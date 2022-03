Las 10 mejores ofertas de esta semana: Galaxy Z Flip3, refrigeradores y ollas eléctricas

Refrigerador Libero LRB-180DFI 157 litros - 40%

Estuvo a punto de quedar en nuestra lista de los mejores refrigeradores según sus usuarios, pero no ha acumulado todavía suficiente masa crítica. Pero méritos no parecen faltarle, puesto que reúne las condiciones para destacar: es muy eficiente en términos energéticos —tiene calificación máxima: A+—, está diseñado para espacios reducidos —pero igual soporta unos no despreciables 157 litros— y su precio hoy es intratable. Precio normal: $199.990.

Audífonos inalámbricos Sennheiser HD 250BT - 30%

Este es uno de los mejores audífonos inalámbricos que, por este precio, hemos tenido la posibilidad de testear. Ultraligeros, cómodos, sencillos de utilizar y con un sonido que sorprenderá a usuarios promedio, es un modelo inalámbrico súper funcional, ideal para dispositivos móviles y con gran relación valor/calidad. Más aún con este gran precio. Precio normal: $69.990.

Multiolla eléctrica Easyways Fast Pot 7,5 litros - 36%

¿Qué es una multiolla? Pues una olla que hace múltiples cosas. Como es eléctrica, se puede programar para que cocine lo que uno quiera por un tiempo exacto y a una temperatura precisa y estable. Es capaz, por ejemplo, de recibir la comida en la mañana y comenzar a cocinarla en la tarde, o de mantener una preparación ya lista a la temperatura perfecta de consumo. Funciona como olla a presión, como olla de cocción lenta —para preparaciones de varias horas— o como una olla normal. Precio normal: $149.990.

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 128GB - 23%

El regreso de las almejas. Así catalogó este lanzamiento nuestro experto Alejandro Alaluf, quien se rindió a los encantos del Z Flip 3, la tercera versión del último experimento de Samsung. Su pantalla touch capaz de doblarse en sí misma, su tamaño coqueto y compacto, además de su pantallita externa, le hizo merecer las 5 estrellas en su review. Una sexta se podría sumar con este descuento. Precio normal: $999.990.

Videojuego Sackboy: A Big Adventure (PS5) - 58%

Sackboy fue uno de los títulos que inauguró la nueva generación de consolas de Sony, la carta para toda la familia que apareció con la Playstation 5. Parte de la saga BigLittlePlanet, se diferencia de sus antecesores por ser completamente 3D y con muchas más alternativas de movimiento. Un juego con buena recepción de la crítica y que al fin tiene un valor razonable. Precio anterior: $59.990.

Cortadora de pelo inalámbrica Gama GXC623 Sport - 29%

¿La pandemia te hizo experimentar con el corte de pelo casero? ¿Te quedó gustando eso de ser tu propio peluquero? Esta herramienta entonces es la que necesitas para replicar los viejos-nuevos estilos que hoy son tendencia, esa vuelta al corte US Navy contra la que tanto lucharon los hippies y rockeros, pero que hoy vuelve de la mano del reggaetón, el trap y los futbolistas. Precio normal: $26.990.

Parlante inalámbrico Ultimate Ears Megaboom 3 - 28%

Quien quiera potencia, fidelidad, resistencia, buena batería y gran conectividad en un solo parlante inalámbrico, entonces el Megaboom 3 de Ultimate Ears es la opción. Ofrece bajos contundentes y agudos que no se pierden, además de una sensación envolvente y la capacidad de soportar golpes, caídas y hasta un piquero al agua: puede sumergirse durante 30 minutos sin consecuencias, y además flota. Precio normal: $129.990.

Secadora de ropa Mabe SEM101BDBY 10 kg - 26%

Las secadoras de ropa son una inversión delicada, ya que resultan ser aparatos que gastan mucha energía, ocupan espacio y hacen ruido, sin que necesariamente dejen las prendas completamente seca. Pero si es una necesidad imperiosa, no sería malo intentarlo con este modelo Mabe, que tiene 4 programas de secado y un sistema para evitar las arrugas. En La Polar, pagando con su tarjeta, tiene un 25% de descuento. Precio anterior: $259.990.

Freidora de aire Oster CKSTAF40M 4 litros - 28%

Hace un tiempo probamos la freidora de aire digital de Oster, un producto impecable que cumple lo que promete. No debería ser distinto con este modelo manual, cuya única diferencia es que los tiempos y potencias se controlan con perillas y no con botones. Gran capacidad —4 litros— y excelente precio de oferta. Precio anterior: $89.990.

Cafetera espresso Oster BVSTECMP65 - 20%

El sueño del espresso en casa se puede cumplir con esta cafetera Oster, capaz de servir dos tazas simultáneas e incluso de espumar la leche para preparar lattes y cappuccinos. Funciona con café molido o con cápsulas. Precio anterior: $99.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 21 de marzo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.