Asesora económica de Jadue: “Empresas que solo son viables porque pagan pocos salarios, probablemente no van a ser parte del modelo de desarrollo económico, pero esas no son las pymes”

Elevar el salario mínimo a $567 mil es parte de las propuestas de Daniel Jadue en su programa de gobierno. Asimismo, aseguró hace algunos días que las empresas de cualquier tamaño que no logren pagar “sueldos dignos” no deberían existir. Si bien esto levantó críticas desde algunos sectores, una de sus asesoras económicas, Javiera Petersen, habló con Pulso TV y explicó que la idea de la candidatura es que exista ayuda a las pymes para que puedan aumentar los salarios y para que sean parte del modelo de desarrollo en un eventual gobierno del abanderado del PC.

“Daniel no hizo referencia particularmente a las pymes. El ejemplo que dábamos sobre la gran minería del cobre en el superciclo de las materias primas, (donde) toda la ganancia que hubo en ese proceso fue hecho sobre todo a expensas de la productividad y utilizando o sobreutilizando recursos como el uso de la energía, en un país donde existen más de 120 conflictos socioambientales y gran parte de eso tiene que ver con el uso y acceso al agua. Entonces, empresas que hoy día solo son viables porque pagan pocos salarios, probablemente no van a ser parte del modelo de desarrollo económico, pero esas no son las pymes. Vamos a hacer un apoyo sustantivo no solo para que puedan hacer pie al pago del salario mínimo, sino que también un programa muy importante de aumento de capacidades productivas, tecnológicas que hay dentro de este segmento económico y eso ha sido olvidado por los programas y por las políticas públicas del país”, dijo Petersen.

Asimismo, agregó que “nuestro programa va a ser construido desde todos los segmentos, desde todas las unidades productivas, todos los impulsos productivos- tecnológicos van a estar dados para todas las empresas, algo que en este país no ha ocurrido hasta el programa que estamos presentando”.

Además enfatizó que el alza del salario mínimo que propone el alcalde de Recoleta se aplicaría de forma gradual. “Estamos proponiendo un aumento del sueldo mínimo que va a ser de forma escalonada, que va a ser gradual, pero además que va a estar considerando las especificidades de las distintas unidades productivas del país, porque estas unidades productivas se van a ver afectadas y por tanto habrá un apoyo importante a las mypes y también a ciertos sectores productivos que puedan verse más afectados que otros. Acá la ayuda no solamente es para poder pagar el nuevo salario mínimo, sino que para que las mypes sean parte activa de las transformaciones productivas del país, y creo que esto ha quedado bastante de lado de la discusión en general sobre los aumentos de productividad y tecnológicos en Chile. Nuestra propuesta de fomento productivo, tecnológico y científico también está orientado de forma sustancial para las pymes, para que estas empresas no queden atrás, sino que sean parte activa de los avances tecnológicos y productivos del nuevo modelo de desarrollo que estamos construyendo”, indicó.

Reforma tributaria

Uno de los temas que más ha dado que hablar en la candidatura del PC es el alza en la carga tributaria de entre 8 y 10 puntos del PIB en un eventual gobierno de Daniel Jadue. Desde distintos sectores han dicho que es inviable lograr un aumento de esta envergadura en un plazo de cuatro años, debido a la tramitación e implementación que conllevan las reformas tributarias y al impacto que tendría sobre la economía.

Desde la candidatura de Jadue aclararon que la propuesta incluye gradualidad y que el alza de 8 puntos del PIB sería una vez que la reforma tributaria esté en régimen.

“Nuestras propuestas incluyen gradualidad. Trabajamos durante meses viendo y haciendo los cálculos para poder decir, de forma responsable, que nuestra reforma va a recaudar entre un 8% y 10% del PIB. La verdad es que no ha habido tanta claridad desde las otras candidaturas de cómo conjugan las cifras que están proponiendo. Hicimos cálculos bastante serios y la gradualidad es un componente que estamos considerando, por lo tanto este 8% del PIB es en régimen. Por supuesto que puede haber muchos cambios en los cuatro años de gobierno, también pensando en que se está discutiendo una nueva Constitución, y quién sabe pueda haber modificaciones en la nueva Constitución que van a requerir ciertas modificaciones en la arquitectura tributaria del país. Son cosas bien difíciles de proyectar, pero al menos los cálculos y proyecciones que hemos hecho pensando en el momento político nos da esto, pero hay que ir viéndolo en el juego económico y político que va a determinar Chile en los próximos años”, sostuvo Petersen.

Ante los plazos en la tramitación e implementación que tienen las reformas tributarias dijo que “la reforma tributaria necesita un nuevo pacto tributario, que está alineado con el pacto social. Es interesante ver cómo se modificaron no solo la reforma tributaria de Bachelet, sino también la de Piñera antes del estallido social. No hay que olvidar que incorporaba una integración total del sistema tributario lo que implicaba unos US$800 millones que iban a los sectores más ricos del país. Necesitamos un nuevo pacto tributario, sabemos que la recaudación y todos los cambios al sistema son cambios sustantivos, pero hay que ver que estamos proponiendo una reforma que recaude desde 8% del PIB, pero las otras propuesta tributarias fuera de la derecha van del orden del 5% del PIB en adelante, siguen siendo sustantivas, y creo que hoy existe material para avanzar a este nuevo pacto tributario”.

No dan los montos, es inviable, son algunos de los cuestionamientos que han surgido desde exasesores de la expresidenta Bachelet ante la propuesta de Daniel Jadue. Ante ello, Javiera Petersen enfatizó que el programa económico del alcalde hay que analizarlo de forma integral.

“Si uno analiza solo la reforma tributaria dentro de las propuestas económicas de Daniel Jadue, probablemente pueda haber una mayor impresión de que esto va a tener un efecto contrario al efecto positivo sobre el crecimiento que queremos entregarle al país, pero la reforma tributaria es para un nuevo modelo de desarrollo, es una reforma tributaria que está buscando generar ingresos no solo para redistribuir a través de, por ejemplo, fortalecer el catálogo de derechos sociales, sino también para dotar al Estado de herramientas que le permitan hacer una transición productiva que, insisto, creo que es uno de los diagnósticos más claros que tenemos en cuánto al estancamiento económico del país, y es algo que no se expresa en las demás candidaturas”, señaló la economista.

Diferencias con las demás candidaturas

Queda poco más de una semana para que se realicen las primarias presidenciales de Chile Vamos y de Apruebo Dignidad, conglomerado en el que se medirán el precandidato del Frente Amplio (FA), Gabriel Boric, y el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue. Si bien desde el equipo del diputado del FA señalaron que la principal diferencia con el edil de Recoleta es la gradualidad con la que se aplicarían algunas medidas, desde la candidatura de Jadue dicen que es el programa más comprometido en sacar a Chile del estancamiento.

“Creo que no solamente con el programa de Gabriel, nuestro programa es el que de forma más consistente se está comprometiendo desde la dimensión económica en sacar a Chile del estancamiento económico en que estamos y comprometerse con un nuevo modelo de desarrollo que pueda dejar atrás el extractivismo y que pueda avanzar hacia una economía que se base en la generación de valor, en la generación de conocimiento (...) No hay programa económico hoy en día que esté más comprometido con cambiar el modelo de desarrollo económico que nosotros, y eso se refleja en que estamos aumentando de 1,5% a 3,5% del PIB para llegar a una cifra de gasto permanente del 5% en fomento productivo, científico y tecnológico, y esa es una distinción que nos posiciona como la candidatura que está más comprometida en construir el nuevo modelo de desarrollo”, sostuvo.