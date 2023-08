Paso a paso: cómo limpiar a fondo una freidora de aire

La freidora de aire ya traspasó la barrera de ser un electrodoméstico de moda para volverse un aparato esencial en muchos hogares: es muy cómoda, fácil de usar, casi no requieres de aceite y casi todas las cosas que se preparan en ella quedan deliciosas.

Sin embargo, cuando terminas de cocinar y comer, viene la parte menos glamorosa del proceso: la limpieza. Mucha gente suelen eludir este momento por falta de tiempo, de ganas, por miedo a quemarse o por simple aburrimiento. En mi casa, por ejemplo, aplicábamos el método del papel encerado —un revestimiento de hojas desechables antiadherentes que se pone dentro de la freidora—, un excelente recurso que, sin embargo, no te libra completamente de la limpieza. Así lo comprobé hace unos días, cuando vi que las paredes de la bandeja de mi freidora de aire estaban asquerosas. Un verdadero tatuaje de grasa quemada. Pero si le pasaba la punta de la uña, algo salía, y eso fue lo que me dio esperanza de poder recuperarla de la mugre.

Los métodos de TikTok

Además de bailes y videos chistosos, esta red social está llena de soluciones para el hogar. Entre ellos, muchísimos clips que muestran cómo limpiar la freidora de aire. El truco más común consiste en llenar la canasta con agua caliente y lavalozas, revolver, cerrar y hacerla funcionar a máxima potencia por tres minutos. Transcurrido el tiempo, el agua que sale está evidentemente sucia.

Con mucha fe intenté el truco, pero la suciedad de mi freidora de aire era más profunda: seguía con sus mismos estigmas de grasa en la rejilla. La parte contenedora, eso sí, solo necesití una refregada de esponja para quedar completamente limpia.

No fue el único método de TikTok que probé: seguí otro video, que consistía en poner la bandeja junto con la rejilla de la airfryer en el lavaplatos. Luego había que esparcir sobre ella dos cucharadas de bicarbonato de sodio —nuestro fiel amigo de la limpieza casera—, dos cucharadas de detergente lavalozas y media taza de vinagre blanco. Al incorporar este último, se produce una reacción química de efervescente espuma. Dejé remojando cerca de media hora antes de botar el agua, que volvió a salir café, pero un poco más clara que la vez anterior. Sin embargo, las paredes de la rejilla no daban tregua: la grasa no se despegaba.

Recurrir a productos especializados

Si el bicarbonato, el lavalozas, el limón o el vinagre no te dan resultados, no te desalientes: se trata de grasa acumulada de meses, que con el calor se adhiere como un pegamento, pero que puede salir si recurres a productos químicos más abrasivos.

El primero que probé fue el Bar Keepers Friend, un limpiador de vitrocerámica, esas superficies que reemplazan a los quemadores en las cocinas más modernas. En YouTube había revisado que su versión en polvo hacía maravillas con los hornos, pero no era compatible con la cubierta de la freidora de aire. Por eso, me incliné por esta versión líquida, que en su empaque dice que es muy suave y compatible con electrodomésticos.

También cambié de esponja: de la clásica amarilla con verde pasé a la famosa Scrub Mommy, otro producto popular en las redes sociales. Apliqué el producto y empecé a refregar y refregar. La esponja rosada empezó a tornarse café claro y percibí una mugrosa luz de esperanza en mi lavaplatos. Tras enjuagar, pude notar que efectivamente salieron varias manchas de grasa, pero aún quedaban otras desgraciadas, aferradas a la freidora como Tom Cruise de un tren en movimiento.

Limpiador multipropósito Bar Keepers Friend 396 gr

Pero no me iba a rendir, así que decidí pasar al siguiente producto de mi lista: el líquido limpia hornos de Dr. Beckmann. Esta marca de limpieza, que nos ha sido muy útil en otras ocasiones, también es otra de las grandes favoritas en TikTok. En sus instrucciones indican que este líquido gel se debe dejar actuar por al menos veinte minutos sobre la superficie sucia, y solo ahí remover y limpiar. Si las manchas están muy impregnadas, aconsejan que el producto actúe por al menos cuatro horas. Lamentablemente, para mis mutantes manchas de grasa no sirvió mucho: al refregar la espuma salía casi blanca, a diferencia del producto anterior que sí sacó más suciedad.

