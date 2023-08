Vicepresidente del Consejo Constitucional critica exposición de presidenta del órgano ante Carabineros

Durante la jornada de este martes, el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle (Ind-PS), se refirió a la reunión que tuvo la presidenta Beatriz Hevia (republicana) con el alto mando de Carabineros, sin darle aviso a la mesa directiva, ya que asistió a título personal.

“A primera vista me parece que es imprudente que tengamos reuniones por separado con determinadas instituciones. No contribuye a la transparencia”, dijo el vicepresidente del órgano redactor en entrevista con Radio Concierto.

Valle hizo referencia a un hecho dado a conocer el lunes por La Tercera. La exposición de Hevia con los generales de la policía uniformada ocurrió a fines de julio. Su ponencia duró cerca de 15 minutos, y en la instancia Hevia aprovechó de explicar, en rasgos generales, lo que había sido la instalación del órgano redactor, sus primeras semanas de funcionamiento y lo que se aproximaba en ese momento respecto del debate de las enmiendas.

Este martes Hevia fue consultada por este tema, luego de que terminara la sesión de Sistema Ppolítico en la cual participa. “Fue un saludo cordial a la institución de Carabineros de Chile explicando qué había pasado en el momento hasta ese minuto y los pasos a seguir hacia adelante. No es más que lo establecido en la Constitución y en el reglamento del proceso”, dijo la presidenta.

Además, la consejera republicana aclaró que fue una invitación que recibió de Carabineros: “No es más que eso, por lo tanto la desdramatizaría”.

Consultada sobre si fue un error no haberle informado esta actividad al vicepresidente, Hevia señaló: “No hubo una planificación respecto de comunicar y no comunicar, fue una reunión para la que recibí una invitación, como he recibido invitaciones a otras”.

“Yo fui como Beatriz Hevia -dijo la presidenta, aun cuando desde Carabineros señalaron el lunes que la invitación fue en su carácter de timonel del órgano constituyente- y por supuesto que si hubiera sido una invitación a la mesa, la habría comunicado en el momento que correspondía, pero tampoco tengo ningún problema en comunicar las cosas si es que así correspondiera”, añadió.

Por su parte, Valle al finalizar la sesión de la comisión de Derechos Sociales volvió a referirse al tema. “No tengo información en el sentido de que esto corresponda a alguna actividad en su calidad de representación que tiene del Consejo Constitucional (...) Creo que tratándose de una entidad pública y por la representación que ella tiene, desde luego no es una reunión que estuviera en conocimiento del Consejo ni de la mesa”.

Vicepresidente Consejo Constitucional critica a Beatriz Hevia por exponer ante Carabineros.

Fuentes del Consejo comentan que esta mañana el vicepresidente acudió a la oficina de Hevia y en una breve conversación le transmitió la sorpresa que le causó haber visto por la prensa la reunión con Carabineros. Además dado que ambos ocupan cargos públicos del Consejo, le planteó que esperaría que ese tipo de temas fueran debidamente informados.

Además, comentó que durante su rol de vicepresidente del órgano redactor no ha tenido reuniones de ese estilo, sino que todas han sido conforme “con la legislación sobre transparencia y debidamente registradas e informadas”.

Este no es el primer desencuentro que tienen ambas autoridades. La semana pasada Hevia y Valle hicieron un punto de prensa para referirse a la reclamación que hicieron los consejeros oficialistas ante la Corte Suprema. En la instancia, en vez de dar una sola opinión institucional, cada uno terminó dando su visión.

Mientras Hevia criticó el reclamo, Valle lo apoyó. “Cuando no están todavía todas las enmiendas sobre la mesa y hay enmiendas importantes que no sabemos si finalmente la Corte Suprema va a definir admitir o no a trámite el requerimiento y, por lo tanto, si van a ser parte del proceso, es difícil poder entrar a mayores conversaciones, por tanto, es parte de lo que tenemos que hacer”, dijo Hevia aquella vez.

Valle en tanto aseguró que la reclamación que realizó su sector “no tiene ningún efecto suspensivo respecto de la deliberación y del proceso que debe llevar a cabo el Consejo”.