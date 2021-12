Los mejores regalos para amantes de la coctelería (según experimentados bartenders)

Los cócteles se consideran tradicionalmente como una innovación estadounidense, pero según el sitio especializado Vine Pair, se inspiraron, al menos en parte, en los ponches británicos: grandes cuencos de licor mezclados con jugo de frutas, especias y otros sabores que se consumían en en el siglo XVIII.

El cóctel, como término, apareció por primera vez en un medio británico en marzo de 1798. No obstante, no fue hasta 1806 cuando The Balance and Columbian Repository de Hudson, Nueva York, definió al “cock tail” tal como lo que conocemos hoy: “un licor estimulante compuesto de cualquier tipo de azúcar, agua y amargos, vulgarmente llamado cabestrillo amargo”.

En poco más de doscientos años, los cócteles llegaron a todo el mundo, se instalaron en muchos hogares y hoy no hace falta ir a un bar para poder servirse sofisticados y sabrosos tragos. Seguro en tu familia o entre tus amistades hay alguien fanático de la mixología, un arte que requiere de precisión, delicadeza y también de algunos utensilios para que resulte bien. Para fomentarle esa pasión —y también tener una excusa para ir a tomarse un trago a su casa—, le preguntamos a dos experimentados bartenders por sus mejores ideas de regalos cocteleros para esta Navidad.

El infaltable jigger

Un medidor de onza es algo vital para quienes disfrutan de la coctelería, ya que es con este pequeño instrumento que se regulan las medidas. “Este es un infaltable implemento”, comenta Miguel Larraguibel, más conocido en el ambiente como Maldito Barman, actual bartender del Café La Subida. Para que las proporciones sean precisas, el medidor debe ser siempre el mismo, fácil de usar, de servir y que no se quiebre —por eso de acero inoxidable.

Jigger Crsital de acero inoxidable (25 ml - 50 ml)

Libreta de coctelería

Pero regalar solo un jigger puede ser un poco aburrido. Por lo mismo, Larraguibel propone que un buen complemento es una bonita libreta y su lápiz. Como en toda afición, para mejorar es necesario “ir anotando las cosas que uno hace”, los aciertos y errores, y de esta manera no olvidar esos pequeños detalles que hacen especial al trago en cuestión.

“Es bueno ir escribiendo las cosas que uno va probando, tanto para recordarlo cuando sale bien como para corregir si es que no resulta”, agrega el bartender.

Libreta con elástico 96 hojas + lápiz Casaideas

Carro de bar

Otro objeto que podría ser un gran regalo, según la bartender Carla Gálvez, es un carro de bar. Si pudiera elegir uno, ella escogería este de Cap D’Or, de acero y vidrio, con un diseño que lo transforma en el centro de atención de la casa. El problema es su precio: $489.990.

Una opción más accesible que encontramos es un modelo de Sur Diseño, con patas de madera de haya, cuatro ruedas y dos bandejas de ABS. Más sobrio pero igualmente distinguido, cuesta $59.990.

Licores novedosos para incentivar la creatividad)

“Un buen abanico de licores te ayuda harto para poder inventar nuevas mezclas”, comenta Larraguibel. Por lo mismo, nunca será malo “ir sumando más cositas a la barra en casa”. Entre más opciones se tengan, más fácil será poder echar a volar la imaginación y que la coctelería se transforme en un espacio de experimentación y creatividad.

Pero hoy existen muchas opciones en el mercado. ¿Qué licor regalar? Para Maldito Barman, siempre es bueno “tener de todo”, para así poder darle rienda suelta a estas creaciones. Nunca será malo, por ejemplo, contar con una botella de Martini Fiero, un vermú anaranjado que funciona perfecto con tónica y que también sirve como licor —junto al espumante y el agua gasificada— para un spritz.

