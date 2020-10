Todo lo que necesitas para salir a acampar

Es raro hablar de posibles vacaciones en medio de una pandemia, sobre todo si la principal medida de autocuidado es la distancia social. Una posible alternativa para quienes aman el contacto con la naturaleza y la desconexión de lo cotidiano es acampar, una actividad recreativa que se adapta al formato de fin de semana o también al de una expedición más específica y larga.

Lo interesante de esto es que tú eres quién define la ruta, el lugar y lo que llevas para interactuar en la intemperie. Pero precisamente por este factor es que muchos experimentan fails o frustraciones al aire libre, en especial cuando olvidan algún implemento clave e irremplazable para acampar, como una linterna o un filtro para el agua. Para que puedas realizar esta actividad sin ningún imprevisto y con los conocimientos adecuados, conversamos con tres expertos sobre lo que debes saber y tener antes de irte de excursión.

Consideraciones básicas

1- Información del lugar

Andeshandbook es una institución sin fines de lucro que tiene por principal objetivo documentar y difundir información acerca de los cerros y rutas de los Andes. “Desde 2000, esta misión inspira la curiosidad y el interés por el descubrimiento, exploración, valoración y preservación de los espacios y rincones andinos, a lo largo de todo su recorrido desde el mar Caribe hasta Tierra del Fuego”, detallan en su sitio. El economista y montañista Paulo Cox es uno de los fundadores de este proyecto y tiene una trayectoria de más de veinte años de andinismo. Para él, el punto clave antes de ir a acampar es la información sobre el destino al que pensamos llegar.

“La geografía en Chile es muy diversa. Es un país largo, que va cambiando en latitudes, y solo por eso uno debe considerar la morfología de los lugares, los valles, la presencia de glaciares y de ríos”, explica Paulo Cox. Siendo así, se necesita tener noción del contexto del espacio que visitaremos, incluidos los resguardos, precauciones y medidas básica de seguridad.

En algunos colegios o comunidades existen los grupos scout, donde se cultivan conocimientos de la vida en comunidad y en armonía con la naturaleza. De esto sabe bastante Juan Carlos Justiniano, que fue scout durante diez años en la agrupación del Colegio Manquehue. Antes de acampar, él sugiere “estudiar un poco sobre la flora y fauna del lugar, para poder apreciar de mejor manera nuestro entorno; el resto es simplemente disfrutar”.

2- Planificar

Esta etapa es ideal para el mateo del grupo, ya que una buena planificación es fundamental. “Nos va a permitir disfrutar a concho lo que vamos hacer, de nuestra compañía y el entorno que vamos a visitar”, dice Paulo Cox. Este ítem también consta de “contar con buena información, qué condiciones tiene el terreno o el clima”, por nombrar algunas variables. El montañista también recomienda buscar información “a través de internet o de publicaciones físicas de confianza y de calidad sobre los lugares que queramos visitar”.

Una forma eficiente y rápida de planificar tu ida a acampar —sobre todo si estás pensando en instalarte a descansar en medio de la naturaleza— es Ruterocamping.com, un sitio que permite revisar fotos y precios de los sitios en los que se puede acampar en Chile. Se puede reservar online sin costo asociado y enviando una solicitud se puede hacer el pago en el lugar.

César Olivos, CEO y cofundador de Ruterocamping.com, ha estado prácticamente toda su vida acampando y hace unos años pudo convertir esta parte de su vida en un proyecto laboral. “Mi primer trekking fue en la guata de mi madre, en la Piedra del Águila, región de la Araucanía. Desde ahí en adelante todo fue en esa línea. Paseos familiares, deportes outdoor, cabalgatas, paseos de pesca, navegación, buceo y surf; creo que siempre tuve una conexión total con la naturaleza y el mar”, explica.

Ambas herramientas, tanto Andeshandbook como Ruterocamping.com, sirven para planificar las expediciones. Por ejemplo, si estás en búsqueda de un trekking que te gustaría hacer, puedes ingresar al sitio de Andeshandbook, configurar el buscador de rutas y aparecerán varias alternativas según la zona que delimites. Al tener el sector definido, puedes buscar un camping cerca a través de Ruterocamping.com. Son dos herramientas que están a disposición de todo aventurero, sea novato o experto.

3- El factor clima

Probablemente, todos tengamos una historia asociada a un fracaso de campamento por las condiciones climáticas. El caso de esta periodista se remonta a los tiempos de colegio: en una estancia en Tierra del Fuego, durante un paseo de fin de año, bajo la carpa de indio de mi amiga, primero granizó y posteriormente nevó.

Para que no les pasen desastres como ese es necesario estar muy atentos al clima. “Las causas de muchos accidentes que se producen pasan lamentablemente porque o no revisaron el pronóstico del tiempo o porque, habiéndolo hecho, no tomaron con peso o seriedad que se había anticipado un mal clima”, apunta Paulo Cox. “Cada vez los pronósticos son más precisos y no hay excusa para no hacer esa revisión antes de salir de paseo”.

