Tras tensa jornada Cámara logra aprobar reforma para aplazar el plebiscito

Por 109 votos a favor, uno en contra (Sergio Bobadilla UDI) y una abstención (Iván Norambuena UDI) la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este martes la reforma constitucional que aplaza el plebiscito del 26 de abril, así como el resto del calendario electoral a raíz del coronavirus.

Una votación que se dio en una tensa jornada debido a que desde el oficialismo alertaron temprano de un “error” en la redacción del texto, lo que complejizó y alargó el debate parlamentario (ver subtitulo). Y aunque estaba previsto que a mediodía el texto fuese votado, finalmente la Cámara lo visó pasadas las 18.00.

En particular, en tanto, los numerales 1, 2 y 4, de los cuales se pidió votación separada, también fueron aprobados por los diputados. En tanto, la indicación del diputado de Evópoli, Luciano Cruz Coke, que buscaba corregir el “error” del texto alertado horas antes y que señalaba que los parlamentarios que sean parte de la comisión mixta podrán ejercer como convencionales hasta que dicho órgano acabe con su mandato, fue rechazada por no conseguir los votos necesarios.

El pasado jueves 19 de enero un total de 15 partidos de oficialismo y oposición acordaron impulsar el texto para materializar la modificación de fechas. Así se logró consenso de que la consulta nacional para la nueva Carta Magna pase del 26 de abril al 25 de octubre. Mientras que los comicios municipales, de gobernadores regionales y, en caso de que se imponga el “Apruebo” en el plebiscito, de convencionales constituyentes, desde el 25 de octubre de 2020 al 11 de abril de 2021.

El proyecto de reforma constitucional había pasado su primera valla ayer en el Senado, donde se aprobó por 30 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Y hoy fue el turno de la Cámara, en una jornada marcada por el enfrentamiento parlamentario.

Tensa jornada

Una tensa antesala tuvo la discusión de la reforma constitucional que aplaza tanto el plebiscito -fijado inicialmente para el 26 de abril-, así como el resto del calendario electoral a raíz de la propagación del coronavirus, y que hoy debe ser votada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto debido a que el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, alertó temprano esta mañana -según dio a conocer La Tercera PM- de un “error” en el texto que fue aprobado ayer en el Senado.

Una falla que podría generar un problema en caso de que ganen las opciones “Apruebo” y “Convención mixta” en el plebiscito constitucional que busca postergarse para el 25 de octubre debido a que las nuevas fechas del calendario electoral harían topar los periodos de campaña de algunos parlamentarios con el funcionamiento de esta convención. Además, es posible que varios diputados y diputadas que formen parte de esta instancia cesen sus cargos en marzo de 2022, antes de que concluya el plazo del trabajo de la convención mixta, por lo que no se sabe si podrían seguir siendo parte de esta instancia constituyente o no.

Esto generó una disputa en la comisión de Constitución de la Cámara, donde se revisó primero la reforma, que fue aprobada con la abstención de los parlamentarios UDI y de Evópoli.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) explicó su posición señalando que “yo plantee que hay un tema con el tema de la convención mixta que hay que solucionar, eso es evidente. Hay un tema que nosotros queremos plantear de la inhabilidad de los gobernadores regionales, sí. Y vinimos acá para poder debatirlo. Y tenemos el legítimo derecho a votar de una forma que al diputado Boric no le guste”.

Palabras que se dieron luego de que Gabriel Boric (CS) se refiriera en duros términos a la posición del partido de Coloma. "No puedo creer lo que está haciendo la UDI. Si la UDI no da los votos en sala para esto, y que no empiecen a negociar otras cosas de gobernadores, les vamos a sacar la cresta políticamente. Es absolutamente inaceptable lo que están haciendo. Si quieren que se caigan la postergación de fechas del plebiscito y de todo el calendario electoral aténganse a las consecuencias”, indicó.

El debate no quedó ahí y se trasladó a las redes sociales. El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC) declaró: “Insólito: la UDI y Evopoli se abstienen en votación de postergación de plebiscito por razones sanitarias del #COVIDー19 en la comisión de Constitución. Anteponen cálculo electoral pequeño por sobre razones sanitarias”.

Desde el Frente Amplio también salieron a criticar la postura UDI y de Evópoli. La presidenta de Revolución Democrática y también diputada, Catalina Pérez, acusó que “ahora el gobierno por medio de los votos de la UDI está buscando boicotear el Plebiscito en la cámara de diputados”.

Desde la oposición se había transmitido al oficialismo que el problema de la eventual comisión mixta podría tratarse en el futuro mediante algún proyecto de reforma.

La discusión continuó en la sala, donde hubo acusaciones cruzadas por parte de los diputados. De hecho, socialista Leonardo Soto, amenazó -si es que el proyecto de reforma era rechazado- con acusaciones constitucionales contra el Presidente Sebastián Piñera y ministros de Estado.

Incluso, el debate llevó a Evópoli a sacar un comunicado para referirse a este tema, donde aseguraron que “nuestro compromiso es legislar con responsabilidad. Lamentamos las falsas acusaciones desde el Frente Amplio en momentos donde se necesita unión, responsabilidad y liderazgos. Desgraciadamente algunos alimenten el conflicto en vez de colaborar. Necesitamos protegernos de la pandemia y en paralelo avanzar el proceso constitucional que la ciudadanía espera”.

Gobernadores regionales

A este debate se suma la discusión que ya se había generado ayer respecto a la posibilidad de aplazar las elecciones de gobernadores regionales (que se realizarían junto a las municipales) para que se efectúen a los comicios parlamentarios de noviembre de 2021.

Y aunque hasta el momento no había claridad si es que habría piso político para avanzar en un acuerdo que permita aplazar estas elecciones, desde distintos sectores no se descartaba que más adelante se pudiera avanzar en una reforma con este objetivo.

Proyecto que suspende la franja

Durante esta jornada también se aprobó, por 109 votos a favor y uno en contra, el proyecto ingresado por el gobierno este martes, con discusión inmediata, que suspende la propaganda electoral (franja televisiva) del plebiscito.

La iniciativa había sido adelantada esta mañana por el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien aseguró que había hablado con el Presidente Sebastián Piñera y que éste le había indicado que enviaría dicho proyecto al Congreso durante esta jornada.

Lo que finalmente se concretó horas después y fue visado por la Cámara en general y en particular, al no ser objeto de indicaciones.