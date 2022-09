Tras emplazamiento a Boric: Jackson revela que se contactó con Ripamonti y afirma que “RD es un partido comprometido con el éxito del gobierno”

Una serie de reacciones generaron las declaraciones de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), quien emplazó al Presidente Gabriel Boric por el proyecto de saneamiento en playa Las Salinas. El fin de semana, la jefa comunal llamó a que el Comité de Ministros resolviera “en menos de 72 horas” el proyecto y advirtió que de no rechazarse, el jefe de Estado “perdería su confianza”.

Tras el ultimátum de Ripamonti, esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson -hombre de confianza del Mandatario y quien la semana pasada se trasladó desde la Segpres a esa cartera en el marco del cambio de gabinete- reveló que se contactó con la alcaldesa de Viña del Mar.

“Nosotros como partido, como Revolución Democrática, hoy me toca a mí estar como ministro de Estado, por lo tanto esa es mi tarea principal más allá de que yo tenga por cierto una militancia en un partido político, pero hemos conversado con la alcaldesa”, señaló el secretario de Estado.

En detalle, comentó que “le hemos hecho saber que para este gobierno, por cierto, la prioridad siempre va a ser el diálogo, la participación y el cuidado del medioambiente”, agregando que “en esa línea es la que los ministros y ministras que conforman el Comité de Ministros van a actuar”.

El ministro de Desarrollo Social también fue consultado respecto al tono empleado en el emplazamiento de Ripamonti al Presidente Boric, y si es que existe algún llamado específico entre los liderazgos del partido, a propósito de aquello.

“No soy quien tenga que hacer un llamado en esas características. Sé que al interior del partido por supuesto que hay conversaciones en esa línea. Somos un partido oficialista, somos un partido que ha promovido la opción de este gobierno y vamos a estar firmes con el Presidente en las definiciones”, expresó Jackson.

“Revolución Democrática es un partido oficialista, un partido que está comprometido con el éxito de este gobierno y lo va a seguir haciendo hasta el último día”, agregó. Así también, dijo descartar que el ultimátum de la alcaldesa de Viña del Mar se relacionara con una incomodidad existente en RD tras la remoción de Miguel Crispi (RD) como subsecretario de Desarrollo Social y la nominación de Nicolás Cataldo (PC) en esa labor.

“Lo descarto completamente, hablé exactamente eso con la alcaldesa y yo lo descarto. No tiene que ver una cosa con la otra. Yo hablé con ella, (...) me aclaró que no tenía nada que ver una cosa con otra, sino que tenía que ver principalmente con la preocupación de los temas medioambientales y de participación”, expresó el secretario de Estado.

Tohá: “No es que el que ocupe el tono más duro va a tener más escogida”

Pero el ministro de Desarrollo Social no es el único personero de gobierno que se ha referido al emplazamiento.

Más temprano, en diálogo con Tele13 Radio, la jefa de Interior, Carolina Tohá aseguró que “el tener en un gobierno una coalición donde hay muchos de sus dirigentes que son figuras que vienen de una trayectoria de trabajo con el movimiento social, que han estado en distintas luchas y causas, que tienen vínculos con organizaciones ciudadanas, es una fortaleza”.

Sin embargo, expresó que “no hay que perder de vista que cuando se llega a gobernar se gobierna para todo el país, y no cada uno para el grupo de donde viene o la organización con la que tiene más sintonía”.

“Aquí estamos gobernando para las chilenas y chilenos, y si estamos en esta coalición estamos detrás del gobierno del Presidente Boric, entonces las diferencias que tengamos hay que encontrar una manera de manejarlas que no genere confusión en la población”, puntualizó la jefa de gabinete.

“Respecto al tono con que se actuó, creo que no es el tono y creo que hay que instalar una manera de resolver las diferencias distinta”, complementó.

En esa línea, aseguró que “aquí en el gobierno en ese sentido no nos vamos a perder, escuchamos todas las voces, pero no es que el que ocupe el tono más duro va a tener más escogida, va a tener más escogida el que tenga mejores razones y a partir del diálogo que tengamos en los caminos que vayamos encontrando, y de esa manera va a actuar el Comité de Ministros a propósito del proyecto en cuestión”.

En tanto, el domingo por la mañana la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo puntualizó que “nosotros promovemos y estamos en el lado del diálogo y la conversación, y el resguardo del medioambiente”.

Además, agregó que “las instituciones tienen que funcionar en esta materia. Hay Comité de Ministros que están determinados para resolver estos temas, pero vuelvo a repetir: el compromiso de este gobierno con el medioambiente no está en duda”.

Finalmente, Vallejo mencionó que “lo que más va a fortalecer nuestra institucionalidad y nuestras acciones es el diálogo, y eso lo vamos a estar promoviendo siempre con todas las autoridades y con la ciudadanía”.