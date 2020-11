Cybermonday: 11 grandes ofertas en deporte y outdoor

Más de 600 marcas y comercios se asociaron oficialmente este año al Cybermonday, que comenzó ayer lunes 2 de noviembre pero que se extiende hasta mañana miércoles 4. Para no perderse ni marearse —los descuentos son miles y muy variados—, estos días haremos distintas selecciones de ofertas y oportunidades, eligiendo las mejores rebajas de los productos más interesantes. Ahora seguimos con artículos deportivos y de actividades outdoor, como zapatillas, carpas, bicicletas, sacos de dormir, mochilas, raquetas y y mucho más, con hasta un 60% de descuento.

Zapatilla Adidas Astrarun mujer - 50%

Si la cuarentena tuvo consecuencias en tu cuerpo y piensas revertirlas comenzando a correr, estás zapatillas Adidas están diseñadas para principiantes. Muy cómodas, están pensadas para entrenar 2-3 veces por semana y a ritmos medios. Como dicen en el sitio especializado Road Running Review, “un modelo para entrenar tu primera carrera de 10 kilómetros sobre asfalto”. Precio normal: $59.990.

Cama elástica Scoop 2.44 metros - 40%

¿Cómo desestresar a niños y niñas que llevan encerrados casi 8 meses, sin contacto con otros pares, ansiosos por gastar energía pero sin espacio para hacerlo? Si tienes un pequeño patio, una cama elástica —cómo nos dijeron estas expertas— puede ser la salvación. Precio normal: $199.990.

Carpa Coleman Kobuk Valley 2 personas - 50%

En este lento proceso de desconfinamiento, muchas familias o parejas han elegido acampar como formato de paseo: hay distancia social, manipulas tus propias cosas y consigues salir de tantas paredes para por fin acceder a algo de naturaleza. Aquí, varios expertos nos dijeron por qué lo más importante antes de ir de camping es una buena carpa. Como esta, con alta impermeabilidad y protección contra rayos UV. Precio normal: $79.990.

Bicicleta urbana Jeep Nanga Aro 28 - 29%

No hay tacos, no hay aglomeraciones, tampoco esperas; sí hay distanciamiento social y muy bajo riesgo de contagio. Transportarse en bicicleta es quizá la forma más segura de viajar por la ciudad, y hacerlo en un modelo como este, de formato híbrido y con componentes Shimano, es una gran opción. Precio normal: $349.990.

Set de 5 bandas elásticas de resistencia - 56%

Son infinitos los ejercicios que pueden realizarse con estas bandas elásticas: muslos, glúteos, pantorrillas, brazos, espalda y seguramente otras partes del cuerpo, con las que además se puede variar la fuerza según el color. Precio normal: $29.990.

Mesa de ping pong Cloudbreak 12/19mm - 41%

No hay aburrimiento posible con una mesa de ping pong en casa. Mientras más se juega más se mejora y entre más se mejora más uno quiere jugar. Un deporte que no requiere salir de la casa ni hace sudar demasiado, sin dejar de ser un gran ejercicio. Precio normal: 169.990.

Bombín de pie Fabric Stratosphere - 40%

Siempre hay algo desinflado en casa. Si no es la pelota de fútbol es la de básquetbol, si no es una bicicleta es la otra. Para no depender de la bomba de servicio más cercana —que casi siempre tienen mala su manguera de aire—, este bombín de pie sirve para cualquier artículo y llega hasta los 160 PSI de presión. Precio normal: $28.000.

Mochila Marmot Rock Gear - 50%

33 litros de capacidad tiene esta mochila, ideal para cualquier viaje o paseo, pero más para acampar, ya que su cierre se abre por el medio, por lo que no es necesario escarbar entre tus cosas para sacar lo que necesitas. Precio normal: $54.900.

Raqueta de tenis Wilson Juan Martín del Potro FST 95 - 53%

El tenis, como se juega de a dos y a gran distancia una persona de la otra, es uno de los deportes más seguros para practicar durante la pandemia. Si piensas actualizar tu vieja raqueta, este modelo Wilson, de la línea del argentino Juan Martín del Potro —ganador del US Open y la Copa Davis— será una excelente opción. Precio normal: $189.900

Short Everlast tiro medio - 40%

Para trotar, para andar en bicicleta, para el yoga, la rutina de ejercicios o simplemente para estar en la casa descansando sin preocuparse del calor, estos multifuncionales shorts Everlast figuran con un 40% de rebaja. Precio normal: $16.990.

Saco de dormir Zolkan Faraon 6 - 60%

Un saco de dormir ideal para el verano, ya que abriga sin problemas hasta los 6ºC, por lo que no pasarás en las noches ni frío ni calor. Pesa poco más de 1.5 kg y tiene 2.15 metros de largo, por lo que cualquiera quedará bien tapado dentro. Precio original: $40.000.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 3 de noviembre de 2020. Sus valores y disponibilidad pueden cambiar.