Accesorios clave para acampar

Aquí nos vamos directo a los aspectos técnicos básicos que debiese tener todo camping. Estamos hablando de esas cosas que no nos pueden faltar y que, si se nos olvidan, pueden hacer la diferencia entre un paseo memorable y otro desastroso.

Carpa

Esto es lo básico: será el refugio durante tu estadía en medio de la naturaleza, por lo que si aún no tienes una, y estás pensando en invertir, es importante que consideres algunos aspectos antes de mirar el precio. “Para la montaña, o cualquier paseo que uno esté contemplando llevar una carpa, es clave su peso y volumen”, explica Paulo Cox. Si es demasiado grande y pesada, resultará incómoda de transportar y afectará el desempeño del trekking.

La tela de fabricación de la carpa es otro factor de decisión relevante, ya que según su material puede soportar cierta cantidad de nudos —velocidad del viento— y a su vez resistir a la alta exposición al sol. “La tela, además, tiene que ser suficientemente gruesa para ser impermeable al agua. Si se pasa la lluvia o el rocío se puede arruinar la expedición”, dice el cofundador de Andeshandbook.

“La función principal de la carpa es protegernos del viento y las precipitaciones”, explica César Olivos, de Ruterocamping.com. Juan Carlos Justiniano hace hincapié en las dimensiones, porque “es importante saber que tendrás espacio suficiente” para instalarte tú y las personas con las que estés planificando la expedición.

El concepto de ventilación también es mencionado, principalmente para que la humedad que se genera al dormir o al llover pueda ser aireada. “Lo importante, también, es que pueda cobijarnos en la presencia de mosquitos, zancudos o incluso la vinchuca, que son insectos peligrosos y que pueden transmitirnos algunos virus”, complementa Cox. Lo que usualmente se busca, en resumen, es que “sea compacta, cerrada, hermética, que aísle del frío, humedad e insectos del exterior”.

En cuanto a las varillas, estas deben ser firmes y a su vez livianas, para que no pesen tanto al cargarla. Olivos ha tenido mejor experiencia con los de aluminio, “que son considerablemente de mejor calidad, más prácticos y más livianos que los de fibra de vidrio”.

En cuanto a estacas, el scout sugiere las tradicionales en forma de “L”, ya que ha tenido malas experiencias con los otros diseños que “se rompen al momento de enterrarlas”.

“Una de las cosas que he aprendido es que una carpa de playa bien armada y tensada funciona mucho mejor que una ‘carpa de 4 estaciones’ mal armada”, añade Olivos. Su regla de oro es que, sin importar el clima, “arma siempre bien tu carpa, porque si se pone a llover no vas a querer salir a armarla o a tensar los vientos”. Según el experto, “la carpa más impermeable y resistente del mundo no sirve de nada si no la armas correctamente”.

Carpa iglú Klimber aluminio para 2 personas

Saco de dormir

“Es la pieza más clave a la hora de dormir, porque nos protege del frío de la noche”, comenta César Olivos. “Es donde hay que fijar mejor la inversión a la hora de comprar equipos”, sobre todo si eres una persona que va a estar constantemente usándolo.

Depende de los lugares a los que pretendas ir el tipo de saco que necesitarás. Si eres una persona que quiere ir a la montaña, Paulo Cox sugiere que la principal propiedad que busquemos sea que el calor se mantenga y no se disperse. “Normalmente, los sacos especifican los grados de temperatura hasta los cuales son capaces de retener el calor”, explica. Para este tipo de expediciones, recomienda que soporte hasta -5ºC.

Saco de dormir The North Face Youth Eco Trail -7º

Existe una amplia gama y variedad de tipos de sacos según el volumen y su composición. “Los sintéticos son más duraderos al mal trato y funcionan muy bien en casi todas las situaciones”, recomienda César Olivos. “Si se mojan, sus propiedades térmicas aún funcionan y son considerablemente más baratos que los de pluma”.

“Los de pluma son muy técnicos, muy calientitos, livianos y reducen mucho su volumen”, dice el experto de ruterocamping.com. Sin embargo, menciona que “necesitan un cuidado especial, son carísimos y si se mojan o se pasan a llevar con algo se rompen más fácilmente o se echan a perder las plumas”.

“Si por presupuesto uno no puede acceder a un saco muy bueno, hay que tomar una decisión: puedes gastar un poco más en una colchoneta y buscar un equilibrio, ya que esta sirve para aislarnos del suelo”, asegura Cox. “Una buena colchoneta puede hacer un gran papel en este sentido”.

Cocinilla y utensilios de cocina

Si llegamos al camping en auto, y el sitio en el que nos instalaremos está al lado, lo ideal, sugiere César Olivos, es contar con “una cocinilla tradicional de camping con dos quemadores, o llevar dos para utilizarlos simultáneamente”. Estos se adaptan a la mesa, son estables y los gases que usan son baratos.

Para aquellos que van a hacer trekking y luego acampar, la cocinilla indicada es la compacta. Olivos indica, eso sí, que “en general, no son tan estables ni cómodas como las tradicionales”.

