CMF por caso Primus Capital: “No funcionaban los controles, compliance no funcionaba, así pasaron las cosas que pasaron”

Querellas y demandas cruzan la batalla legal por lo ocurrido con Factop y Primus Capital, dos factoring no bancarios que se han visto envueltos en la polémica tras una serie de acciones legales y acusaciones de estafa o administración desleal, y que dejan a la industria en el ojo de la tormenta.

Sólo una de ellas, Primus Capital, está regulada, pues es un emisor de valores de oferta pública, mientras que Factop no entra en la regulación de mercados. Pero eso podría cambiar en la medida que se implemente la Ley Fintech.

Así lo sostuvo durante la mañana de este martes la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, quien apuntó que “hoy el factoring no bancario no está dentro del perímetro regulatorio de la CMF. Para que entre, la ley debe establecerlo, el marco legal nos tiene que permitir eso. Hoy la ley no nos faculta para regular al factoring no bancario”.

“Sin embargo, eso cambia con la Ley Fintech, pues define los instrumentos financieros, y dentro de ellos están las facturas. Entonces, alguna entidad que se dedique a transar facturas, a intermediarlas, que podría ser el factoring no bancario, entra al perímetro regulatorio de la CMF por la Ley Fintech. Pero si el ánimo es mantener la factura, no”, explicó la comisionada.

Además, agregó que “si ese factoring no bancario quisiera participar del sistema de finanzas abiertas como proveedor de servicios basado en información, es decir que recopila datos de distintos actores y ofrece un servicio X, va a tener que regularse de acuerdo a las reglas del sistema de finanzas abiertas. El hecho de acceder a información de terceros con consentimiento del titular tiene que regularse bajo las reglas de las finanzas abiertas”.

En esa línea, comentó que “si los factoring estaban transando las facturas, van a tener una regulación donde se les exigirá un buen gobierno corporativo, que es parte de los problemas que vemos en Primus. Se publican las historias todos los días en la prensa, se echan la culpa de un lado hacia el otro, eso es gobierno corporativo. No funcionaban los controles, compliance no funcionaba, así pasaron todas las cosas que pasaron. Algo tendrá que decir la CMF en la medida que ese factoring no bancario intermedie facturas”.

Adicionalmente, la comisionada anunció que ya fue seleccionada la coordinadora del Centro de Innovación Financiera, unidad que estará a cargo de Claudia Sotello quien asumirá en 10 de septiembre y que actualmente se desempeña como líder del Observatorio Tecnológico del Banco Central.

En el marco de la Ley Fintech, la CMF creó el Centro de Innovación Financiera con el objeto de orientar a las empresas comprendidas en el marco regulatorio, y apoyar a los directores de regulación y supervisión al momento de tratar con los actores de la industria.

Sobre los plazos para implementar la regulación de la Ley Fintech, Piedrabuena indicó que deben emitir más de 70 notas de carácter general, y que en 18 meses la ley establece que deben regular a las plataformas donde se negocian o custodian criptoactivos.