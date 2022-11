“Un proceso electoral sin libertad y con opositores presos o proscritos no es democracia”: Boric critica los comicios municipales de Nicaragua

Un duro cuestionamiento a las elecciones municipales realizadas en Nicaragua este fin de semana realizó el Presidente chileno Gabriel Boric.

En dichos comicios el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Daniel Ortega, logró triunfar en las 153 alcaldías que se disputaban. El proceso eleccionario estuvo marcado por la ausencia de la oposición de dicho país, la cual fue vetada por los tribunales locales, por ello es que acusaron la existencia de un “fraude” a raíz de dicha situación.

Al respecto Boric indicó que “el domingo se realizaron elecciones municipales en Nicaragua. De 153 alcaldías “en disputa” Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo”.

Y agregó que “seguiremos empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho y fin a todo ataque en contra de personas opositoras”.

No es primera vez que el Jefe de Estado critica la situación que se vive en Nicaragua. De hecho, el pasado 22 de septiembre, en el marco de su gira a Nueva York afirmó que “realmente me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de Derechos Humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela, Nicaragua o Chile. En Chile tuvimos serias violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social, no podemos tener un doble estándar”.

Mientras que el 12 de noviembre de 2021, en el marco de la segunda vuelta presidencial, Boric se desmarcó de una declaración que hiciera el Partido Comunista en donde se defendías las elecciones presidenciales donde Ortega resultó ganador para encabezar un nuevo periodo en el país.

“En nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste (...) Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores”, afirmó en ese entonces el exdiputado por Magallanes.