“Trampa” y “triquiñuela”: Las críticas de los convencionales por las indicaciones que reponen artículos de Sistema Político en las enmiendas de la Comisión de Justicia

El viernes el pleno rechazó el inciso que resolvía los conflictos que existen entre las dos cámaras legislativas. Este sorpresivo desajuste del acuerdo de los colectivos de izquierdas sobre Sistema Político dejó incompleto el proceso de formación de una ley y este vacío volvió más simétricas ambas cámaras, al menos en lo que tiene que ver con las atribuciones de la Cámara de las Regiones.

Lo mismo pasó con el artículo 63 del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia que buscaba darle “plena igualdad” a los partidos políticos y las organizaciones política e independientes.

Ante este escenario los convencionales se enfrentaron a un problema. Los plazos de la Comisión de Sistema Político estaban vencidos y ya no existía posibilidad de reponer normas o incisos. Por eso la única opción que encontraron fue utilizar las indicaciones de la Comisión de Sistemas de Justicia -que cerró su plazo el viernes a las 23.59- para corregir el error.

La insistencia de los diputados por sobre los representantes regionales se repuso en las atribuciones de la Corte Constitucional y lo de los independientes en las materias relativas al Servicio Electoral.

La controversia generó reacciones al interior de la Convención. El convencional Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) indicó que esta acción “es una triquiñuela mañosa, de mala fe, que lo que hace es desacreditar completamente el proceso constituyente”.

Chahin Hizo un llamado también a la comisión de Sistemas de Justicia y a la mesa directiva con el objetivo de “evitar que se concrete esta trampa”.

Además agregó que “si es que no prima la responsabilidad (..) esta Constitución se va a transformar en la Constitución tramposa de Atria y compañía. No es posible que una norma que se ha rechazado tres veces por el pleno hoy día resucite a través de una indicación dando una solución que no tiene nada que ver con el sistema político”.

Desde la derecha también hubo reacciones ante el hecho. La convencional Patricia Labra, quien es parte de la comisión de Sistemas de Justicia, explicó que “la izquierda ingresó como indicaciones al informe de Justicia, que se vota este domingo en comisión, adiciones de nuevos artículos que replican textualmente normas correspondientes a otras comisiones que ya fueron descartadas definitivamente del debate constitucional por el pleno, tales como el derecho a migrar, entre otras. Encontraron una manera de insistir en arreglar sus acuerdos fallidos de la cocina, prostituyendo la Comisión de Justicia”.

También se sumaron a las críticas a través de Twitter otros convencionales que tildaron de “tramposa” la acción. El convencional Arturo Zúñiga indicó: “Tramposos. Acaban de quitarle toda legitimidad a este proceso. Izquierda Maquiavélica hace cualquier cosa con tal de hacerse del poder total”.

En tanto, Marcela Cubillos también se sumó a las críticas y expresó que la acción significa “trampa y mala fe”. En su cuenta de Twitter escribió además: “A esto nos referimos con los riesgos para Chile de un Congreso unicameral plurinacional, con poder total, en que una mayoría hace lo que quiere y cambia las reglas a su arbitrio. Es la Convención en modo permanente”.