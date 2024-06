Ximena Llamín (DC), precandidata por Peñalolén: “Leitao ha tenido buenos aciertos, pero hay un desgaste evidente”

La concejala Ximena Llamín, militante DC, reconoce que, de ser electa alcaldesa de Peñalolén en las elecciones de octubre, le interesa ser continuadora del legado del exjefe comunal Claudio Orrego. Además, enfatiza que tiene una ventaja frente a las demás cartas del pacto: haber nacido y vivir en la comuna.

¿Qué la motivó a ser candidata?

Que soy nacida y criada en Peñalolén. Soy profesional, contadora auditora y tengo un magíster en educación, una trayectoria de trabajo social y político por más de 20 años. Y hace ocho años soy concejala en ejercicio.

¿Qué la diferencia de los demás candidatos del pacto?

En Peñalolén estamos cansados de este turismo electoral. Muchas veces, en periodo de elecciones, vienen muchos candidatos de afuera y miran con ojos de turistas. No tienen una experiencia y un recorrido por las calles, sino solo en periodos electorales. Mi historia está acá y eso hace la gran diferencia.

¿Pasa por vivir ahí?

Exactamente.

¿Cuál es su opinión de la administración actual?

Se han hecho buenas acciones, sobre todo estos 20 años que se inició con Orrego. Ha sido un periodo de harta transformación e inversión, pero yo creo que todavía podemos más. Ha tenido buenos aciertos esta gestión, pero hay un desgaste evidente.

¿En qué se nota?

Principalmente en el liderazgo de la alcaldesa. A veces las mismas personas se dan cuenta de que las pilas ya no son las mismas, no están al 100%. Pero ha sido una buena gestión, eso no lo puedo dudar.

¿Cómo fue para usted el episodio de la renuncia a la DC de Carolina Leitao para apoyar a José Ruiz?

Yo esperaba el apoyo de la alcaldesa. Pero lo más importante es el apoyo de la gente y yo me siento una candidata de las y los vecinos de Peñalolén. Fue un momento difícil para mí, pero me quedo con el respaldo ciudadano.

¿Se equivocó al renunciar por apoyar a un candidato?

Hay que preguntarles a los involucrados cómo se sienten.

¿Cuáles son los proyectos emblemáticos de su programa?

Vamos a enfocarnos en la seguridad. Pensamos en una corporación de seguridad, que nos permita no solamente incorporar vehículos y personal de seguridad, sino también acciones de inteligencia. También consideramos relevantes los temas de infraestructura pública. Hoy día las calles están muy deterioradas.

¿Se considera continuadora del legado de Orrego y Leitao?

Me considero continuadora de Orrego. De hecho, yo me hice militante por la invitación de él.

Se ha dicho que Miguel Concha tiene una ventaja en la comuna, porque ya fue candidato. ¿Considera que sea así?

Ese fue otro momento político que se vivió. Peñalolén no está para experimentos.