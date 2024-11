Vallejo reafirma que el Ejecutivo cree en la denunciante de Manuel Monsalve: “Como gobierno no nos corresponde poner en duda”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), ratificó este lunes la postura del Ejecutivo respecto del testimonio otorgado por la exfuncionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció a Manuel Monsalve por violación y abuso sexual.

En la jornada de ayer, el Ejecutivo abordó nuevamente el caso. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), aseveró en conversación con Canal 13 que el relato de la víctima es “coherente y verosímil”.

Esta mañana, en conversación con Cooperativa, Vallejo ratificó lo expresado por el titular de la Segpres. “La justicia es la que lo determina, pero obviamente el relato es coherente y es verosímil”, dijo.

“Y por lo tanto aquí lo importante tampoco es poner en el centro de la opinología si uno lo cree o no cree, al final es la justicia la que tiene que actuar y siempre, obviamente, hay que pensar en el resguardo, en las garantías para las víctimas de no revictimización, porque eso es lo que exige además la ley. Nosotros, y lo dijo el Presidente, como gobierno no nos corresponde poner en duda y más bien le creemos”, puntualizó.

En ese sentido, reiteró que “aunque la justicia es la que tiene que determinar efectivamente el delito denunciado, pero nosotros creemos, hay un relato que es coherente, que es verosímil”.

“No somos nosotros los jueces, eso es el Poder Judicial, pero bueno, es lo que hay y ya lo que tenemos de denuncia es bastante grave como para poner todas las fuerzas y el interés sobre la rigurosidad y la capacidad de avanzar con prontitud de la justicia en esclarecer los hechos y aplicar las sanciones y las penas correspondientes en el caso”, insistió.

Adicionalmente, la portavoz del Ejecutivo, se refirió a los resultados de la última encuesta Cadem, que arrojaron que el 76% de los encuestados desaprueba la gestión del gobierno en el caso Monsalve: “Las evaluaciones son siempre legítimas y la opinión pública puede estar comentando y evaluando el tema asociado a los manejos de la crisis, pero lo cierto es que en términos concretos y objetivos el caso Monsalve hoy día está siendo investigado administrativamente y judicialmente por poderes que son autónomos al Poder Ejecutivo”.

En esa línea, defendió que la decisión para remover al entonces subsecretario “se dio en un plazo bastante acotado” y que “las decisiones que tenían que tomar en el marco institucional y legal ya se tomaron”.