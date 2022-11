Tensión por sexto retiro: comisión de Constitución acuerda pedir a la mesa de la Cámara que resuelva factibilidad de retomar el proyecto

Un tenso debate se produjo la tarde de este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Esto frente a la solicitud de los diputados Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas, René Alinco y Pamela Jiles, quien es parte de la instancia parlamentaria, para que se pusiera en tabla el proyecto de sexto retiro de fondos previsionales.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Karol Cariola (PC), explicó que esto no era posible, ya que en julio de este año, y frente a, una vez más, la insistencia de la diputada Jiles para que se tramitara un proyecto de retiro del 10%, la militante comunista pidió un informe detallado en derecho al secretario de la instancia, Patricio Velásquez.

El informe del abogado determinó que dicha situación, según establece la Constitución no era posible, esto basándose en el artículo 68 de la Carta Magna que establece que un “proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”. Y justamente, en abril pasado el proyecto de quinto retiro fue desechado por dicha corporación, por lo cual no se podría presentar una iniciativa similar hasta abril de 2023.

Por ello, y ante la insistencia de los legisladores, es que Cariola pidió el acuerdo a la Comisión para solicitar una opinión jurídica y constitucional al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros respecto al informe emanado por Velásquez.

“No puedo ser yo quien pase por arriba de una Constitución (...) la secretaría presentó un informe, yo pregunté a la Comisión si había alguien que tuviera una opinión distinta a la del informe y la comisión avaló el informe de la secretaría, eso es lo que pasó hace algunas semanas atrás que fue en julio”, comenzó explicando la militante comunista.

Cariola detalló además que “lo que está ocurriendo ahora, es que la Comisión le solicita volver a poner en tabla este proyecto, por lo tanto se reabre el debate, frente a eso, lo que yo estoy solicitando, es que ya no conforme aquellos diputados, Rivas, Alinco, Jiles, Oyarzo, que han venido a solicitar que explícitamente en esta comisión que el proyecto de retiro se ponga en tabla; no conforme con el informe de secretaría e incluso poniendo en duda dicho informe, la propia secretaría sugiere que entonces pidamos el informe a secretaría en general de la Cámara y a la mesa y eso va a resolver el problema, ese es el acuerdo que estoy pidiendo”.

Finalmente, y tras la consulta de rigor a los integrantes de la instancia, Cariola comunicó que “se toma el acuerdo entonces y se le pide un pronunciamiento a la secretaría general de la corporación para poder tener un informe que respalde o contradiga o lo que resulte finalmente de lo que ha dicho el secretario de la Comisión de Constitución”.

La decisión de la presidenta de la instancia molestó a Jiles, quien con duros epítetos contra la gestión de Cariola, se retiró de la sesión.

Gobierno: “Es poco serio y responsable pensar que con retiros resolveremos los problemas de las personas”

Quien se refirió a la decisión de la Comisión de Constitución fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien cuestionó en duros términos a quienes impulsaban iniciativas relativas al 10%.

“Los retiros fueron un instrumento que se discutió en un contexto extraordinario de pandemia y parece que algunas personas no se enteran que la pandemia terminó y la vida sigue”, indicó.

La jefa de gabinete fue enfática en señalar que “hay personas que necesitan jubilarse y no gastar los ahorros previsionales para otros objetivos. Es poco serio y responsable seguir pensando que con los retiros vamos a resolver los problemas de las personas”.