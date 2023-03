Los beneficios de la vitamina C en la piel (y diez sérums para diferentes necesidades)

La vitamina C es uno de los nutrientes más nobles y transversales de la dermocosmética. Sus promesas poderosas promesas van desde la desaparición de las marcas oscuras en la piel hasta la lucha contra los radicales libres y la disminución de las líneas de expresión en pieles jóvenes.

Ana Salazar Galaz, más conocida en Instagram como @dr.anasalazar, es médica cirujana de la USACH y sobre la vitamina C explica que “es un excelente antioxidante. Neutraliza y elimina radicales libres, tiene gran poder antienvejecimiento —ya que promueve la síntesis de colágeno—, es despigmentante —disminuye la melanogénesis—, ayuda a mejorar la función de barrera de la piel y da luminosidad”.

¿Es suficiente con tomar suplementos de vitamina C o comer alimentos altos en ella, como la naranja, el kiwi o el limón? Eso siempre será bueno, pero mejor aún si además la añadimos directamente a la piel. Actualmente, gracias a la amplia oferta de productos cosméticos, la vitamina C está presente en diferentes formatos y texturas. ¿Cuáles son los más convenientes?

Cuidado con la sensibilidad

Si bien es positivo incluir productos con vitamina C en la rutina de cuidado de piel, no es llegar y hacerlo con cualquiera, en especial para quienes tienen piel sensible. “Podría llegar a ser irritante”, dice Salazar. “Lo mejor es introducirlo paulatinamente”.

Gloria Rojas, cosmetóloga, estilista y maquilladora, agrega que lo ideal es siempre contar con la aprobación del dermatólogo y así no tener un episodio reactivo o de sensibilidad cutánea. La vitamina C es muy versátil y está presente en diferentes formatos, concentraciones y texturas, pero no todas son igual de eficaces en las diferentes pieles. “Es bueno comenzar haciendo pruebas en ciertas zonas de la piel, como detrás de la oreja o en la muñeca”: así uno puede comprobar que esté todo bien con el ph de tu piel y la concentración del producto en cuestión.

Ilustración: César Mejías

Tanto Salazar como Rojas sugieren que lo mejor es introducir la vitamina C paulatinamente: de esta forma puedes ir viendo poco a poco cómo va reaccionando tu piel. “En personas con alguna patología, como acné, rosácea activa o dermatitis atópica, es mejor que consulten con su dermatóloga antes de añadirlo a su rutina”, afirma la médica.

“También hay que tener en mente los principios activos y nutrientes de los productos que ya ocupas”, apunta Pamela Escobar, especialista capacitadora de la tienda DBS Beauty Store. “Hay ciertos activos con los que se recomienda no mezclarla”, como los ácidos (AHA/BHA) o el retinol. Salazar complementa que “tampoco se recomienda juntar la vitamina C con la niacinamida, porque trabajan en pH diferentes”.

Compatibilidad o afinidad

Para Salazar, la compatibilidad que podamos tener con la vitamina C —o ácido ascórbico, que es su nombre químico— depende del producto y lo que contiene. “Aunque es altamente efectiva, también suele ser inestable, por lo que se oxida más rápido”, asegura.

Por eso es que en la industria han elaborado “derivados de la vitamina C”, que presentan más estabilidad y penetran con mayor eficacia en la piel. Dentro de los más utilizados están el ascorbyl tetraisopalmitate, el ascorbyl glucoside y el 3-O-Ethyl ascorbic acid —los ingredientes en cosmética se incluyen en inglés—, que son más estables y menos irritantes, pero a la vez menos efectivos que la forma pura de vitamina C”, dice Salazar. Estos productos, según ella, son más recomendados en pieles sensibles, ya que pueden estar formulados en pH neutro y ser menos irritantes.

De acuerdo a la experiencia de observación de Rojas, “las pieles más grasas deberían buscar un producto de vitamina C más acuoso, mientras que a las pieles secas les conviene un formato que sea más denso, como los sérums o aceites”. Sin embargo, esto a su vez depende del gusto personal y cómo el producto se adapta a cada piel.

