China es el principal socio comercial de Chile, seguido por EE.UU. ¿Quiénes siguen en la lista?

Los mercados volvieron a caer en reacción a la denominada guerra comercial que empuja Donald Trump. Hoy entró en vigor el alza a los aranceles al acero y aluminio, provocando la inmediata represalia de la Unión Europea y China.

La escalada arancelaria sólo genera temor por estos días entre los inversionistas mientras los expertos advierten severos daños y cambios en los flujos del comercio exterior. J.P. Morgan, de hecho, elevó a 40% la probabilidad de una recesión en EE.UU.

Esto sin duda es relevante para Chile. Como una de las economías más abiertas y globalizadas del mundo (tiene más TLC que nadie), el país depende en gran medida de sus relaciones comerciales internacionales. Sin embargo, la escalada de conflictos entre los principales bloques económicos del mundo, sumada a las sanciones económicas y las restricciones al comercio global, puede poner a prueba la resiliencia de este modelo chileno.

Los países a los que más exporta Chile. El cobre es el principal producto de exportación del país.

En ese contexto, es relevante recordar cuáles son los mayores socios comerciales de Chile; qué países son los que más compran productos locales y, por lo mismo, los más sensibles para nuestra economía si es que caen en desgracia o, peor aún, si deciden aplicar cambios en las reglas del juego del intercambio.

De acuerdo a los datos de la Subrei, China y Estados Unidos, precisamente las potencias enfrentadas, son los dos mayores destinos de las exportaciones chilenas. En todo 2024, los envíos locales de bienes no tradicionales, bienes tradicionales y servicios sumaron US$ 37.835 millones, un 6% más que el ejercicio anterior.

Las exportaciones a EEUU, por su parte, llegaron a US$ 16.286 millones, también una mejora de 6% respecto a 2023.

Mucho más abajo asoma Japón (US$ 8.197 millones), Brasil (US$ 5068 millones), Corea del Sur (US$ 4.845 millones), India (US$ 2.596 millones), España (US$ 1.923 millones) y Perú (US$ 1.903 millones).

Hay que recordar que, en 2024, las exportaciones chilenas de bienes escalaron hasta los US$ 100.163 millones en 2024, marcando su mayor valor desde que existen registros.

Los países a los que más exportó Chile en 2024