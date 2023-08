Winter y reformas del gobierno: “Soy extremadamente escéptico de que la derecha verdaderamente concurra a estos acuerdos”

El diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, se refirió a la salida de Giorgio Jackson del ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además, también abordó los líos de platas que mantienen a la Fiscalía investigando presuntos delitos en once regiones del país, lo que ha sido catalogado como una de las peores crisis del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Durante la mañana de este domingo, el director de la unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que el Ministerio Público determinó tres factores comunes en las fundaciones investigadas: corporaciones creadas recientemente, vaga experiencia en la temática del convenio celebrado y transferencias directas. Además, Campos apuntó hacia la Ley de Presupuesto como una de las herramientas que han aprovechado estas organizaciones para cometer las irregularidades, ya que desde 2021 que se modificaron los estatutos de control para celebrar este tipo de convenios.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el parlamentario afirmó que en los líos de platas “hay personas que han incurrido en una actitud corrupta, sin lugar a dudas, y ese el problema principal, pero también tengo la impresión de que nuestra institucionalidad ha ido siendo negligente en hacérsela difícil, o más bien, ha ido poniendo incentivos a través de un Estado que tiene un exceso de tareas que no ejecuta por mano propia”.

En relación con el caso de Democracia Viva, cuyo conocimiento terminó por abrir las demás investigaciones del ente persecutor a lo largo del país, Winter indicó que “es evidente que no tenían la expertiz para desarrollar esta tarea (trabajo en campamentos), es evidente que los pagos estaban parcelados para evadir el control de Contraloría y es evidente que el único mérito del asignatario es su cercanía política o personal con el asignador, yo lo considero un caso de corrupción”.

“No creo que haya una orquestación, por ejemplo, entre Democracia Viva y el caso Polizzi, que está vinculado al gobernador Rodrigo Díaz, creo que hay una institucionalidad propicia para que determinadas personas, como las que hemos mencionado, se aprovechen de eso. ¿Es un golpe duro al Frente Amplio que hayan personas involucradas en esto? Durísimo y es una vergüenza. Por eso yo creo que nuestro gobierno ha tenido una actitud bastante proactiva, de esto que el Presidente ha llamado “caiga quien caiga”, tratando de tener una política de Estado y no cayendo en el empate, porque ahora están apareciendo fundaciones vinculadas al gobierno anterior”, agregó el diputado.

Así las cosas, el legislador aseguró estar “indignado y desconcertado con el caso convenios, quiero que se investigue hasta las últimas consecuencias y que el derecho, tanto administrativo como penal, actúe con toda su fuerza, pero decir que hay un mecanismo que es propio del Frente Amplio, lo descarto por completo”.

Ánimo político tras la salida de Jackson

Antes de concretarse la salida de Giorgio Jackson del ministerio de Desarrollo Social, la UDI había condicionado su participación en la mesa por la reforma de pensiones hasta que el exministro abandonara la cartera. Esta mañana, tanto el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, como la ministra del Interior, Carolina Tohá, dieron a entender que ya no hay excusas para que la tienda gremialista no vuelva a las negociaciones.

Sobre la materia, el diputado Winter aseveró que “me parece increíble la falta de visión con que está actuando la oposición, en que creen que el tema de las pensiones es como un capricho de la ministra Jara, que es la ministra Jara quien no llega a fines de mes. Si de nuevo fracasamos como política en solucionar el tema de las pensiones, vamos a tener un problema gravísimo. Yo hago la invitación a ver el estallido social en términos históricos”.

“La derecha, y la oposición en general, no ha sido capaz de hacer una crítica inteligible a la forma en que el ministro Jackson estaba desarrollando su tarea en Desarrollo Social, sino que más bien se le ha involucrado temas de carácter y se la ha intentado involucrar en el caso convenios, cuestión que no hay ningún vínculo, ni siquiera con su persona, sino que de hecho no han encontrado ningún vinculo con su ministerio”, agregó.

Con respecto a los dichos que han emitido políticos de derecha contra el otrora ministro de Desarrollo Social, acusó que “respecto a imputaciones calumniosas, la derecha debe pruebas o disculpas”.

En tanto, referido a los acuerdos del gobierno (reforma de pensiones y pacto fiscal), enfatizó que el exministro Jackson no era el verdadero problema para la oposición, sino que más bien era una negativa del sector opositor a concurrir en estas materias.

“Soy extremadamente escéptico de que la derecha verdaderamente concurra a estos acuerdos, no creo que el ministro Jackson haya sido su principal problema, creo que una parte minoritaria de la derecha está interesada en mantener el poder que tienen las AFP sobre la sociedad chilena”, dijo el diputado.

Asimismo, y sobre el apoyo de la UDI a la reforma de pensiones, Winter remarcó que “en la UDI hay un poco interés en defender el interés de las AFP, pero principalmente hay un temor a que si aparece el seguro social que está planteando el gobierno van a subir las pensiones. Tienen el temor de que el alza de pensiones sea por la ciudadanía, imputado el Presidente Boris, y eso les pueda perjudicar en las municipales”.

Por otro lado, el diputado de CS señaló que “es muy difícil encontrar en la derecha hoy día con quien hablar de automatización, cambio climático, pensiones y de litio. Es muy difícil encontrar en la derecha a alguien que entienda el estallido social a la luz del 2011 (...) que le den un contexto histórico, porque la derecha cree que la historia de los estallidos sociales, del malestar terminó. Me parece una idea extremadamente ingenua, pero sobre todo peligrosa para el futuro del país”.