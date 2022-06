Modo invierno: lo que no te puede faltar para evitar las enfermedades respiratorias (y cómo diferenciar el resfrío de la gripe)

El pasado lunes 30 de mayo fue la mañana más fría en lo que va de este 2022, al menos en la Región Metropolitana. Los termómetros bajaron hasta los -2.6º, mientras que la sensación térmica se ubicaba un par de grados más abajo. De hecho, en la capital fue el día más helado de mayo en 60 años. Según los registros de la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno también abarcó buena parte del país, puesto que Curicó esa jornada tuvo -3°, al igual que Melipilla. Chillán marcó -5°, Temuco -5.6° y Lonquimay, comuna de La Araucanía, el día antes alcanzó los -12°. Y ni siquiera estamos en invierno. Oficialmente, comienza el próximo 21 de junio.

Ya sabemos que con el frío empiezan a deambular algunos virus respiratorios, que el último par de años perdieron protagonismo frente al covid-19. Estas afecciones pasaron más desapercibidas por el confinamiento y el uso de mascarillas, sin embargo, con esta nueva normalidad, han vuelto a figurar y con bastante intensidad.

Ilustración: César Mejías

Respecto al año pasado a esta misma fecha, y de acuerdo al último reporte del Instituto de Salud Pública, los casos de hospitalización por virus respiratorios aumentaron en un 236%. Uno de los más intensos ha sido el virus sincicial, que multiplicó por 120 sus casos en comparación al 2021. Una propagación que es difícil de evitar cuando las temperaturas bajan, se prenden las estufas, se comparte en espacios más cerrados y reducidos y se tiende a ventilar menos. “Estamos presenciando una fuerte alza de los virus respiratorios, como también de casos de coronavirus″, asegura Carolina Herrera, médico broncopulmonar y subdirectora médica de Clínica RedSalud Rancagua.

Cómo diferenciar el resfrío del covid-19?

“Todos estos virus, incluido el del resfrío común, afectan el sistema respiratorio, por lo que se vuelve muy complejo diferenciar qué patógeno está causando la enfermedad”, comenta Herrera. Para saberlo, la forma más eficiente es hacerse un test de antígenos o un examen PCR. De esta manera se puede establecer a ciencia cierta si el malestar proviene de un contagio por coronavirus o por otro tipo de afección.

“Al parecer, las nuevas variantes de covid producen cuadros menos graves, en gran parte debido a la protección que confieren las vacunas”, complementa Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila. “Un resfrío común se caracteriza por síntomas leves, frecuentemente congestión nasal y estornudos, mientras que en la covid-19 los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, tos, congestión nasal, dolor de garganta y dolor muscular”, cuenta Herrera. También añade que el coronavirus “tiende a ser más largo en su sintomatología y da más dolor de cabeza que un resfriado”.

Si se presentan estos síntomas, lo principal para salir de dudas —y no contagiar a más gente— es hacerse un test. En caso de que esto no sea posible, Olivares recomienda “aislarse lo más posible y usar siempre mascarilla”. Si el cuadro se complica, es importante conseguir una opinión médica.

Cuándo es resfrío

Según explica la subdirectora médica de Clínica RedSalud Rancagua, el resfriado es una infección respiratoria alta causada por algún virus, que comúnmente suele ser el rinovirus. “Éste genera mucha congestión, dolor de garganta y estornudos, pero es un cuadro autolimitado a 4 o 5 días que no tiene complicaciones graves”.

Cuándo es gripe

También conocida como influenza, “es una infección que afecta la vía respiratoria alta, los pulmones y otros órganos, cuyos síntomas son de mayor intensidad y gravedad”, explica Herrera. Respecto a la sintomatología más frecuente, figura una fiebre alta repentina (sobre 38°C), la que dura en promedio dos o tres días, aunque en algunos casos puede llegar a la semana. Acompañada de la fiebre “pueden manifestarse cansancio o debilidad corporal, los que podrían llegar a ser extremos, como también romadizo o coriza (inflamación nasal), dolor de cabeza en la zona frontal o generalizada, complicaciones al tragar, tos, dolor muscular y en las articulaciones, entre otros malestares”.

El problema de la influenza es que “puede evolucionar a cuadros más graves —como neumonía—, en especial en adultos mayores, lactantes, embarazadas o personas con enfermedades crónicas”. El contagio se produce de la misma forma que el covid: a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y que también viajan a través de las manos, que tocan superficies contaminadas con secreciones respiratorias.

“Para prevenir esta enfermedad estacional cada año se realiza un proceso de vacunación, y el Ministerio de Salud lleva a cabo una campaña gratuita para las personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones: adultos mayores, embarazadas, lactantes, niños y portadores de enfermedades crónicas”, informa. El llamado que hacen los profesionales de la salud en estas fechas es a vacunarse contra la influenza para protegerse y de esta forma reducir el riesgo de enfermedad y sobre todo de hospitalizaciones.

Los infaltables de invierno

Pese a los cuidados, la vacunación y la prevención, nadie está ajeno a una posible gripe o un resfriado, más si compartimos espacio con otras personas o asistimos a lugares concurridos. Antes de sugerir cualquier medida o instrumento, Herrera explica conceptualmente que “el resfrío es una enfermedad que en general no dejará secuelas ni pondrá en riesgo la vida, a diferencia de la gripe o la influenza, donde se recomienda acudir a un médico que pueda confirmar el diagnóstico y prescribir tratamiento adecuado para aliviar los síntomas”.

