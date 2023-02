Timonel PPD reconoce que “fue un golpe importante que el PS declinara ir con nosotros” en alianza electoral para consejeros

Las tensas negociaciones sobre la configuración de pactos electorales para los comicios de consejeros constitucionales dejó varias heridas al interior del oficialismo. Una de ellas fue la división entre el PPD y el Partido Socialista (PS), una alianza política histórica desde el retorno a la democracia y que quedó en pausa tras la decisión de los socialistas de conformar una lista con Apruebo Dignidad, coalición que comprende al Frente Amplio y el PC.

Así, la división se concretó este lunes, cuando ambos pactos llegaron hasta Esmeralda 611 para inscribir sus candidaturas ante el Servel, luego de intensas negociaciones y llamados del propio Presidente Gabriel Boric para arribar a una lista única del oficialismo, cosa que finalmente no sucedió.

Por un lado, una parte del Socialismo Democrático -PPD y Partido Radical- sumado a la Democracia Cristiana (DC) inscribieron su pacto bajo el nombre de “Todo por Chile” y presentó principalmente a candidatos de la “vieja guardia” de la política que fueron parte de los gobiernos de la Concertación: Andrés Zaldívar, Sergio Bitar y Carmen Frei son algunos de los nombres que engrosan la lista. Mientras que, por otro lado, el bloque conformado por Apruebo Dignidad y el PS competirá en la elección del Consejo Constitucional bajo el nombre de “Unidad para Chile”.

Bajo este panorama, la timonel del PPD y candidata por la RM al órgano que redactará una nueva Constitución, Natalia Piergentili, reconoció que para el PPD fue “un golpe importante” la decisión de los socialistas de pactar con Apruebo Dignidad en desmedro de ellos.

“Para nosotros fue un golpe importante que el PS declinara ir con nosotros. No tengo tan claro que esto reconfigure la escena política de aquí en adelante, pero sí creo que era importante al menos para nosotros reivindicar la existencia de la centroizquierda en esta y cualquier otra contienda electoral, porque sentíamos que al ir todos juntos aquello se invisibilizaba, y peor aún, no solo se invisibilizaba un sector o un planteamiento, sino que se invisibilizaba electoralmente la posibilidad de tener una mirada o un planteamiento de centroizquierda en lo que era esta elección de consejeros constitucionales”, reflexionó Piergentili en conversación con Radio Duna.

En la misma línea, planteó que para que una “separación definitiva” fuera una posibilidad concreta debía haber un “proceso de reflexión y diálogo”, cosa que -dijo- no han podido lograr durante once meses de gobierno.

“Creo que si es una separación definitiva o no, o cómo se reconfigura el Socialismo Democrático o cómo se trasciende hacia una nueva coalición -como lo ha dicho el Frente Amplio- donde el PS tenga un eje; todo eso puede ser posible, mi punto es que para que cualquiera de esas alternativas sean posibles aquí tiene que haber un proceso de reflexión y diálogo que no hemos sido capaces de hacer durante los once meses de gobierno y yo veo difícil que al alero de elecciones se pueda lograr”, lamentó Piergentili.

La timonel del PPD profundizó también en lo que será la campaña electoral -que oficialmente inicia el 8 de marzo- y en los posibles roces que pueda provocar al interior del oficialismo.

“La campaña se tiene que centrar en lo que nosotros somos y proyectamos, más que en lo que no somos o en lo que nos diferenciamos del otro. Si tú me preguntas a mí, yo voy a ser enérgica respecto de plantear cuál es la arquitectura institucional que queremos, las modificaciones al sistema político, qué cosa de la coyuntura vemos y cómo la analizamos; más que hacer una diferenciación con el resto”, apuntó la candidata.

“La idea de tener listas separadas era conquistar el 64% que votó rechazo, pero que no rechaza una Nueva Constitución. Y que repara mucho en las formas en las cuales se construye la Constitución, y no quiere una Constitución maximalista ni de trinchera. Para eso sentimos que era viable hacerlo a partir de una lista del Socialismo Democrático”, complementó ayer Piergentili en Radio Pauta.