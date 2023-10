Chevron y compra de Hess por US$ 53.000 millones: el segundo gran acuerdo petrolero del mes

Chevron, en un pacto total por US$ 53.000 millones, en el segundo gran acuerdo petrolero de este mes, después del de Exxon Mobil para comprar Pioneer Natural Resources.

La empresa energética estadounidense afirmó que la compra de Hess mejoraría y diversificaría su cartera, lo que supondría la entrada de Chevron en una sociedad liderada por Exxon que supervisa un hallazgo de petróleo en Guyana, al tiempo que adquiere otros activos de esquisto en Estados Unidos, principalmente en Dakota del Norte.

La operación, menos de dos semanas después de la adquisición de Pioneer por Exxon, demuestra que la segunda mayor petrolera de Estados Unidos también está vinculando su futuro a la apuesta de que el mundo seguirá teniendo apetito de petróleo durante décadas, incluso cuando muchos países están tratando de reducir las emisiones y pese a la transición hacia la energía verde.

La redoblada apuesta de las grandes petroleras por los combustibles fósiles sigue a una reciente predicción de la Agencia Internacional de la Energía, según la cual la demanda mundial de combustibles fósiles alcanzaría su cenit esta década.

“Se trata de dos grandes empresas estadounidenses que se unen para ser aún más fuertes en un momento en que la inversión en energía estadounidense es importante desde el punto de vista del empleo y de la seguridad energética”, declaró el lunes en una entrevista Mike Wirth, CEO de Chevron.

La operación valora Hess en US$ 171 por acción, según el precio de cierre de Chevron del viernes, y los accionistas de Hess recibirán 1,025 acciones de Chevron por cada acción de Hess. El precio representa una prima del 4,9% respecto al precio de cierre de las acciones de Hess el viernes y del 10,3% si se compara con el precio medio de 20 días de la acción.

Las acciones de Hess bajaron menos de un 1%, hasta US$ 161,80, en las operaciones de la mañana, mientras que las de Chevron cayeron un 3,3%, hasta US$ 161,33. Incluida la deuda, la operación tiene un valor total de US$ 60.000 millones.

La operación se produce en un momento en el que las empresas de petróleo y gas están rebosantes de liquidez tras la escalada de los precios de la energía a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y los ejecutivos han dado señales de estar dispuestos a desplegar sus arcas en la mesa de negociaciones.

Chevron y compra de Hess por US$ 53.000 millones: el segundo gran acuerdo petrolero del mes

Hess ha estado dirigida durante décadas por su consejero delegado, John Hess, quien, junto con otros ejecutivos del sector del esquisto, ha defendido públicamente la necesidad de reforzar el suministro nacional de energía. Se espera que Hess se incorpore al consejo de administración de Chevron.

Hess, que posee alrededor del 9% de la empresa del mismo nombre, la llevó a hacerse con una importante posición al principio de la revolución del esquisto estadounidense, principalmente en el esquisto Bakken de Dakota del Norte.

El mayor premio para Chevron es la participación de Hess en casi un tercio de los 11.000 millones de barriles de petróleo y gas que se calcula se encuentran frente a las costas de Guyana. Exxon y sus socios, Hess y la china Cnooc, han acelerado la producción de petróleo de Guyana desde cero en 2019, hasta 400.000 barriles diarios.

Los socios esperan bombear 1,2 millones de barriles diarios en 2027, lo que lo convertiría en uno de los proyectos petrolíferos más rápidos del mundo. Para entonces, la antigua colonia británica será fuente de US$ 180.000 millones de valor de mercado para el consorcio, según algunos analistas.

A principios de este mes, Exxon Mobil llegó a un acuerdo de casi US$ 60.000 millones para comprar Pioneer Natural Resources, en la mayor operación de petróleo y gas en dos décadas. Tanto Exxon como Chevron han acordado también transacciones menores a principios de este año.

El lunes, Wirth declaró que el acuerdo por Hess situaría a su empresa en una posición que le permitiría reforzar sus resultados a largo plazo y mejorar aún más su cartera. También se espera que la combinación logre unas sinergias de costos de alrededor de US$ 1.000 millones antes de impuestos en el plazo de un año tras el cierre, dijo la empresa. Wirth afirmó que la compañía combinada debería contar con un inventario de ubicaciones de perforación lucrativas en la próxima década.