Vermouth Martini Fiero 14.9º 750 ml

Vasos

De poco sirve crear un gran trago si se lo presentará en un recipiente plástico o uno donde no se luzcan ni los colores ni los aromas. Tener unos vasos bonitos para servir estas mezclas es vital, sobre todo si el agasajado quiere lucirse con sus invitados. Los que sugiere la bartender Carla Gálvez son de la marca RCR, cuya línea Opera consigue ser sencilla y elegante. Son por supuesto de cristal, más inocuo que el vidrio y cuyos brindis suenan a la altura de un gran trago.

Set de 6 vasos de whisky RCR Opera

Set de hielos grandes

Muchas veces al hielo, elemento fundamental de la coctelería, no se le da la relevancia que tiene y pasa a un cuarto plano, sobre todo entre los aficionados. Pero su rol es vital tanto para enfriar los tragos como para darle una buena imagen a la preparación.

Para elevar la presencia del cóctel, Larraguibel propone como buen regalo un set para hacer hielos más grandes. Es algo necesario, sobre todo en tiempos de calor, y hace también más eficiente su tarea dentro de los cócteles.

Molde de silicona para bolas de hielo Cukin 4.5cm

Coctelera pro

Este es otro indispensable en la coctelería y puede ser un buen regalo para quien disfrute de preparar caipiriñas, pisco sour u otro tipo de coctelería que requiera una buena sacudida. Este modelo, elegido por Carla Gálvez, tiene un diseño elegante con efecto negro espejo. “No cuenta con puntos de soldaduras a la vista”, acuñan en el sitio de venta, algo positivo ya que así se evita cualquier tipo de filtración. Se separa en dos vasos, una más grande con 28 onzas y otra mediana de 20.

Coctelera FullBar Boston Shaker

Un cuchillo exclusivo para coctelería

Usualmente, para varias preparaciones que incluyan limón, cítricos u otras frutas —que le darán personalidad y carácter a cada trago— vas a necesitar cortarlos. Por lo mismo, es vital contar con un cuchillo que sea exclusivo para este tipo de uso: lo ideal es que sea mediano, con un buen filo y que no se contamine con otros ingredientes. Al manipularlo junto a hielos y otros líquidos, existe la posibilidad de que se resbale, por lo tanto debe tener un buen mango y una hoja precisa, “ya que entre menos presión le hagas al cuchillo, es menos posible que se te deslice de las manos”, dice Larraguibel.

Este cuchillo Microplane, además de tener un buen mango, posee varias funciones, entre ellas las de cortar, pelar, mezclar e incluso colar.

Cuchillo para cócteles Microplane 7 en 1

Set de botánicos para un gran gin tonic

Sin dudas, el gin se ha vuelto en estos últimos años uno de los licores favoritos. Pero para ir variando del clásico gin con limón o pepino, una buena alternativa es ir incorporando botánicos y así ir cambiando las experiencias. Para eso, Carla Gálvez sugiere el siguiente pack de hierbas, que contiene cardamomo, flor de hibisco, pimienta rosa y anís estrella. ¿Cómo utilizarlos? No te preocupes, el set también incluye sugerencias sobre las cantidades y mezclas que puedes intentar, tomando en cuenta que el tope de uso por copa es de 1 a 2 botánicos como máximo.

Kit de mixología para gin tonic Go Barman

Ginger beer

No hay que confundir la ginger beer con la ginger ale: aunque también es una bebida a base de jengibre, en este caso la raíz se infusiona y se deja fermentar, obteniendo así una carbonatación natural. Uno de sus atributos es su sabor picante, el que puede hacer una gran diferencia al utilizarla en coctelería. Es indispensable para preparar el fresco Moscow Mule, un trago que además incluye vodka y jugo de lima.

Carla Gálvez recomienda la BJ Ginger Beer, un emprendimiento que fabrica esta bebida de forma artesanal. Su fermentación natural le aporta además altos índices de probióticos y antioxidantes, además de calcio, magnesio, vitamina B y C. Para hacer un pedido debes hacerlo directamente en la bio de Instagram, que redirige a un WhatsApp donde puedes hacer el pedido. La caja 6 unidades está a $ 12.000 pesos.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 17 de diciembre de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.