“Por lo general, los medicamentos más prescritos para el resfrío son los antitérmicos, en ocasiones algunos atomizadores y las gotas nasales con descongestionantes, que pueden ayudar a aliviar las molestias”, apunta la especialista. Sin embargo, destaca que “el tratamiento de los síntomas no hará desaparecer el resfriado, aunque ayudará a sentirse mejor”.

“Siempre es recomendable, cuando hay fiebre, dolor de cabeza o mialgia, el paracetamol, algún antigripal o antiinflamatorio, como el ibuprofeno, que ayudan a controlar los síntomas”, dice Olivares. Por otro lado, Herrera menciona que es clave mantenerse bien hidratado —ya sea tomando agua o bebiendo infusiones—, lo que ayuda “a aflojar la congestión y prevenir la deshidratación”. Además es muy importante dormir bien y no fumar.

Temperatura ambiental y cuidados

Algunas personas no se despegan de la estufa en esta época, y aunque cueste separarse de su calorcito, no es el camino más recomendable a seguir si queremos evitar los resfríos. Según aclara Herrera, para tener un ambiente climatizado saludable la temperatura no debe superar los 19 a 20°C, puesto a que los cambios bruscos entre el interior y el exterior “son los que favorecen las infecciones virales”.

También hay que tener cuidado al momento de encender la calefacción, puesto que en ese momento “el ambiente se reseca y, por consiguiente, puede verse afectada la mucosa de las vías respiratorias, que nos sirven de primera barrera contra los microorganismos”, añade.

La broncopulmonar menciona que el humano es un animal homeotermos, es decir, que tiene la facultad de producir su propio calor, el que debe ser suficiente para mantener una temperatura aproximada de 37°C. “Si bajamos bruscamente esta temperatura, aumenta la viscosidad de la sangre, la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la respiratoria, lo que significa un estrés fisiológico que puede producir daño en la salud”, detalla.

Lo importante es mantener la mayor cantidad de precauciones para no generar un enfriamiento del cuerpo, tales como mantener la aislación térmica del hogar y abrigarse bien tanto dentro como fuera de la casa. “Lo ideal es usar capas de ropa que, si luego sube la temperatura, se puedan ir retirando durante el día. Así evitamos la transpiración”, recomienda la especialista. Entre las zonas que se deben tener con mayor resguardo están los pies, el cuello y la cabeza, que son las más expuestas al frío. Los gorros y bufandas son accesorios sencillos que disminuyen mucho la pérdida de calor.

También es relevante mantener limpios los ambientes dentro del hogar, ventilar los espacios en algún momento del día —con veinte minutos es suficiente— y “rociar con aerosol desinfectante cuando se pueda”, aconseja Herrera. Si tenemos la suerte de estar en un lugar con calefacción, no hay que abrigarse demasiado para evitar un acaloramiento.

No es solo el cambio de temperatura

Aunque los cambios bruscos de temperatura pueden fomentar la aparición de un resfrío, el jefe de infectología de la Clínica Dávila explica que no necesariamente nos vamos a enfermar si nos enfrentamos a uno. “Para resfriarse tenemos que haber adquirido un virus respiratorio primero, y luego sumar ciertos factores, como los cambios de temperatura, la humedad o el frío, que pueden facilitar el desarrollo de la infección viral”, asegura.

La mejor manera de evitar los resfríos es seguir las mismas medidas que tanto escuchamos estos últimos años para prevenir el coronavirus: distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos. A esto Herrera suma “taparse la boca con el codo al toser y evitar lugares de alta concentración de personas”.

Cuidados con los que no pueden expresar frío

En los días en que la temperatura esté muy baja hay que tener extrema cautela con quienes no pueden expresar que tienen frío, advierte la broncopulmonar. Es decir, “con los lactantes, las personas que están postradas, las personas con problemas de lenguaje y aquellas que están aisladas sin ayuda”.

“Los efectos del frío sobre el cuerpo pueden ir desde una sensación de malestar inmediato a efectos en los próximos días, fomentando las enfermedades respiratorias, descompensando enfermedades crónicas o incluso elevando la mortalidad”, relata la especialista.

“Es relevante que las personas no se expongan al frío de forma innecesaria, que ocupen varias capas de ropa, porque éstas abrigan más que una sola prenda abrigada”, aconseja Herrera. Además menciona que durante los días fríos es preferible no practicar actividad física al aire libre, de manera de no exponerse a cambios bruscos.

No olvides vacunarte

Una manera que reduce mucho las probabilidades de tener un cuadro complicado de influenza —como también de contagiar a tus seres queridos— es vacunándote contra ella. Para saber cómo y dónde puedes hacerlo, puedes revisar el calendario oficial del Ministerio de Salud, donde informan los sitios en que están poniendo las vacunas —incluida la cuarta dosis de covid—, además de los horarios y otras informaciones relevantes. Recuerda que quienes no estén al día con el esquema de vacunación contra el coronavirus ya están sufriendo un bloqueo de su pase de movilidad.

Para chequear el estado de tu pase de movilidad, debes ingresar al sitio “Me Vacuno” y completar tus credenciales de acceso. Una vez dentro, en el apartado de “Mis Vacunas”, podrás comprobar si es que el pase se bloqueó o si se puede reactivar, dependiendo del esquema de vacunación.

