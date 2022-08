“Voltereta olímpica”, “Error garrafal”: críticas transversales por decisión del gobierno de no decretar Estado de Excepción en Los Ríos

Durante esta tarde, la ministra del Interior, Izkia Siches, informó que, tras realizar un evaluación detallada de los sucesos que han afectado a la Región de Los Ríos en los últimos meses, el gobierno finalmente decidió no extender el estado de excepción a la zona.

Lo informado por la ministra Siches ha generado críticas tanto desde el oficialismo como de la oposición.

El senador PS por Los Ríos Alfonso Urresti señaló en Canal 24 Horas que con la decisión del Ejecutivo “se erosiona la credibilidad de la ministra del Interior y del gobierno, no puede haber una voltereta tan grande del día lunes hasta hoy. Lo lamento tremendamente, hemos respaldado todas las medidas del gobierno, yo le he señalado que se vayan tomando toda y cada una de ellas, pero lo que dice la ministra es no conocer la realidad, creo que está mal informada y encerrada en cuatro paredes, y simplemente su información está siendo alimentada por visiones parciales. Esto es muy lamentable, porque la ministra se comprometió en la sala, con nosotros, parlamentarios de la región, y no ha dado ninguna argumentación. Eso es muy malo porque pierde seriedad el gobierno”.

Además agregó que “hay una voltereta olímpica que desconoce lo informado por el propio gobierno, esto es lo inadmisible. Si hay antecedentes nuevos o que puedan consignar, perfecto, pero esta es una decisión comisión del comité político, ¿Cuándo ha estado el comité político por acá? que recorren La Unión, Máfil, que recorran los destrozos que se han provocado. Hay que ser rigurosos, serios, esto no es serio”

El diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional (RN) expresó que “lamento que el gobierno no haya extendido el estado de Excepción Constitucional hacía Los Ríos, producto que hace dos días tenían toda la intención de colocarlo y anexar La Araucanía y Arauco a ese decreto, pero, después como se saltaban la constitución con Araucanía y Arauco, entonces colocaron la extensión del Estado de Excepción para Araucanía y Arauco, y dejaron votado a los Ríos”.

Además agregó que “lamento que el análisis que hacen es tan por encima y no están escuchando a las víctimas ni a las autoridades de la Región de Los Ríos. El gobierno comete un error garrafal, porque le está diciendo a los terroristas que tienen chipe libre en una región de Chile para hacer y deshacer, los ataques terroristas van a continuar en esa región en mayor medida”.

La diputada PS por Los Ríos Ana María Bravo afirmó que se enteró por la prensa de la decisión gubernamental. “Nos parece impresentable que después de haber estado en conversaciones y de haber incluso establecido fórmulas por las cuales se iba a concretar esta medida se nos señale ahora por la prensa que no va el Estado de Excepción Constitucional”.

La senadora RN por la zona María José Gatica expresó que “el gobierno no escuchó el sentir de las víctimas y no entiende realmente lo que está ocurriendo en el territorio. Se dedican a condenar la violencia con frases muy bien escogidas, pero no toman ninguna medida concreta. Hoy los terroristas están en su salsa y hacen lo que quieren, porque nadie contrarresta su poder y el gobierno solo les abre la cancha para que sigan aterrorizando a la población”. Este Gobierno está lleno de complejos y no tiene el coraje de combatir el terrorismo porque tienen un pie en la Moneda y otro en la revolución”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), señaló que “no comparto y creo que es un error la decisión del gobierno de no ampliar el Estado de Excepción a Los Ríos. Donde existen los mismos hechos de violencia, debe existir la misma respuesta del Estado y del gobierno. No podemos tener personas, regiones y familias de primera y segunda categoría”.

Por su parte, la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón comentó en Twitter: “¿Alguien puede explicar el actuar de ministra Izkia? Sabiendo lo importante que ha sido en Araucanía y Biobío el EEC. ¿Ministra sin razón alguna decide no decretar EEC en Los Ríos? Mientras unas duermen calentitas en la capital. Otros tienen que hacer guardia para resguardar su seguridad”.

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán emplazó al “Presidente Boric y a la ministra de Interior a hacerse cargo y responsables de la violencia en estos territorios” y pidió que “se reevalúe la situación y recapaciten”.

“Chile merece seguridad y tranquilidad y una de las materias ineludibles es garantizar esa tranquilidad a través del Estado de Excepción Constitucional. Los Ríos merece ese Estado de Excepción que permita a los vecinos vivir tranquilos y un poco más seguro”, finalizó el timonel de la tienda.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Henry Leal afirmó que “el gobierno está jugando con la seguridad de los chilenos. La ministra del Interior se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad de nuestro país. Ella no está apta para el cargo, debe renunciar”.

El diputado RN Bernardo Berger afirmó que “nos enteramos por la prensa. Aparentemente nunca estuvo la intención. Me parece una verdadera burla y un portazo a las narices a los vecinos que tenían la esperanza de este anuncio que era esperado. Aquí se hizo una jugada muy pésima porque se jugó con las expectativas de la gente”.

La diputada Camila Flores de RN señaló que “esta decisión me parece una burla para los vecinos de Los Ríos, quienes ya se habían hecho la expectativa, yo estoy segura que estaban muchos más tranquilos desde el minuto que se había anunciado por parte del gobierno decretar el Estado de Excepción para la zona. pero este gobierno ya rompió el “Récord Guinness” de las volteretas, porque nadie se puede dar volteretas por días más que este gobierno, cambian de decisión como si fuera tomar un juego, tomar decisiones como esta que implican la seguridad y la vida de los chilenos”.