

"Por lo tanto creo que el primer objetivo y el central está cumplido, el resto es un objetivo más bien accesorio y el Senado tendrá que ponderar si con la renuncia ya materializada del ministro vota a favor o no la acusación constitucional”, agregó.

Mientras que la senadora Goic, en entrevista con La Tercera, señaló que “las acusaciones constitucionales generan dos efectos. Uno tiene que ver con que el acusado no siga en su cargo, entonces tiene que ver con hacer valer al responsabilidad política, y otro es la inhabilidad. Lo que corresponde es analizar en su mérito los planteamientos de la acusación con los antecedentes que tenemos hoy sobre la mesa. El ministro ya no está en su cargo y ese es un factor que tenemos que ponderar”.

No es primera vez que la DC ha sido factor en las votaciones de las acusaciones constitucionales. Por ejemplo en el libelo contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, la abstención de diputados de la falange fue clave para que no se aprobara. Mientras que en el Senado, las abstenciones de la misma Goic y de su par, Jorge Pizarro, así como otros desmarques de la oposición, permitieron que la acusación contra el Intendente Felipe Guevara no prosperara en la Cámara Alta.