Concentraciones

Todo producto que contenga vitamina C tiene un grado de concentración, por lo que este es un punto a relevar antes de elegir y comprar. “Para que sea efectivo, la concentración puede variar entre el 5 y el 20%. Exceder este rango no aumenta su efectividad, pero sí su potencial de irritación”, asegura Salazar.

“Cuando tienen entre un 5 y un 10%, en general a las personas no le generan problemas, porque son dosis bajitas”, comenta Rojas. “Pero del 12,5 al 20%, en personas que son reactivas —y no lo saben—, puede darles una alergia tremenda”, comenta Rojas. Su sugerencia es partir por las concentraciones más bajas y poco a poco, si los resultados acompañan, ir subiendo la concentración.

Otro punto que destaca Rojas es que no sirve de nada sobresaturarse de vitamina C. “Todo los excesos que reciba el cuerpo los va a eliminar por la orina”, dice.

Anaranjado no

La vitamina C pura es fotosensible, por lo que “se oxida al exponerse a la luz y el aire”, cuenta Salazar. Por eso uno debe siempre guardar los productos con ella en lugares oscuros, cerrados y secos. “Cuando se oxida, se transforma en un compuesto muy usado en autobronceantes, llamado erythrulose, lo que al aplicarse en la puel puede teñir el rostro temporalmente”.

Para que no nos vaya a pasar, sugiere fijarnos en su consistencia: “si cambia su color a anaranjado-café, quiere decir que ya está oxidada y podría teñir el rostro temporalmente. Además, al estar oxidada ya no cumplirá con su función antioxidante”, apunta. Un consejo adicional es usar bloqueador solar después de aplicarla. “Son muy buenos aliados”, asegura Rojas.

Recomendados:

Tres productos de vitamina C pura

Salazar tiene tres recomendaciones de productos de vitamina C pura. Uno es el CE Ferulic de Skinceuticals, formulado con 15% de ácido ascórbico “y otros ingredientes que ayudan a darle estabilidad a la fórmula, como la vitamina E y el ácido ferúlico, que también son antioxidantes”.

Este es un producto tope de línea, de ahí su elevado precio. Pero que según ella lo vale. “Es un sérum increíble. Lo he usado por solo una semana pero ya he podido notar los cambios en mi piel. Las manchitas de sol se notan menos y no puedo esperar a los resultados que tendré más adelante. Tengo más de 30 años y lo seguiré usando por más tiempo”, dice el review de Paola en Google. Este producto tiene ahí una puntuación de 4.6 de 5 estrellas, entre más de 14 mil opiniones.

Sérum Skinceuticals CE Ferulic 30 ml (15% vitamina C)

El segundo que sugiere es Bye bye Dullnes, de It Cosmetics, porque está formulado con 15% de ácido ascórbico “y vitamina E, que también es un potente antioxidante”, dice Salazar. Una persona que lo probó dejó su reseña en Falabella: “se ven los resultados a la primera semana de uso. Su 15% de vitamina C lo hace efectivo para eliminar las manchas y la piel se ve mas luminosa día tras día”. Tiene 4.3 de 5 estrellas en Google, con un total de 2.846 opiniones.

Sérum It Cosmetics Bye Bye Dullness 30 ml (15% vitamina C)

Mientras que la tercera alternativa de Salazar es el Liftactiv Sérum vitamina C de Vichy, que también tiene 15% de ácido ascórbico con vitamina E, además de polifenoles y acido hialurónico. Tiene una puntuación de 4 de 5 estrellas en Google, con 750 opiniones. “Me deja la piel radiante para un buen maquillaje. Además de ser un complemento perfecto con mi bloqueador solar, porqué lo potencia. Tengo rosácea y la tolere muy bien”, escribe Sandra en un review destacado por el buscador.

Sérum Vichy Liftactiv Supreme 20 ml (15% vitamina C)

Ampolla: una opción transversal

“Yo considero que las ampollas son un formato maravilloso: como la vitamina c es súper inestable, las ampollas impiden que se eche a perder y así te aseguras de que el producto esté fresco y activo”, comenta Rojas.

