7 claves de cómo reciclar en tiempos de coronavirus

La emergencia aún no cesa, sin embargo, se espera una reactivación de labores durante los siguientes días. La cuarentena obligatoria se levantará y poco a poco se volverá a la rutina, pero con más resguardos. Ejemplo de ello es la obligatoriedad de mascarilla en transporte público, la distancia social y el lavado frecuente de manos.

Desde que comenzó la cuarentena he notado la cantidad de basura que uno acumula estando 24/7 en la casa.¿Qué pasa ahora con nuestros residuos? Durante todo este periodo y al igual que los trabajadores del área de la salud, los profesionales de la limpieza de cada municipalidad, mantuvieron sus jornadas laborales, las que incluso se hicieron más intensas.

Práctico conversó con tres expertos en relación al reciclaje y las acciones que debiera tomar cada persona en sus casas en materia de residuos y manipulación sanitaria.

Todo igual pero con más pulcritud

“Son las mismas de siempre. Almacenar los residuos limpios. Darle siempre un pequeño enjuague a botellas plásticas, envases de bebidas, jugos, agua mineral, tetra pak de leche o alimentos”, explica Hernán Inssen, ingeniero en recursos naturales y bachiller en ciencias naturales en la U. de Chile. Inssen es gerente general y socio fundador de Hope, empresa de gestión, valorización y reciclaje de residuos.

“Lo ideal, es siempre tener una estación de reciclaje. Mínimo cuatro contenedores: una para papeles/cartones, plásticos, vidrios/botellas y otra para tetra pak/lata/chatarra. Con estos cuatro grupos básicos ya podrías separar bien tu reciclaje, poder acopiar una buena cantidad y después llevarlo a un punto limpio”, complementa Inssen.

Evaluar y ejecutar dentro de nuestras capacidades

“Es importante tratar de aportar de acuerdo a las capacidades de cada uno. Quienes tengan compostera, por ejemplo, no van a tener problemas con ciertos residuos orgánicos”, explica Agustín Correa, gerente de nuevos negocios de TriCiclos, empresa que da soluciones en el tratamiento de residuos y reciclaje. La historia es distinta cuando se habita en un departamento, pero en estos casos Correa explica que “se puede buscar el reciclaje de elementos que no les impliquen gran volumen y que sea de fácil limpieza para no se generen malos olores con el contenido que puedan quedar en los envases”.

Si hay un enfermo en casa, no reciclar

Si algún contagiado con Covid-19 en el hogar, la recomendación es no reciclar. Y tener mucho cuidado al momento de botar la basura, ideal siempre desinfectar. “Si hay un enfermo en casa o sospecha de un contagio es mejor no correr riesgos y disponer responsablemente. La salud va por delante”, afirma Correa y agrega que “en esa línea, quienes ya están reciclando han entendido que también es una forma de cuidarnos entre todos para cuidar al planeta”.

El compost como alternativa de desechos orgánicos

“La urgencia de retirar hoy son los residuos orgánicos, que se pueden disminuir haciendo compost; este es el mejor plan estando en casa y con la familia”, comenta Leonardo Curotto, gerente comercial de Arrigoni Ambiental, empresa que ofrece soluciones para una industria sustentable. “Es una instancia para introducirse en este mundo. Existe, además, un gran número de guías online con diversas alternativas que pueden ser implementadas en nuestros hogares”, indica.

La conciencia de reciclar

Usualmente dicen que reciclar es por el bienestar del planeta. Pero es más que eso. “Siempre hay que privilegiar opciones sin empaque, a granel, envases reutilizables y retornables. Tomando esas acciones puede reducir nuestra producción de residuos en un 40%, si a eso le agregamos el compostaje de residuos orgánicos podemos llegar hasta un 90%, además de crear alimento para las tierras y regenerar suelos”, reflexiona Correa y agrega que esto puede ser un “acto radical en este Chile que tiene dos tercios de su suelo bajo el efecto de la desertificación.

“Hay estudios que indican que el 15% de los gases de efecto invernadero que se generan diariamente en la tierra están relacionados directamente con la generación de residuos en rellenos sanitarios”, asegura Hernán Inssen.

Crear el hábito en niños

“Separar los restos de lo que ya no estamos usando y enseñándoles lo que es reciclable y lo que no, generará en los niños el comienzo de un hábito que más tarde podrán hacerlo costumbre”, explica Curotto, algo fundamental para la restitución de los suelos a futuro.

“Hemos implementado una nueva sección en nuestro sitio web llamado Material didáctico, donde estaremos subiendo contenido de libre acceso para aprender a segregar y tener actividades educativas con sus familias”, comenta el gerente de TriCiclos.

Infórmate

Lo más importante en estos momentos es informarse antes de tomar cualquier determinación. “Hemos desarrollado -y lo seguiremos haciendo- contenidos más prácticos para quienes se ven en la difícil situación de tener que almacenar el reciclaje de semanas en sus hogares, pero también ayudar con orientación a esas familias que producto de la crisis sanitaria han querido aprovechar esta instancia para cambiar sus hábitos, reducir sus residuos y comenzar a reciclar”, cuenta Correa.

“Ahora que uno está en casa, pueda conversar un poco más el tema. Es tiempo de que se empiecen a meter en este tema. Ojalá se informen y aprovechen que hay muchos tutoriales”, agrega el fundador de Hope quienes además tienen una guía gratuita que puede servir como orientación de bases para todo aquel que quiera comenzar con esta acción.