Esponja doble Scrub Mommy

A pesar de que varias manchas habían desaparecido, la grasa lateral persistía. Me quedaba una última bala: el espray Easy Off, un limpiador profesional que promete sacar todas las manchas de grasa de los hornos y parrillas.

En TikTok hay varios videos que rayan en el borde de lo satisfactorio, ya que tras aplicarlo las oscuras capas de grasas salen como si fueran tierra. Una chica, incluso, salvó su cochino juego de sartenes y ollas, dejándolo como nuevo. El producto es bien fuerte, por lo que antes de rociarlo en la freidora de aire sugiero usar una mascarilla y ojalá doble par de guantes. Una vez que lo rocías, debes esperar a que actúe por al menos veinte minutos.

Cuando el tiempo transcurre, se enjuaga con agua tibia para retirar todo el producto. Dejé la rejilla secando por unas horas y luego la volví a lavar con lavalozas y esponja. El resultado: ¡funcionó! En comparación a cómo estaba en un inicio, se ve un notable avance. No quedó como nueva, pero sí está decente, limpia en aproximadamente un 90%. En la siguiente imagen puedes ver un antes y un después.

En Amazon, el vendedor oficial de Easy Off sugiere que “los utensilios y electrodomésticos limpiados con este producto quedan completamente seguros para su uso en la cocina o servir alimentos, pero solo después de haber sido lavados y enjuagados a fondo en una solución de vinagre y agua”. Si se trata de un horno, dicen que al encenderlo se puede notar algo de vapor o evaporación del producto, por lo que recomiendan calentarlo a temperatura máxima por 15 minutos antes de usarlo para cocinar. La misma instrucción seguí con la freidora de aire, para remover cualquier residuo del limpiador.

Limpiador en espray Easy-Off para hornos y parrillas 680 ml

Recomendaciones

1. Se cocina y se lava

Si hay algo que tengo claro desde este momento es cumplir con el clásico ciclo se usa y se limpia. Los trucos de TikTok sí funcionan, pero solo cuando la máquina se limpia apenas se enfríe, tras la preparación; de lo contrario cada vez que la uses, la grasa se adherirá como un feo tatuaje sobre tu rejilla. Aunque te de flojera, es necesario limpiar apenas termines de usarla. Asimismo evitas problemas de contaminación de comida o que merodeen bacterias.

2. Cuidado con el uso del Easy-Off

El producto es realmente bueno y cumple con lo que promete, por lo que es un real aliado real para sacar esas manchas pegadas que tenías hace meses en tu horno o freidora de aire. Sin embargo, al ser un limpiador profesional, es un químico poderoso con fuerte olor, por lo que siempre recomiendo usarlo con doble protección en las manos y una mascarilla en la cara.

Si tienes niños y mascotas en casa, enciérrate a hacer la limpieza y no permitas que ingresen, porque si cae este producto sobre la piel o lo inhalas, puede ser peligroso. Si bien este fue el producto que me ayudó a recuperar mi freidora de aire de las tinieblas de la grasa, la idea desde ahora es limpiarla cada vez que se use con agua tibia o alguno de los métodos de TikTok, y no tener que recurrir a este último recurso.

3. Moldes y cobertores

Una medida “parche” para evitar que la freidora de aire arda en grasa, es el uso de bandejas de aluminio, papel encerado o moldes para horno. En el largo plazo la rejilla se va a ensuciar igual, pero como existe un contenedor, lo será un poco menos.

4. Bicarbonato y lavalozas

Si sigues la instrucción de limpiar apenas se enfríe, recuerda siempre desenchufarla previamente. Para sacar manchas localizadas, puedes hacer una pasta entre una cucharada de bicarbonato y una de lavalozas. Se deja actuar unos minutos y con un cepillo de dientes viejo puedes refregar con cuidado. Así la mantendrás limpia constantemente y no tendrás que pasar por mi via crucis de lavado.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 10 de agosto de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.