Su elegida, en esta modalidad, son las ampollas Babe de vitamina C: una vez abiertas, puedes terminar de ocupar el producto en 48 horas, lo que se traduce hasta en cuatro aplicaciones. Eso puede ser una buena forma para andarla trayendo cuando andamos fuera de casa. Su concentración es al 10%, por lo que es compatible con todos los tipos de pieles. Tienen 4.5 de 5 estrellas en Google con 165 opiniones.

Ampollas Babe Vitamin C+ 2x2ml (10% vitamina C)

Para piel normal a seca

Gloria Rojas ama el sérum Kiehl’s de vitamina C. Su textura, dice, es como un híbrido entre crema y sérum, ideal para tipos de piel más seca, como la de ella. También tienen un contorno de ojos que es increíble para las primeras líneas de expresión. “Ambos súper recomendados”, sugiere.

“Me tiene enamorada”, dice una usuaria en una reseña. “Me lo pongo mañana y noche, justo antes de la crema hidratante. No es milagroso, las arrugas más profundas no desaparecen de la noche a la mañana, pero si eres constante se matifican muchísimo y el resultado es espectacular”. Como puntuación general en Google, tiene 4.4 de 5 estrellas, con 4.153 opiniones.

Sérum Kiehl’s hidratante para pieles sensibles 50 ml (12,5% vitamina C)

Para Salazar, el Solactive Night Repair de Deutsche Pharma es un producto que vale la pena destacar, porque además de vitamina C “contiene endonucleasas y EGCG-3, que ayudan a reparar el ADN y el daño producido por el sol. Es ideal para personas con alto nivel de fotodaño en la piel”.

Crema gel Deutsche Pharma Solactive 50 ml

Otra alternativa es el sérum Express Aclara de Garnier, que tiene precio accesible y despigmenta. “Me encanta este serum, cumple lo que promete. Tengo piel mixta grasa y no se siente pesado, se absorbe en un ratito”, escribe Anita en un review destacado de Google. Como puntuación en el buscador, tiene 4.7 de 5 estrellas con 410 opiniones.

Sérum Garnier Express Aclara Anti-Manchas 30 ml

Los favoritos en DBS

Si estás buscando ampliar el espectro de marcas y productos, darte una vuelta por DBS es una excelente opción. El favorito de Pamela Escobar, que allí es la capacitadora especialista, es el Just Vitamin C 20% de Revox B77. Está enriquecido con extracto de aloe vera y de té verde para potenciar sus propiedades antioxidantes, además de sus efectos calmantes y nutritivos. Al ser una concentración más alta de vitamina C (20%), no se aconseja para pieles sensibles o acneicas, porque puede causar ardor. En el mismo sitio oficial de Revox hacen el llamado a hacer una prueba de sensibilidad antes de usar el producto en el rostro.

Sérum Revox B77 Just Vitamin C 30 ml (20% vitamina C)

Francisca Olivares, brand manager de skincare en DBS, destaca que entre los más vendidos y preferidos por las clientas figura el Vitamin-C Serum de Pixi, un suero que promete hacer brillar la piel, además de mejorar el tono y lograr una tez más suave, mientras reduce los efectos del daño solar y los radicales libres. Está puntuado con 4.2 de 5 estrellas en Google con 337 opiniones.

Sérum Pixi Vitamin-C 30 ml

El último que destaca Olivares es el Bright Side Up de I Dew Care, una fórmula ligera de gelatina que promete un aspecto más mullido. Además de vitamina C contiene vitamina E, pantenol y extracto de pomelo. Es un producto vegano, libre de gluten y de sulfatos y parabenos. En Amazon figura con 4.3 de 5 estrellas de un promedio de 2.164 opiniones. “¡Usa menos de lo que piensas! No se seca y le da el efecto de máscara que la mayoría de la gente está buscando”, recomienda la usuaria Kira Slater en un review de Amazon.

Sérum I Dew Care Bright Side Up 30 ml

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 16 de marzo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.