10 grandes (y no tan caros) regalos tecnológicos para todo tipo de mamás

No es necesario que una persona —mucho menos una madre— sea geek para que merezca un obsequio tecnológico. Hoy en día, para bien o para mal, pocas se mantienen al margen de los adelantos digitales, y recibir un regalo moderno o novedoso puede resultar estimulante para quien ya acumula algunas décadas y no quiere sentir que la vida la deja atrás.

Pero ya sabemos que no toda la tecnología es buena, ya sea porque es de mala calidad o porque puede complicar en vez de facilitar la vida. Si quieres regalarle algo tech a tu mamá, acá una lista con productos probados y aprobados por nuestro equipo, todos fáciles de usar, de muy buen rendimiento y, lo más importante, precios razonables.

Smartband Xiaomi Mi Band 5

La oferta de smartbands —o pulseras inteligentes— no para de crecer, por lo que acertar con una confiable y conveniente no es tan sencillo. La que según nuestra experiencia reúne ambas condiciones —gran desempeño y amable precio— es la Mi Band de Xiaomi, una pulsera de uso muy intuitivo, poderosa batería —dura hasta 14 días— y un montón de utilidades, que van desde dar la hora hasta contar los pasos, monitorear el sueño, chequear la frecuencia cardíaca, controlar la música y la cámara del celular y obtener estadísticas de nuestro ejercicio. Su sencillo diseño puede quedar bien en la muñeca de cualquier mamá.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4

Si hay más presupuesto —bastante más—, se puede pasar de la pulsera al reloj inteligente. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del Samsung Galaxy Watch4, el último de su serie —y el mejor del mercado el año pasado—, es bien grande. Se trata de un aparato que no solo complementa sino que además puede reemplazar en algunos aspectos al celular. Se puede conectar a internet y por lo tanto puede recibir o mandar mensajes sin necesidad de depender del teléfono. Tiene GPS incluido, por lo tanto para los deportes outdoor es capaz de recolectar toda la información de forma independiente. Es elegante, es liviano y sus correas son intercambiables, por lo que puede adaptarse a cualquier estilo y muñeca.

Audífonos Sennheiser HD 250BT

En oferta están estos excelentes audífonos Sennheiser, de lo mejor que se puede encontrar a este precio. Son inalámbricos, cómodos, con maravilloso sonido y un buen micrófono, ideales para disfrutar música pero sobre todo para trabajar y usar en videollamadas. Son grandes, sí, en contra de la moda de los diminutos earbuds, pero eso garantiza más durabilidad, más batería y mejor experiencia de audio. Precio normal: 69.990.

Freidora de aire Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Es cierto que regalar electrodomésticos por estos días resulta un movimiento arriesgado: independiente de cuán útil, necesario o novedoso sea el aparato, puede herir sensibilidades al vincular la figura materna con las tareas del hogar. De todas formas, si la mamá de turno es buena para la fritanga o cocina más por gusto que por obligación, esta freidora de aire debería ser recibida con los brazos abiertos y las encimeras despejadas. Es uno de los aparatos de su tipo más cómodos y amigables de manejar que nos ha tocado probar, con resultados impecables —papás fritas crujientes y empanadas sabrosas— y un tamaño muy práctico. También descongela, hace yogur y hornea.

Smartphone Samsung Galaxy A32 5G 128GB

¿Mamá necesita renovar el celular pero tienes el presupuesto acotado? Una excelente opción para actualizarse y estar preparada para el futuro 5G sin endeudarse por varios años es el Samsung Galaxy A32, un teléfono simple, que no presenta grandes sofisticaciones, pero que es capaz de conectarse a las nuevas redes. Lo incluimos entre los mejores smartphones 5G por menos de $400 mil, ya que a pesar de su económico precio posee una gran pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz, buen procesador, buena cámara y sólida batería.

Cargador para autos Anker PowerDrive 5 puertos USB-A 50W

Mantener con carga el teléfono está siendo uno de los principales desafíos posmodernos. La vieja técnica de dejarlo enchufado durante la noche no siempre alcanza para que la batería dure todo lo necesario, y tanto los cargadores de fábrica como los que venden en la calle suelen ser demasiado lentos. Si tu madre anda mucho en auto y es adicta al celular —o lo usa mucho para trabajar—, un cargador como este —que tiene cinco puertos para enchufar varios dispositivos— la sacará siempre de apuros y la mantendrá conectada sin falta. Precaución: puede que ahora te llame o te mande mensajes con mucha más frecuencia que antes.

Smart TV LED Caixun CS43S1USM

Un clásico regalo para el Día de la Madre es un televisor: es grande, suele costar seis dígitos y las mamás recordarán a sus retoños cada vez que lo enciendan o se sienten frente a él —que, en algunos casos, puede ser buena parte del día, todos los días. Imposible quedar mal con un obsequio así. El problema es que hoy la oferta es mucha y no siempre buena: ¿cómo saber que una smart TV andará bien? ¿Qué hacer para no gastar de más? Alejandro Alaluf, nuestro especialista en pantallas, probó esta LED Ultra HD de la marca Caixun y consideró que era “plenamente confiable a la hora de entregar una experiencia audiovisual de altísima definición y a bajo precio”. O sea, por este valor será imposible encontrar nada mejor.

Disco duro externo LaCie Rugged Mini 1TB

Para las mamás audiovisuales que trabajan con grandes archivos digitales, que necesitan respaldar sus pesados proyectos o que simplemente sufren de Diógenes virtual y acumulan demasiada música, películas o lo que sea, un buen disco duro externo lo recibirán como maná caído del cielo. Más si es bonito y seguro como los LaCie Rugged, que se caracterizan por su fiabilidad —sus componentes garantizan muchos años de uso— como también por su resistencia, capaz de soportar caídas de hasta 3 metros, la presión de un auto y también el derrame de líquidos. O sea, perfecto para mamás con guaguas inquietas.

Amazon Kindle Touch 8GB

Y si se trata de una madre buena para leer, aquí hay un regalo imbatible. Bueno, quizá un par de hermosos libros de sus autores favoritos puedan superarlo, pero un lector electrónico —o e-reader— difícilmente tenga competencia. Menos si es un Kindle, el aparato pionero de estas tecnologías, cuyo modelo Touch 8GB resulta ideal para lectoras constantes y sencillas. Su batería dura varias semanas, tiene luz frontal para leer en la oscuridad y una capacidad de 8GB, equivalente a unos 4 mil libros. Nada mal.

Mini consola Nintendo Game & Watch The Legend of Zelda

Las mamás gamer también pueden tener su regalo. Una nueva consola se escapará de la gran mayoría de los bolsillos, pero un chiche retro puede ser un bonito gesto para satisfacer su lado juguetón. Este es un pequeño dispositivo oficial de Nintendo, una especie de Gameboy horizontal que incluye tres juegos de la saga The Legend of Zelda: los dos primeros —The Legend of Zelda y The Adventure of Link, ambos originales de la consola NES—, y la versión para Gameboy, Link’s Awakening. Se carga mediante USB y cuando no se usa también puede funcionar como reloj.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 29 de abril de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.