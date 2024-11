Tras acusación de abuso sexual: diputada Marcela Riquelme renuncia al Frente Amplio y se autodenuncia ante la fiscalía

La diputada Marcela Riquelme, quien es investigada por el Tribunal Supremo del Frente Amplio tras una denuncia por abuso sexual en su contra al interior del partido, informó esta tarde que se autodenunció ante la justicia y que renunció a las filas de la tienda oficialista.

La denuncia presentada por una asesora parlamentaria fue informada a la legisladora el pasado 30 de octubre. Tal situación, llevó al Frente Amplio a suspender su militancia como medida cautelar y a que, además, en la propia Cámara de Diputados se abriera una investigación de carácter interno, en la cual oficia como “fiscal” el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Asimismo, el viernes 1 de noviembre, y luego que el caso se filtrara a la prensa, desde la directiva nacional del Frente Amplio emitieron un comunicado donde señalaron que “frente a denuncias de violencia sexual, el centro de nuestro actuar estará siempre en el acompañamiento, cuidado y protección de quien denuncia”. Asimismo, informaron que iniciarían una investigación interna para hallar a los responsables de la filtración de la denuncia.

Pese a la acusación ante el TS del partido, desde la Fiscalía informaron en esa ocasión que no existía registro de una denuncia formal al respecto ante el Ministerio Público.

Ante esto, la diputada Riquelme, quien ha afirmado su inocencia desde que se conoció el caso, señaló esta jornada que debido al daño que se le ha causado tanto a la presunta víctima como a ella misma y su entorno, decidió renunciar al Frente Amplio y autodenunciarse a la justicia.

“He sido objeto de una denuncia y ha sido al interior del partido, y esa denuncia se filtró a los medios de prensa, causando un grave daño no solo a la presunta víctima, sino que también a mi persona, a mi familia, a mis amigos y por supuesto a mi equipo”, sotuvo la legisladora por el distrito 15 de la Región de O’Higgins.

“Por esa razón, he decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que es en los Tribunales de Justicia y el día de hoy me he autodenunciado”, indicó por medio de un video posteado en sus redes sociales y que grabó en el exterior de la Fiscalía de O’Higgins.

En su mensaje, agrega que “de la misma forma, y esperando proporcionar todos los medios de prueba necesarios para que se esclarezca la verdad, con la misma transparencia que siempre hemos tenido como diputación, lo que hemos hecho es renunciar al Frente Amplio”.

En este sentido, destacó que el motivo de su salida de la tienda es “la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta dirección regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa. Creo que este es el actuar en consecuencia que los vecinos de la Región de O’Higgins y de todo nuestro país esperan de una autoridad y eso es lo que estoy haciendo con el apoyo y la convicción de los míos”.