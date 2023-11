¿No podrás asistir a los shows de Taylor Swift? 10 ideas swifties para pasar las penas

La llegada de Taylor Swift a Sudamérica se ha vuelto un evento histórico. Para las swifties del cono sur, seguramente las fanáticas musicales más intensas del mundo, se trata del hito más importante de sus vidas. Por eso hemos visto entradas agotadas en minutos, servicios colapsados, fanáticas acampando durante meses y una locura que no se veía hace décadas.

Lo triste, para sus seguidoras chilenas, es que la artista no aterrizará en nuestro país: su famoso The Eras Tour solo pasará por dos países sudamericanos: Brasil y Argentina. En Buenos Aires hará tres conciertos —el 9, 10 y 11 de noviembre— en el estadio de River Plate, donde caben unas 85 mil personas. Entre esa multitud habrá mucha gente de Chile, pero otras cientos de miles se quedaron con las ganas.

No era fácil: además de la odisea por conseguir un ticket —en la fila virtual para los shows en Argentina hubo casi tres millones de personas—, luego también hay que costear traslado, alojamiento, comida y todos los gastos que incluye un viaje a otro país.

¿Eres una swiftie que se quedó abajo de este gran momento? Ese dolor solo la sanará el tiempo u otro concierto de Taylor Swift. Pero para no deprimirse demasiado, y tratar de sentirse parte de la fiesta a la distancia, aquí proponemos diez formas de pasar las penas desde casa, que funcionarán aún mejor si se realizan en grupo junto a otros fans.

1. Maratón de videoclips de Taylor

Esto puede funcionar tanto como un panorama solitario como para reunirse con amigos junto a un gran picoteo. Hacer un completo repaso por los videoclips de Taylor Swift, como si fueran los episodios de una serie, será una excelente manera de cantar, llorar, bailar y no sufrir demasiado por ausentarse del magno evento. En esta playlist, elaborada por el canal oficial de Swift, hay 27 clips. Lo ideal sería contar con Youtube Premium, para así ignorar los anuncios.

2. Karaoke swiftie

Otra excelente forma de tener una experiencia concierto en casa es hacer un karaoke con tus canciones favoritas de Taylor Swift. En esta playlist de YouTube hay 80 temas, todos con la letra sincronizada, pero si quieres escuchar la voz de Taylor —para compensar las de tus desafinadas amigas— también puedes recurrir a Spotify, que tiene la opción karaoke si haces clic en el micrófono que aparece al lado del reproductor.

3. Hacer los famosos friendship bracelets

En sus conciertos, una de las actividades favoritas de las swifties es hacer brazaletes de la amistad, que en inglés se llaman friendship bracelets. Por lo general son de mostacillas, incluyen letras y títulos de canciones, y se intercambian entre las fans. Aunque no vayas al concierto, también puedes hacer brazaletes junto a tus amigas, cambiárselos y además tener un pequeño stock para cuando la ocasión lo amerite, como las reuniones o fiestas swifties que se hacen durante el año.

Set de mostacillas para pulseras (8800 piezas)

4. Maratón cinematográfica swiftie

Por desgracia, ya no hay ninguna sala de cine en Chile que esté proyectando The Eras Tour, la gran película/concierto de Taylor Swift. Por eso, nuestra propuesta es revisar el material que está disponible en plataformas de streaming, como Netflix y Disney+. En la primera encontrarás su primer documental, Miss Americana, además de la película del tour Reputation. En Disney+, por su parte, podrás ver el concierto íntimo de Folkore, su emblemático disco más acústico, con sesiones grabadas en el Long Pond studio. Para no quedarse solo en lo musical, también puedes ver películas en las que ella actúa, como Valentine’s Day o The Giver.

5. Decoración navideña a la Taylor

Esta propuesta involucra cruzar lo mejor de dos mundos: la Navidad y Taylor Swift. La idea está inspirada en un viral de TikTok, donde usan el contenedor de palomitas de The Eras Tour, la película, como una excelente base para un pequeño árbol navideño. También puedes adornar tu árbol con algunos objetos o canciones que tengan relación con Taylor, como fotos, pulseras, discos u otros.

6. Juego de mímica swiftie

Esta es otra idea para hacer en grupo. Se trata del clásico juego de mímica o charadas, pero con el giro de ser exclusivamente sobre Taylor Swift. Puedes hacer tus propias tarjetas, con títulos de canciones, álbumes o personas vinculadas a su mundo —exparejas como Harry Styles o amigas como Selena Gómez—, y quien saca una debe luego representar el concepto sin hablar.

También, para hacerlo más pro, puedes comprar un set de 240 cartas digitales e imprimibles. El que encontramos en Etsy contiene tres categorías (fácil, medio, difícil) con las siguientes actividades: una palabra, describir y pantomima. Incluye un archivo PDF descargable con dos páginas de reglas (tanto para 2-3 jugadores, como para 4 o más) y 48 páginas con cartas. Las tarjetas están listas para la impresión a doble cara, donde tienen un número en un lado y una palabra en el otro.

6. Relájate y colorea

Ya hemos hablado sobre lo relajante y estimulante que resulta colorear. Si no poder ver en vivo a Taylor Swift te tiene estresada, angustiada y triste, bien te puede venir una sesión de arte inspirada en The Eras Tour. Con este set descargable e imprimible de diez lámina, puedes colorear unos diseños basados en canciones de distintos discos. Puede ser terapéutico y la antesala perfecta para ver videos del concierto en TikTok o Instagram. O para evitarlos.