En cuanto a los utensilios de cocina, tienes que adaptarlos al menú de tu expedición, o viceversa. “Es importante pensar en las comidas que queremos y cómo las vamos a cocinar”, explica Olivos. Si bien existen varias opciones de kit de mini ollas, si vamos a acampar en auto puedes llevar incluso tus propios implementos de la casa, porque podrás cargarlos sin problema.

Cocinilla Doite New Supercell

Set de cocina Doite para 4 personas

Linterna

“La podemos llevar cómodamente en la cabeza y nos ayuda a resolver todos los problemas cuando se acaba la luz del día”, sugiere el montañista Paulo Cox. Es una excelente herramienta para aquellos que están pensando en acampar y llevar el equipo en la espalda, ya que no tiene tanto volumen ni peso, y permite mantener las manos libres.

Linterna frontal Doite Pluton 18 lumens

Botella de agua

No podemos vivir sin agua, y cuando hacemos el listado de cosas para acampar, este error de principiante suele suceder: no incluir botellas. Según Cox, para ir a la montaña, se recomiendan dos litros de agua mínimo por persona. “Llenarlas, usarlas, que tengan un volumen no muy pesado, ojalá que no sea de vidrio y que nos permita llevarla dentro de la mochila, al igual que se pueda llenar fácilmente como desde un río”, sugiere.

Botella plegable Pro Outdoor 550 ml

Protección solar

Este es otro de los grande implementos básicos que necesitamos cuando acampamos aquí o en la quebrada del ají. La radiación solar está cada vez más intensa y es necesario llevar lo necesario para protegernos del sol y no lamentar o pasar malos ratos al fin de la expedición. “Cremas, protección solar, un buen sombrero que nos proteja del sol y si vamos a estar en lugares donde hay mucha exposición a la luz reflectada en los glaciares, aguas o nieve, es muy importante tener anteojos de sol”, dice Paulo Cox.

Botiquín de primeros auxilios

Usualmente está en categoría de artículos subvalorados, pero cuando llegas a necesitar algo de acá, probablemente agradezcas enormemente contar con este ítem del botiquín. Desde parche curitas, alcohol, gasa hasta remedios clásicos como el paracetamol, ibuprofeno, antialérgico como cremas anti quemaduras o repelente anti mosquitos. Esta es una pieza clave de tu estadía, no la olvides.

Otros ítems que pueden hacer tu experiencia más placentera

Acampar hoy es incomparable a cómo lo hacían nuestros abuelos, sobre todo pensando en la innovación que existe en los implementos. Solo pensemos en la evolución de las telas, tanto en carpas como en sacos de dormir.

Al planear tu expedición, debes de tener en cuenta el objetivo de tu paseo. Si es descansar, puedes añadir ítems asociados a esta función. Si es montañismo o largas expediciones, debes agregar lo necesario para que disfrutes de una buena estadía.

César Olivos no sale a acampar sin su cinta adhesiva gris, porque tiene “infinitos usos” y “reparas lo que sea: carpas, parcas, sacos, bastones, varillas y un largo etcétera”.

Otro de los favoritos del CEO de Ruterocamping.com es la hamaca. “Existen unas que me gustan mucho, hechas de tela de paracaídas, como las que venden en la tienda de Atakama Outdoor. Son lo máximo”, apunta. “Es una siesta al instante con la mejor vista”.

Hamaca doble Sauce XL

Para Paulo Cox, un infaltable universal para todo campista son las bolsas. “He observado que la gente no prevé llevar lo necesario, especialmente para asegurarse de traer toda la basura que uno va a generar durante la estadía”. Para este montañista, es importante que todo campista impacte de la menor manera posible el entorno que visite, para preservar y respetar la naturaleza.

Como todo scout, Juan Carlos Justiniano recomienda una cortapluma que ojalá tenga abrelatas, considerando que los alimentos como atún o jurel son de los que más se llevan a este tipo de actividades. “Descubrí hace poco un cubo-linterna que se carga con el sol, muy práctico para tener iluminación auto-sustentable”, comenta para aquellos que odien la falta de luz.

En cuanto a los que quieran tomar fotografías, Olivos recomienda el uso de baterías externas. Precisamente la que tiene él es un “banco de energía” de unos 20.000mAh y le funciona para 5 cargas de celular o 10 de cámara. El gestor de ruterocamping.com comenta que le gusta mucho sacar fotos con su Sony Mirrorless y un lente retro. “Las fotos con gran angular son otra cosa, los colores de la naturaleza hacen su pega y con una buena luz mañanera o un buen atardecer puedes lograr fotos impensables”, dice.

Para los románticos a los que les gusta guitarrear frente a la fogata, Olivos recomienda un guitalele, que es una mezcla entre guitarra y ukelele, y que lo ha acompañado a hartos lugares. “Suena increíble y me gusta mucho la música. Nunca falta un buen guitarreo en la fogata”.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 20 de octubre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.