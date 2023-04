Chile es el noveno país de la OCDE con el precio del diésel más bajo, pero es el segundo más alto de América latina

El gobierno se alista a ingresar el proyecto de ley de impuestos correctivos. Se espera que dentro de esa iniciativa se aborde la distribución del gravamen que se aplica para la bencina y para el diésel. Si bien todavía no se sabe con certeza si efectivamente se incorporará en esta iniciativa, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, esbozó en entrevista con Emol que la propuesta “sigue en pie” pero que será “anunciada por el ministro Marcel cuando corresponda”.

Para algunos expertos el foco aquí debería estar puesto en elevar el impuesto que se aplica al diésel, ya que es sustantivamente más bajo que el que se cobra por las bencinas. El artículo 6° de la Ley N° 18.502 establece un impuesto específico de 6 UTM por m3 a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de 1,5 UTM por m3 en el caso del petróleo diésel.

Pero mientras esa medida decanta, ¿cuál es el estado actual de los precios del diésel? Y ¿cómo se compara con el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la región? En lo primero, el valor del litro de diésel tiene un costo promedio de $1.068 en la región Metropolitana.

Ahora, a nivel de la OCDE, un informe realizado por el coordinador económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC, Luis Gonzales, muestra que Chile se ubica en la novena posición con el precio más bajo entre los países de la OCDE superado por Corea del Sur, Estados Unidos, Turquía, Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda y Costa Rica. En el otro extremo, Islandia es la nación que tiene el precio más alto del diésel, seguido por Suecia y Suiza.

A nivel de América Latina, la posición de Chile cambia sustantivamente, ya que se ubica como el segundo país con el precio más alto detrás de Uruguay.

Gonzales explica que la razón de que Chile sea uno de los países con el precio más bajo de la OCDE se debe principalmente a la estructura impositiva. “En Chile el impuesto específico al diésel es 4 veces menor al de la gasolina, y si consideramos que los impuestos deben internalizar los costos de las externalidades, como congestión, accidentes, contaminación local (calidad del aire) y contaminación global (emisiones de carbono)”, sostiene el experto, quien agrega que “el diésel en Chile carece de estos costos internalizados y por tanto el precio final es menor casi similar a países que llegan al extremo de subsidiar el precio de ese combustibles”.

Puntualiza que “en Chile se paga un impuesto al diésel de $93.5 por litro mientras que el promedio en los países de la OECD el impuesto es $640 por litro”.

Gonzales detalla además que en la comparación se debe considerar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del precio de los Combustibles (Mepco). “Esto obedece al espíritu del Mepco que se ha preservado en cobrar impuestos cuando los precios bajan y subsidiar cuando los precios suben, estabilizando el precio final en el tiempo. Otra circunstancia particular en marzo es que aún nos encontramos en el periodo de 120 días de fijación de precios acordado con parte de los Transportistas pesado”.

Informe OCDE y FMI

En 2020, cuando el gobierno pidió a la OCDE y al FMI un informe sobre las exenciones en Chile, para avanzar en ir disminuyéndolas, las entidades internacionales mencionaron la situación del diésel.

Según datos proporcionados en la presentación realizada por ambas instituciones, el consumo de diésel en el país es el doble del de gasolina, influido por el menor gravamen que tiene el primero. De hecho, la diferencia es muy marcada al compararlo con otros países de América Latina y de la Ocde.

Junto con lo anterior, se señala que se debiese aumentar en un 80% el impuesto a las gasolinas para alcanzar su nivel de eficiencia. Adicionalmente, llama la atención respecto de que el impuesto al diésel corresponda a solo un cuarto del impuesto a las gasolinas, cuando sus costos externos son mayores. Así, sostiene que esa brecha debiera eliminarse.

Además, indica que el crédito otorgado a las empresas de transporte por el impuesto a los combustibles corresponde a un gasto tributario. Con respecto al diseño del gravamen, alerta que es poco común que el impuesto a los combustibles se excluya de la base imponible para el cálculo del IVA, situación que no pasa, por ejemplo, con el impuesto al tabaco. Esto significa que actualmente el IVA que se paga por los combustibles se calcula con el valor previo a aplicarse el gravamen especial.

El FMI y la Ocde realizaron un cálculo de recaudación estimada incluyendo todos estos cambios. Primero, si se elimina el crédito tributario a los camioneros, es decir, si no se les devuelve lo pagado, la recaudación fiscal subiría en cerca de US$ 88 millones al año. En segundo lugar, si se incluye el impuesto a los combustibles (gasolina y diésel) en la base del IVA, se pueden sumar recursos por US$ 436 millones. Y, lo más relevante en cuanto a recaudación, si se iguala el impuesto al diésel al de las gasolinas, los ingresos adicionales para el Fisco totalizarían US$ 1.461 millones. Así, la suma de las tres medidas agregaría ingresos por casi US$ 2.000 millones anuales, equivalente al 0,7% del PIB.