Libro descargable para colorear The Eras

7. Cocinar una receta swiftie

Sabemos que a Taylor, en su poco tiempo libre, le encanta la repostería y hornear. Si compartes esa misma afición, tu mejor antesala puede ser cocinar galletas, muffins o algún pastel que tenga una temática swiftie. Hace unas semanas, la influencer de cocina Fernanda Namur, más conocida en las redes como @lachanchavegana, compartió una receta de torta estilo “Blank space”. Tiene la particularidad de que explota cuando entierras el cuchillo, tal como un corazón viscoso lleno de ilusiones. Un dulce panorama para personas metódicas y buenas para cocinar.

8. Ahogar las penas con un coctaylor

Y siguiendo en la misma línea, la tiktoker @Mauve.music sugiere preparar tragos relacionados a canciones de Swift. Lo que nosotros llamamos un coctaylor. Ella muestra diferentes alternativas, como por ejemplo una sangría en honor a “Red”, o escuchar “Midnight rain” con un gin tonic y brillo comestible. “Lover”, en cambio, contiene vodka de limón, Sprite y algodón de azúcar decorativo. Lo bueno es que puedes inventar tu propia coctelería en base a los temas o discos que más te gusten.

9. Vestirse en modo The Eras Tour

Aunque ya pasó Halloween, las ganas de disfrazarse pueden alargarse en honor a Taylor Swift. Una buena idea sería juntarse con quienes no pudieron viajar al concierto, pero cada asistente vestida a tono con alguna de las eras de la cantante. Esto es justamente lo que está sucediendo en los shows, donde muchas chicas crean su atuendo pensando en alguno de los discos. Puedes revisar algunas inspiraciones en este video.

10. Productos para amplificar la onda swiftie

Si bien The Eras Tour tiene su merchandising oficial, existen muchos objetos que pueden ayudar a crear un ambiente swiftie. Acá hay cinco ideas de productos que ayudarán a generar una onda para el concierto pero que también serán buenos regalos de cumpleaños o Navidad para una fanática.

Velas con aroma a bosque

“Por favor, no lo tomes a mal, pero hueles a madera cara”, fueron las palabras que David Letterman le dijo a Taylor Swift en una entrevista en 2010, cuando su fama mundial recién despuntaba. Justamente, ese es el aroma que más ama la cantante.

Para la primera sesión secreta de Lover, una usuaria de Reddit reveló, según House Beautiful, que la vela que estaba en varios punto del hogar de Swift eran marca Le Labo, Santal 26, las que son hechas a mano con cera de soja vegana y mecha de algodón puro. El aroma de esta vela tiene notas de ámbar, cacao, vainilla, cedro, especias, almizcle y sándalo. El ambiente queda envuelto en un aroma cálido, acogedor y atractivo.

La vela en cuestión, por supuesto, no está disponible para comprar en Chile. Sin embargo, te invitamos a buscar alguna vela o esencia con las notas mencionadas anteriormente. En Bath and BodyWworks, por ejemplo, puedes encontrar al menos 35 opciones de velas con aroma amaderado. Debes fijarte en las diferentes notas de fragancia. La que sugerimos a continuación contiene “bergamota vibrante, ámbar negro y madera de abedul”.

Vela Bath and Body Works Bergamot & Birch

Labial rojo

La predilección de Taylor Swift por los labios rojos es recurrente ,ya sea sobre o bajo el escenario. En The Eras Tour, es uno de los elementos que atraviesa todas las etapas icónicas de la artista, un elemento que une y funciona como declaración de sensualidad, seguridad y tradición. A pesar de que se desconoce la marca del labial que usa, cada una puede hacer el ejercicio de encontrar su propio producto según tono de piel o efecto que se quiera perseguir.

Para conseguir un mejor acabado te recomendamos siempre aplicar un primer de labios para humectar correctamente y lograr esa fijación de labial. Para definir los bordes de tus labios, puedes dibujar los límites con ayuda de un lápiz a tono. Luego puedes difuminar la línea cuando aplicas el labial y quedará un efecto de volumen a la boca.

Labial rojo Nars Red Lizard

Cámara instantánea

Si eres seguidor de Taylor Swift, te habrás dado cuenta que, de vez en cuando, postea algunas de sus polaroids con sus besties. Por eso, una muy buena idea es tener también una de estas cámaras instantáneas y aprovechar de usarla para fotografiar cada momento memorable con tus amigas, en especial si se juntan a disfrutar y compartir la música de Taylor.

Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini12

Delineador negro fino

“Dibújate un cat eye lo suficientemente afilado como para matar a un hombre”, dice la canción “Vigilante Shit”. Este clásico delineado es una de los looks de maquillaje que normalmente luce Taylor Swift, tanto en sus shows como en la vida cotidiana. Para crear una línea delgada, debes encontrar el delineador que más te acomode: puede ser en formato lápiz, como plumón, en gel con ayuda de un pincel, etc.

Delineador en fibra para ojos Una

Libro: Conversaciones entre amigos, de Sally Rooney

A este libro, Taylor Swift le declaró públicamente su amor. Sin ir más lejos, su novio de entonces, el actor Joe Alwyn, fue quien protagonizó la adaptación televisiva de esta novela. La sinopsis dice que “tras recitar sus poemas en una velada literaria en Dublín, Frances y Bobbi conocen a Melissa, una atractiva escritora que quiere publicar un reportaje sobre ellas. Estas dos universitarias, que en el pasado fueron pareja, se verán atraídas hacia ella y su marido Nick: un matrimonio acomodado que se acerca a la cuarentena y con el que terminarán formando un complejo ménage à quatre”.

Se trata de una historia de amores libres y relaciones ambiguas, además de un retrato honesto de una generación que rechaza las etiquetas impuestas. Todo esto ambientado en la bohemia artística irlandesa.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 8 de noviembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.