Ex asesor de Guillier critica idea de reforma tributaria de Jadue: “ Decir que vamos a aumentar 10 puntos del PIB en cuatro años no lo he visto en ninguna parte y dudo que lo podamos hacer”

En plena carrera presidencial, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, hizo una serie de propuestas económicas que llevaría a cabo en caso de ganar la carrera presidencial. Una de ellas apunta a una reforma tributaria para aumentar los ingresos en 10 puntos del PIB para financiar la creación de un nuevo sistema estatal de pensiones y otros programas. En esta línea, el economista, consultor y ex asesor económico de Alejandro Guillier, Luis Eduardo Escobar, respondió a este proyecto y sostuvo que “es totalmente inviable”.

“Tengo muchas reservas respecto a lo que propone el alcalde Jadue. Pienso que efectivamente se puede aumentar la carga tributaria, pero no creo que sea razonable hacerlo en 10 puntos del PIB en cuatro años. En el pasado yo mismo y otros hemos planteado elevarla en 5 puntos del PIB en 5 años”, dijo en conversación con Pulso.

Asimismo, agregó que “esta reforma tributaria no es necesaria para los efectos de las pensiones, y sería una lástima que confundiéramos el sistema tributario con el sistema de pensiones, porque son dos cosas que hay que tratar de forma separada”.

En entrevista con Bloomberg News, el alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista, dijo entre otras cosas que aumentaría los impuestos a la renta, crearía un impuesto al patrimonio para los súper ricos, eliminaría las lagunas y exenciones y establecería un royalty minero. La idea sería elevar la recaudación al 31% del PIB desde el 21% actual.

En esta línea, el economista y asesor independiente insistió en que aumentar la recaudación en 10% del PIB es poco alcanzable en un plazo presidencial de 4 años.

“Los países desarrollados no tienen un sistema integrado, nosotros deberíamos ir hacia un sistema desintegrado donde los que ganan más paguen más y asegurarse que eso ocurra, acá la elusión y evasión tributaria son muy importantes, Entonces yo le diría al alcalde Jadue que en vez de generar expectativas que no son realizables, mejor hagamos las cosas en las cuales hay consenso, como aumentar la carga tributaria, eliminar las exenciones o gran parte de las exenciones, hacer que las empresas contribuyan a los fondos de pensiones, etcétera, pero decir que vamos a aumentar 10 puntos del PIB en cuatro años eso no lo he visto en ninguna parte y dudo que lo podamos hacer”.

Y remató con que la idea del edil -que por el momento figura empatado en intención de voto con Joaquín Lavín y Yasna Provoste- “de todas maneras yo creo que es totalmente inviable”.