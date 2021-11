10 smartphones recomendados con ofertas de hasta un 43%

Samsung Galaxy Z Flip3 - 20%

“Para quienes estén aburridos de los teléfonos tradicionales, el Flip3 es una refrescante novedad que emula a los celulares “almeja” de hace dos décadas, lo que le otorga una multiplicidad de funciones y atributos prácticos”, describe nuestro crítico de tecnología, Alejandro Alaluf, quien lo evaluó con cinco estrellas, el máximo posible. Su precio normal es de $999.999, pero en este Black Friday, lo puedes encontrar a $799.990. Si pagas con tarjeta CMR, el descuento crece a 30 mil pesos menos.

Samsung Galaxy Z Fold 2 256GB - 20%

El otro modelo plegable de Samsung, el Fold es un híbrido entre smartphone y tablet, lo que le da cierta similitud a la sensación de tener un libro entre las manos. Con un potente procesador Qualcomm, conectividad Wifi, Bluetooth y 5G, es algo más pesado que lo que acostumbran ser los teléfonos móviles (282 gramos). Cuenta con dos pantallas, una interna Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pulgadas con resolución QXGA+ (de 2.208 x 1.766 píxeles), y otra externa, de 6,2 pulgadas y resolución de 2.260 x 816 píxeles (de tipo super AMOLED), que permite diversas configuraciones frente a distintas necesidades. Tiene una capacidad de 256 GB. Sin duda, un dispositivo versátil y de alta calidad. Su precio normal es de $1.249.990

Apple iPhone XR 64GB - 5%

A los fanáticos del iPhone —pero que los miran desde lejos por sus altos precios— les llega esta alternativa tan económica como funcional. Su pantalla, de 6,1 pulgadas (Liquid Retina HD) es un poco más pequeña que su símil XS Max (de 6,4″), pero más grande que la del XS (de 5,8″). Su sistema operativo es el iOS 12, que cuenta con múltiples funcionalidades de medición, para quienes gustan de registrar sus movimientos y productividad diaria. A diferencia de otros modelos de la marca, el XR cuenta con una sola cámara frontal y otra trasera. Esta última posee un sensor con resolución de 12 MPde 1,4 micras de tamaño y apertura f/1.8. La primera, en tanto, dispone de un sensor de 7 MP con apertura f/2.2, con estabilización electrónica y flash retina. Su procesador es el Apple A12 Bionic. Y asegura ser resistente a salpicaduras, por lo que parece ser una gran opción para los presupuestos acotados. Su precio normal es de $410.990.

Huawei P40 Lite 128GB - 30%

También para bolsillos acotados encontramos esta excelente opción. Se trata de un modelo de gama media, que la compañía china estrenó previo al bloqueo comercial de Estados Unidos, por lo que cuenta con un sistema operativo Android. De hecho, este modelo aún posee entrada para audífonos. Su pantalla es de 6.4′' y en la parte trasera se pueden observar nada menos que cuatro lentes: el principal de 48 MP, un gran angular de 8 MP, otro macro de 2 MP y un sensor de profundidad de 2 MP. Posee 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, GPS integrado, conectividad hasta 4G, Bluetooth y Wifi. Y, además, es resistente al agua. Su precio normal es de $299.990.

Samsung Galaxy Note 20 256 GB - 9%

Una especie en peligro de extinción, luego de que Samsung anunciara que no fabricará más la popular serie de Galaxy Note. Este es un dispositivo de grandes dimensiones y una pantalla de 6,7 pulgadas, además de un peso de 194 gramos. Cuenta con tecnología NFC, conectividad Bluetooth 5.0, y hasta 4G. Posee un procesador Octa-Core Samsung Exynos 990, según los entendidos, uno de los mejores dentro de su gama. Tiene una memoria RAM de 8GB, lo que garantiza una buena funcionalidad mientras se utilizan varias aplicaciones a la vez, y un gran almacenaje interno de 256GB. Su precio normal es de $549.990.

Xiaomi Redmi 9 64GB - 46%

Si en algo ha destacado la compañía china Xiaomi es en fabricar smartphones sencillos, a precios sumamente asequibles y, aún así, de buena calidad. Este modelo Redmi 9 es prueba de ello. Cuenta con un sistema operativo Android, y una memoria RAM un tanto acotada, de 4GB, además de una capacidad de almacenaje de 64GB, la que se puede expandir vía MicroSD. Su pantalla es de 6.53 pulgadas con resolución FHD+ (2340x1080 píxeles), la que está protegida con Gorilla Glass 3. Tiene una cámara frontal de 8MP, y cuatro traseras —13 MP f/2.2 8 MP f/2.2 gran angular 5 MP f/2.4 macro 2 MP f/2.4 bokeh. Su conectividad es NFC, Wifi y Bluetooth 5.0. También cuenta con un puerto de entrada para audífonos y un lector de huellas trasero. Destaca, además, por su batería que ofrece una gran autonomía. Su precio normal es de $199.990.

Vivo V21 5G - 8%

Según Alaluf, se trata de un modelo de gama media muy equilibrado, liviano y elegante, que destaca por sus impresionantes fotografías. “En ese sentido, quienes busquen un celular elegante y funcional, que destaque principalmente en selfies y videos nocturnos, el V21 puede ser una de las mejores apuestas hoy disponibles en el mercado”, apuntó el crítico en su review, que cerró con 4 de 5 estrellas posibles y lo incluyó entre los mejores smartphones Android de este año. Precio normal: $399.990.

Samsung Galaxy Z Fold3 - 17%

Cinco estrellas le dio Alaluf a este modelo de la popular empresa coreana. “Los teléfonos plegables han llegado para quedarse”, dice el crítico a propósito del revolucionario diseño que ofrece este Galaxy Z Fold3. Pero, más allá de esta novedad, lo que más entrega este modelo, “es la posibilidad de reinventar la forma en que nos relacionamos con nuestros teléfonos, trabajamos con ellos y consumimos contenidos. En ese sentido, es probablemente el teléfono celular más atractivo del mercado actual”. Precio normal: $1.799.760.

iPhone 12 Pro - 21%

Este modelo es el eslabón intermedio entre el iPhone 12 y la línea Pro Max. En ese sentido, Alaluf plantea que “el Pro es para ese público que está dispuesto a pagar un poco más y que busca tener una mejor cámara y un mejor rendimiento general”. Cuenta con una cámara con teleobjetivo que permite fotografías de grandes niveles de detalle. Su precio normal es de $1.139.990, pero, durante este Black Friday lo puedes conseguir en Líder a $949.990. Aunque si pagas con la tarjeta Líder BCI lo puedes obtener por $50 mil menos.

POCO X3 Pro - 17%

Submarca de la compañía china Xiaomi, POCO ofrece este smartphone de gama media que, para Alaluf es conveniente en cuanto su precio, pero no deslumbra en lo que se refiere a sus funcionalidades. No posee una gran cámara, pero sí una “muy buena batería y un potente procesador”. Ojo que no está capacitado para 5G. Precio normal: $239.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 26 de noviembre de 2021. Los precios y valores pueden cambiar.