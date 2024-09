Tohá logra aprobar por unanimidad mayores facultades para el Ministerio del Interior

Coordinación política, intersectorial y seguimiento al programa de gobierno.

Esas tres facultades fueron los que aprobó la comisión mixta -integrada por senadores y diputados de las comisiones de Seguridad-, donde se tramita el nuevo Ministerio de Seguridad.

Con la presencia de los ministros Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres), además del asesor legislativo de Interior, Rafael Collado, los parlamentarios dieron un paso importante respecto de las facultades que tendrá el nuevo ministro.

Pese a las dudas que venía transmitiendo la oposición respecto a las mayores atribuciones políticas que tendría este nuevo secretario (a) de Estado, lo cierto es que el gobierno se anotó un triunfo en la votación de la mañana de este martes.

En un poco más de una hora de sesión, los legisladores aprobaron de forma unánime artículos clave del proyecto.

El primero de ellos, establece que “el Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y reconstrucción y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal entre otras funciones”.

A renglón seguido, estipula que el ministro “será el encargado de coordinar políticamente a los distintos ministerios para el logro de los objetivos gubernamentales”.

Esta función dice es, en simple, la de coordinar políticamente al gabinete del Presidente de la República.

Otro artículo aprobado señala: “Corresponderá al Ministerio del Interior ejercer la coordinación intersectorial y el seguimiento programático de la gestión del gobierno, especialmente en la preparación de decisiones que afecten a más de un ministerio; servir de apoyo técnico a los comités interministeriales que lo requieran e informar al Presidente de la República respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organizaciones y procedimientos a la administración del Estado”.

El traspaso de esta función desde la Segpres a esta nueva cartera, según justificó Tohá, se debe a que “esa labor es muy intensiva en tiempo, significa coordinar equipo de otros ministerios, hacer seguimiento, el equipo existe, pero la labor política no se logra cumplir”.

En último término, y luego de un acuerdo con la oposición que obligó a suspender por 10 minutos la sesión, la comisión aprobó la siguiente norma: “Sin perjuicio de las facultades del Presidente de la República, de encomendar a uno o más ministros las tareas específicas de coordinación, el ministro del Interior realizará la coordinación política del gabinete ministerial”.

Entre las atribuciones, según el articulado, están la de proponer al Presidente de la República proyectos de ley, reglamentos y programas; requerir informes a ministros y efectuar propuestas en sus respectivas carteras; además de otras que les pueda encomendar la ley.

Las dudas que quedan por el “comisario” de seguridad

A minutos de terminar la sesión, el diputado Diego Schalper (RN) solicitó adelantar la discusión sobre este inciso que se verá durante la próxima sesión, lo que fue respondido por Tohá.

“Si la persona que está a cargo de llevar adelante las tareas de seguridad en el territorio no depende del ministerio a cargo de la seguridad, ese ministerio no existe. Porque la seguridad funciona en el territorio, no funciona en ninguna otra parte. Entonces, si uno está a cargo de la seguridad y hace todas las leyes, las políticas, pero al final el que manda lo que se hace en el terreno es de otro ministerio, no solo no vamos a crear un Ministerio de Seguridad fuerte, como todos queremos, sino que vamos a debilitar la tarea de la seguridad”, explicó Tohá.

Ante las dudas de que esta figura le quitaría relevancia a la Delegación Presidencial, Tohá propuso que quede “explícito que el delegado tiene una relación respecto a los temas de seguridad que le implica que puede tomar decisiones, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, pero que lo haga a través de la persona del Ministerio de Seguridad: el seremi”.