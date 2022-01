Arturo Fontaine: “La cámara única tiende a invisibilizar y diluir la representación de las regiones”

Un vaso medio lleno ve el académico y escritor Arturo Fontaine tras el resultado de la jornada de votaciones en la Comisión de Sistema Político en la Convención Constitucional.

El mismo se define como un presidencialista “converso” luego de que en su tiempo como miembro y director del CEP fuera uno de los promotores del “parlamentarismo”.

Si bien lamenta que se haya aprobado la idea de un Congreso unicameral, aplaude que haya prosperado el acuerdo por un sistema presidencialista reformado, sin el mecanismo revocatorio que se propuso en un principio, con una vicepresidencia paritaria y reelección a los 4 años. “Fue un triunfo aplastante. Fue una derrota para la idea de que haya un primer ministro con ratificación parlamentaria. Se le cerró la puerta a un híbrido tipo Perú con cámara única. Estamos mejor que lo que había”, señala.

Para algunos académicos, la suma, la operación matemática que daría entre un Congreso unicameral y un gobierno con presidencialismo “atenuado” o reformado, el resultado es una la ratificación del hiperpresidencialismo.

Diría que no es una buena combinación. El presidencialismo funciona mejor con dos cámaras. En eso no hay dudas. Muchos académicos han demostrado que las dos cámaras son positivas. Se ha demostrado que la segunda cámara no es un freno, en general, a las iniciativas que vienen de la primera cámara. Estoy a favor de la idea de que haya una segunda cámara territorial, con representación indigena y esa composición, haría que esa cámara se comportara de una manera muy distinta.

La fórmula que se propone para el Congreso señala que los escaños se asignan en proporción a la población. Rompe el esquema territorial que había predominado por lo menos desde el binominal. Por ejemplo, Magallanes perdería peso y se centralizaría más el poder en Santiago. ¿Coincide?

Uno de los problemas que tiene la cámara única es que tiende a invisibilizar y diluir la representación de las regiones y de los pueblos indígenas, porque esa cámara (única) tiene que ser de representación poblacional ¿Las regiones cuánta representación tendrían en esa cámara única: la mitad, menos de la mitad? En cambio, una cámara donde estén las regiones y estén los pueblos indígenas, hace mucho más visible y le da más poder a las regiones. Esta propuesta de una cámara única va en contra de los intereses de las regiones. Disminuye el poder de las regiones, en relación a lo que podría ser una cámara territorial. El otro problema que tiene la propuesta es que no hay renovación por partes. La gracia del sistema es que haya una renovación por partes, en el tiempo actual, esto es muy importante, con la volatilidad que tienen las preferencias, el efecto de las redes sociales, hay momentos en en la opinión pública queda en una cierta posición emocional, que dura poco. La segunda cámara contribuye a darle más racionalidad a la política.

¿Cuando se elimina una cámara, el gobierno adquiere más poder, no? Porque se simplifica la negociación y tramitación de leyes.

Por supuesto. Y ese ha sido el proyecto del Frente Amplio desde el principio y la idea de que el Congreso fuera unicameral, estaba apoyada por esos sectores. Era la propuesta mayoritaria. Todos esperábamos que ganara lejos el Congreso unicameral. Era evidente que tenía apoyo. La sorpresa es que haya ganado por un voto. En cambio la opción presidencialista ganó por 16 votos a favor y cinco en contra.

¿Por lo tanto eso hace difícil que se apruebe en el pleno o no?

En general, quienes proponían una segunda cámara planteaban un tigre de papel, sin poderes reales, una segunda cámara de segunda clase. Eso tampoco es capaz de contrapesar el poder de una primera cámara.

Pero si fue tan estrecha la votación en la Comisión de Sistema Político, lo lógico es que el Congreso unicameral no logre los dos tercios del pleno para ser aprobado.

Eso es lo que está por verse. Si se hace una defensa interesante de la bicameralidad, como no se ha hecho, o se hizo muy tarde, es posible que esto se revierta. La gente no tiene opiniones fijas. La gente razona y delibera, esa es la idea de una convención. Pienso que es posible que la idea de una segunda cámara prenda. Pero que sea una cámara que represente a los territorios y a los pueblos indígenas y que sea una cámara revisora real.

Respecto del gobierno y el régimen presidencialista reformado. ¿Usted siente que ese modelo va a prosperar en el pleno?

No lo sé. Lo sí creo es que íbamos en una deriva. Recordemos que no hubo ninguna propuesta parlamentarista ni propiamente semipresidencialista, lo que hubo fue una propuesta que era un engendro de trucha en loro, tipo Perú, un semipresidencialismo tipo Perú, un semipresidencialismo del malo. Con unicameralidad, con disolución. Ahí tienes un Ejecutivo más fuerte y una situación caótica. No es la excepción, es la regla cuando hay estos sistemas presidenciales parlamentarizados, un tipo de semipresidencialismo, que por lo general ha fracasado. La primera vez que fracasó fue la República de Weimar que dio origen a Hitler. El mecanismo que se había presentado era muy defectuoso. me alegro por Chile que se haya rechazado el modelo tipo peruano. Ahora hay que dar una segunda lucha para que se ponga la idea de una segunda cámara con poderes reales.