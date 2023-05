UDI el día después de las elecciones: “No queremos ver a ningún Stingo de derecha”

Como cada lunes, el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) se reunió en su sede para efectuar un punto de prensa, pero esta vez el tono de la conversación fue diferente, considerando el arrollador triunfo del Partido Republicano en las elecciones del domingo, el que, sumado a los votos obtenidos por Chile Vamos, le dan mayoría a la oposición en el futuro órgano redactor del proyecto de Constitución.

Frente a ello, el partido liderado por el senador Javier Macaya, realizó un análisis de los resultados, y su secretaria general, María José Hoffmann, manifestó que “no podemos cometer los mismos errores que se cometieron en el proceso anterior, nosotros no queremos ver a ningún Stingo de derecha, al contrario, queremos actuar con mucha humildad pero sobre todo con mucha responsabilidad”.

La exdiputada citó las palabras que el timonel de la UDI había declarado esta mañana en radio Cooperativa, cuando dijo esperar “no ver esta tan mal envejecida frase de que los acuerdos se ponen solo por un sector, no ver Stingos de derecha”.

La alusión es al exintegrante de la Convención Constitucional Daniel Stingo, quien en 2021, cuando el otrora órgano redactor estaba compuesto en su mayoría por fuerzas de izquierda, manifestó que, para escribir la propuesta de Carta Magna el sector iba a “poner los grandes temas”.

A los gremialistas, además, se les preguntó por los resultados obtenidos en la elección, donde el partido alcanzó seis cupos para el Consejo Constitucional. Ante ello, Macaya manifestó reconocer “que los resultados no fueron los esperados (...) y nos ponemos a disposición para lo que viene en el proceso constituyente, con el objetivo de no repetir los errores y el maximalismo refundacional que tuvo el proceso anterior”.

Además, la secretaria general del partido criticó duramente al Ejecutivo, manifestando que están “cansados de las autocriticas de papel del gobierno. Deben asumir su nueva derrota y, para lograrlo, es necesario realizar cambios profundos (…) agarrar su programa de gobierno, meterlo en la basura y poder suspender aquellas reformas que no representan lo que Chile ya le ha dicho”.

La exdiputada ya había manifestado esta mañana en el programa El día después del 7-M: análisis y entrevistas a los protagonistas del momento político, de La Tercera, que los resultados de la elección tienen un “efecto”, el que, a su juicio, se traduciría en que el sector “debe también moderar al gobierno” y que “el gobierno debería retirar (del Congreso) las reformas hoy día”.

Por otra parte, fueron consultados respecto a si la UDI tomaría la misma decisión de sus compañeros de coalición, Renovación Nacional, quienes esta mañana anunciaron elecciones internas -que se efectuarán en agoto de este año-. Al respecto, Hoffmann precisó que, como partido “tendremos que hacer también nuestras autocríticas”.

“No es el resultado que esperábamos y lo hemos dicho, tenemos que hacer también una autocrítica, pero para nadie puede caber una duda de que esta es una derrota al octubrismo y eso es lo que queremos resaltar”. “No me voy a referir a lo que pasa con nuestros socios, pero, para nosotros, ha sido un orgullo trabajar con ellos, creo que hemos formado una gran coalición y bueno, creo que tendremos que hacer también nuestras autocríticas”, dijo.