Directora ejecutiva del Consejo del Salmón: ley de áreas protegidas es un jaque mate para más de un tercio de las concesiones

Este lunes desde las 15:00 horas se votará en Comisión Mixta la ley SBAP, de áreas protegidas. La semana pasada hubo masivas protestas de trabajadores del salmón en contra de la iniciativa y principalmente la modificación del artículo 158, que elimina las concesiones acuícolas en esas zonas. La directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, dijo a Pulso que la normativa tal como está es un jaque mate para más de un tercio del total de las concesiones actuales, que son alrededor de 1.300.

“La indicación del 158 efectivamente es una indicación que le pone un jaque mate a todas las concesiones que están en zonas reservadas”, dijo Seguel.

Y luego agregó que si bien ven con buenos ojos la ley SBAP, es el artículo 158 respecto del que tienen fuertes reparos, porque “son 431 concesiones vigentes que están en áreas protegidas. Hice una carta para complementar lo que dijo la ministra ayer, y creo que nos da el punto a nosotros. La ministra dice que efectivamente en el proyecto de la ley SBAP ella necesita eliminar la norma del artículo 158 de la ley de acuicultura. Es esa ley, la norma del artículo 158, de otra ley que es la ley de acuicultura, la que protege y ampara a estas 431 concesiones en áreas reservadas. Por lo tanto, si voy a afectar esa ley automáticamente afecto a las actuales concesiones. Para nosotros es importante que el artículo 158 no sea discutido en la ley SBAP”.

El viernes pasado más de 10 mil trabajadores protestaron en contra de la normativa, ya que indicaron que afectará a los empleos del sector, que actualmente son unos 70 mil. Incluso, el senador del PS, Fidel Espinoza, hizo un llamado al gobierno a través de sus redes sociales a escuchar a los trabajadores, que temen perder sus fuentes laborales.

Loreto Seguel aclaró que si se aprueba la iniciativa tal como está, no sólo se afectarán todas las concesiones actuales que están en áreas protegidas, sino que habrá un impacto en el empleo del sector.

“Las movilizaciones del sur muestran lo importante que es esta industria en las tres regiones de la macrozona sur. En la región de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes. La relevancia de las movilizaciones muestran la importancia de esta industria en el sur de Chile. Cuando uno pone en jaque mate más de un tercio de las concesiones en Chile, el impacto es muy grande. Habría un impacto en el empleo, en los proveedores y en la cadena de servicios”, señaló Seguel.

Y en cuanto a las inversiones, la ejecutiva, sostuvo que “no solamente es un tema de inversión, porque gran parte de las inversiones ya están hechas y lo que viene es un proceso de mantenimiento. El impacto real es en el desarrollo de la región. El impacto social de esta discusión y de lo que están proponiendo le pega muy fuerte al desarrollo regional”.

Casi la totalidad de las concesiones de Magallanes están en áreas protegidas, mientras que en Aysén son en torno al 80% por eso desde el gremio salmonero piden que este tema se discuta en la ley de acuicultura.

“Esta ley que se preocupe de su objetivo principal que es la ley de biodiversidad en áreas protegidas. Se lo hemos hecho saber al Ejecutivo, que el tema se transforma en un jaque mate cuando eliminas el artículo 158″, indicó.

Por otro lado, manifestó que desde 2010 a la fecha, de las más de 500 solicitudes, no ha habido ninguna relocalización autorizada, y que “ eso muestra que no podemos legislar sobre algo que no funciona. Tiene toda lógica relocalizar. Tiene toda lógica proteger un lugar. (Pero) han pasado 13 años, cuatro gobiernos, y no hay ninguna relocalización, no podemos legislar sobre algo que funciona mal”.

Por último, señaló que han hablado con autoridades del Ejecutivo con respecto a esta legislación.

“Hemos tenido una muy buena relación de dialogo con el ministro Grau y con la ministra de Medio Ambiente. Siempre ha existido la disponibilidad y disposición de ambas partes de poder sentarnos y conversar. Nosotros tenemos un rol gremial que no podemos eludir”, enfatizó.

Desde el Ejecutivo, la ministra del Medio Ambiente ha subrayado que esta legislación no afecta al empleo, y que establece reglas claras a la industria del salmón. Sin embargo desde el Consejo del Salmón y desde Salmón Chile afirman que sí habrá un impacto, ya que hay cerca de 100 concesiones en áreas protegidas que van a caducar en los próximos 15 años y que de aprobarse el artículo no podrían ser renovadas.