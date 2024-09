Votos UDI y PC en el Senado añaden suspenso a nominaciones para la Corte Suprema

Las alusiones al caso del abogado penalista Luis Hermosilla, cuya filtración de audios y chats dejaron al descubierto una amplia red de gestiones políticas y judiciales, fueron parte de las exposiciones que hicieron los tres postulantes a la Corte Suprema, que este lunes fueron recibidos por la Comisión de Constitución del Senado.

Incluso, anticipándose a cualquier pregunta de los senadores presentes, el juez de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro, quien fue propuesto por el Presidente Gabriel Boric al cargo de fiscal judicial de la Suprema, dijo -en medio de la audiencia- que “no tengo ni siquiera cercanía (con Hermosilla), por si hay alguna pregunta directa”.

Además de Pizarro, Boric propuso a las juezas de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jéssica González y Mireya López, para asumir como ministras del máximo tribunal.

Tras las exposiciones, la Comisión de Constitución del Senado acordó recomendar la ratificación de los tres postulantes. Sin embargo, no hubo plena unanimidad. Hubo dos desmarques que añadieron una cuota de suspenso a la definitiva votación en la sala, que será la próxima semana.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) se abstuvo en el caso de la jueza González, mientras su par Claudia Pascual (PC) también prefirió no anticipar su postura final específicamente frente a la postulación de la magistrada López.

En todo caso, Ebensperger aprobó el nombre de López, y Pascual, el de González.

El juez Pizarro fue el único de los tres candidatos que contó con el voto unánime de la comisión.

Alta votación

Aunque las bancadas de la UDI y el PC, actuando por separado, no tienen los votos suficientes para derribar las nominaciones, la tarea no está fácil para los ministros Luis Cordero (Justicia) y Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia), quienes deben reunir el apoyo de 33 senadores para aprobar una por una las proposiciones presidenciales.

Particularmente la abstención de Ebensperger era la más delicada, ya que daba cuenta de las dudas que persisten en la derecha, en general, respecto de González. Incluso, a pesar de que el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, votó a favor de su nombre en la comisión, ello no garantiza que toda la bancada de Renovación Nacional se ponga detrás de la postulación de esta magistrada a la que se le atribuye un perfil feminista y más ligado a la izquierda.

El problema es que si puntualmente la jueza González (quien ha fallado en los casos de Karadima, Corpesca y el de Daniel Jadue) no reúne los votos, desde el oficialismo advierten que rechazarán, a continuación, a los otros postulantes, a quienes se les considera más cercanos a la oposición.

Senadores de la alianza gubernamental creen que el papel que desempeñó González en el caso Corpesca fue el que le dejó más enemistades en la derecha. De hecho, esta jueza ya había sido propuesta el año pasado por el Presidente Boric, pero ante la falta de apoyos en la oposición, el mismo gobierno decidió retirar su nombramiento para evitar un revés en el Senado.

Sin embargo, este lunes, Cordero volvió defender la imparcialidad de la magistrada González, cuyo “carácter judicial”, a juicio del ministro, quedó demostrado en el caso de abusos sexuales protagonizado por el fallecido sacerdote Fernando Karadima, donde decretó la prescripción exclusivamente por las restricciones legales, a pesar de lo impopular y de que durante la investigación acreditó lo delitos.

Reparos contra López

El titular de Justicia, además, elogió el liderazgo del juez Pizarro, a quien le ha correspondido presidir en tres ocasiones la Corte de Puerto Montt, y también alabó el “carácter judicial” de la magistrada López, a quien le correspondió resolver en un proceso complejo como el caso Exonerados.

No obstante, el desmarque de la senadora Pascual tenía que ver con otra causa sensible.

Desde el mundo de agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos han criticado la postulación de López debido a fallos en los que aplicó la figura de media prescripción. Ello se ha traducido en una rebaja de condenas o bien en el otorgamiento de penas alternativas.

“No he logrado convicción en esta postulación. No me pronunciaré”, señaló Pascual, quien le preguntó derechamente a López por sus fundamentos para aplicar la media prescripción.

Caso Hermosilla

Tras la audiencia, el ministro Cordero fue consultado si algunos de estos postulantes podrían arrojar sorpresas como haber solicitado ayuda al abogado Hermosilla para su nominación, tal como ocurrió en 2021 con el actual juez de la Suprema, Jean Pierre Matus.

En respuesta, el titular de Justicia reveló que el gobierno consultó a los nominados por eventuales lazos con el abogado penalista, hoy en prisión preventiva. “Este proceso ha estado en medio de todo este debate público. Ese es un aspecto que hemos conversado con ellos y nos han transmitido que no tienen ninguna causal que los afecte o alguna situación de conflicto de interés respecto de los casos que hoy se discuten en la prensa”, agregó.

Los mismos postulantes en sus respectivas exposiciones también se refirieron directa e indirectamente al caso Hermosilla.

“A más altas responsabilidades corresponde también mayores exigencias, mayores exigencias de calidad profesional, sin duda, pero también mayores exigencias éticas e institucionales... El Poder Judicial se encuentra entre las instituciones con peor imagen pública producto de la escasa confianza ciudadana y por causas lamentables, hechos de conocimiento público que todos conocemos”, dijo, por ejemplo, la jueza González.