Wirth se ha convertido en un firme defensor de la industria petrolera estadounidense en un momento en que los productores de combustibles fósiles han sido objeto de escrutinio por parte del gobierno de Biden, grupos ecologistas y gobiernos europeos por su contribución al cambio climático.

“No creo que esto se interprete en modo alguno como que no apoyamos un futuro con menos emisiones de carbono, pero también reconoce la realidad de que el petróleo y el gas son importantes hoy y lo serán durante muchos, muchos años”, sostuvo Wirth en la entrevista.

Mark van Baal, fundador de Follow This, un grupo de inversión centrado en el clima, señaló que el acuerdo de Chevron va en contra del acuerdo climático de París y que los inversores deben ejercer más presión sobre las compañías petroleras para que reduzcan la producción.

El consejo de administración de Chevron ha dicho que renunciaría a la edad de jubilación fija de la compañía para permitir que Wirth permanezca como CEO durante un período más largo. Wirth se convirtió en CEO en 2018, cuando la compañía se tambaleaba por años de sobrecostos agudizados por una caída del mercado petrolero en 2015 y precios anémicos de la energía. Se le consideraba un ejecutivo capaz de controlar los costos desbocados.

En 2019, Wirth se negó a entrar en una guerra de ofertas cuando Occidental Petroleum se lanzó a comprar Anadarko Petroleum por miles de millones más de lo que Chevron había ofrecido. Chevron recibió una comisión de ruptura de US$ 1.000 millones y compró Noble Energy por un precio inferior al año siguiente, un acuerdo que dio a la empresa acceso a los mercados de gas natural de Medio Oriente y una mayor presencia en Estados Unidos.

Wirth ha pregonado su estrategia desde que se alejó de Anadarko para centrarse en adquisiciones que ofrecieran primas bajas a sus objetivos, incluido su acuerdo en mayo para comprar PDC Energy por más de US$ 6.000 millones. El acuerdo de Chevron para comprar Hess es su tercero desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020, con una prima de alrededor del 10%, informó Chevron.

Wirth aseguró que espera que Chevron obtenga un rendimiento de dos dígitos sobre el capital empleado -una medida estrechamente observada por los inversores- a precios medios del petróleo, y que estaría preparado para una caída del petróleo, si se produjera. Haciéndose eco de otros ejecutivos y analistas petroleros, Wirth manifestó que ha llegado el momento de que las empresas aumenten su tamaño mediante fusiones y adquisiciones.

“El nuestro es un sector, sobre todo a medida que nos adentramos en la zona de esquisto, que necesitaba cierta consolidación”, declaró Wirth el lunes en una conferencia con inversores.

Chevron dijo que esperaba que el acuerdo con Hess, que necesita la luz verde de los accionistas de Hess, así como las aprobaciones regulatorias, se cerrara en la primera mitad de 2024.

Wirth y Hess indicaron que no prevén problemas regulatorios para abrochar el acuerdo. Esperan que el gobierno de Guyana siga respetando el acuerdo de reparto de la producción que ha suscrito con el consorcio, y cuentan con la aprobación de los reguladores antimonopolio de EE.UU., que han estudiado de cerca las grandes adquisiciones corporativas bajo el gobierno de Biden.

“En el mercado mundial del crudo, somos un actor pequeño”, afirmó Wirth en la llamada.

Chevron también señaló el lunes que aumentaría la rentabilidad para los accionistas. La compañía detalló que espera aumentar su dividendo del primer trimestre en un 8% en enero y planea elevar la recompra de acciones.

Los resultados de las empresas energéticas han sido inferiores a los del año pasado, cuando alcanzaron niveles récord, pero siguen registrando grandes beneficios gracias a los elevados precios de las materias primas. Chevron presentará sus resultados del tercer trimestre el viernes.

Hess fue fundada en 1933 por el padre de John Hess, Leon, antiguo propietario del equipo de fútbol americano New York Jets. Hess dijo que el legado de su empresa comenzó hace unos 90 años con su padre “repartiendo fuel-oil en un camión de segunda mano durante la Depresión”.

En los últimos años la empresa ha vendido algunos activos en varios países para centrarse en sus operaciones principales. También es conocida por su venta de camiones de juguete en Navidad, una tradición que Hess y Wirth dijeron el lunes que continuaría.