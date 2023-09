El ciberataque que hizo retroceder en el tiempo a Las Vegas

LAS VEGAS-El botones del Bellagio Resort & Casino se mostró franco con la pareja que hacía cola para facturar sus maletas a primera hora de la mañana del miércoles.

“Para que lo sepan”, les dijo, “ahora mismo todo es un caos”.

Aún se desconocen todas las consecuencias del ciberataque sufrido por MGM Resorts esta semana, aunque ha frustrado a los viajeros en todo momento. Las largas colas para facturar han sido la norma, las reservas de espectáculos y restaurantes se han puesto patas arriba y algunas máquinas tragamonedas se han quedado a oscuras.

MGM domina una parte del Strip de Las Vegas con una docena de hoteles, desde el Mandalay Bay al Bellagio.

Para un lugar que promociona todo lo digital, desde las llaves móviles de las habitaciones hasta los vales de las máquinas tragamonedas, ha vuelto a lo básico. Llámala la bizarra vieja Las Vegas.

Todos manos a la obra

En un recorrido por media docena de hoteles casino de MGM, vi empleados armados con portapapeles y bolígrafos por todas partes. Fue el espectáculo más extraño que he visto desde que MGM instaló esas estaciones de lavado de manos en la planta del casino cuando los casinos de Las Vegas reabrieron en junio de 2020 tras el cierre por pandemia.

En Aria Resort & Casino, una joya de la corona de la cadena, los conserjes fueron presionados para ayudar manualmente a registrar la salida de los viajeros. Anotaban los nombres y correos electrónicos de los huéspedes en papelitos blancos para poder enviarles un recibo. Detrás de la recepción, había mesas llenas de carpetas con llaves maestras por si el sistema volvía a fallar y los huéspedes no podían entrar en sus habitaciones.

En el lujoso Bellagio, sede del famoso espectáculo de la fuente, el mostrador de reservas del espectáculo “O” del Cirque du Soleil decía a los visitantes que querían entradas que necesitaban dinero en efectivo o que podían reservarlas a través de Ticketmaster. Los trabajadores de los bufés escribían los números de las tarjetas de crédito. Todos los aparcamientos eran temporalmente gratuitos.

Conseguir dinero era un problema, ya que los cajeros automáticos no funcionaban en muchos de los hoteles casino. Un cartel en dos cajeros automáticos del MGM Grand decía que no se podían hacer anticipos en efectivo. MGM no respondió a las peticiones de comentarios.

Para los visitantes, fue un largo ejercicio de paciencia.

Tim Dorweiler, director de piezas y servicios de un concesionario de automóviles de la zona de Dallas, se encontraba en la ciudad para asistir a unas reuniones en el Mandalay Bay Resort and Casino. Él y su prometida, Carrie Tremble, dicen que esperaron más de seis horas a que su habitación estuviera lista cuando llegaron el martes.

Cancelaron la reserva y huyeron al Planet Hollywood Resort & Casino, perteneciente a Caesars Entertainment, rival de MGM, que sufrió su propio ciberataque a finales de verano. Era la mejor opción, dijo, ya que algunos hoteles cobran tarifas de hasta US$ 1.300 la noche. (MGM Resorts ofrece cancelaciones gratuitas hasta el 17 de septiembre).

Esta es la segunda visita de la pareja a Las Vegas este mes. Un viaje de cumpleaños durante el Día del Trabajo también fue un desastre, con tormentas causando un retraso de 13 horas en el vuelo.

“Estamos condenados a no tener buena suerte en Las Vegas”, dijo.

Gratificación diferida

Los jugadores de máquinas tragamonedas de todos los casinos tuvieron que jugar al juego de esperar. Las máquinas no podían escupir los vales que los jugadores reciben al pulsar el botón de salida. Así que los empleados se apresuraron a pagar manualmente el saldo, una práctica habitual cuando alguien gana un bote.

Una empleada de las máquinas tragamonedas del Bellagio dijo que había entregado tan sólo un céntimo. El miércoles por la tarde, algunos de los casinos más grandes de la cadena aún tenían varias de estas máquinas averiadas.

Shari MacDonald y su cuñada llegaron al Bellagio el lunes procedentes de Peterborough, Ontario. En la agenda, dice: “Tragamonedas. Tragamonedas. Tragamonedas. Y un poco de espectáculo”.

A MacDonald le fastidia no poder acceder al juego gratuito del casino que le da su estatus de fidelidad y no poder canjear los bonos por entradas gratis para ver al cómico Carrot Top en el Luxor y otros espectáculos que querían ver. Pero no está enfadada.

“Estoy siendo muy paciente y tolerante, porque no puedo imaginar cómo se están sintiendo al perder millones al día”, dice.

El miércoles, Bellagio trató de mitigar el impacto instalando un puesto de café gratuito cerca de los ascensores, con leche de almendras, crema irlandesa y crema de avellanas. En el mostrador de facturación, sirvieron vino espumoso para mitigar el impacto. Los empleados del Bellagio, el Excalibur y otros hoteles también ofrecieron agua gratis.

A Judy Bender y David Cook, que venían de Michigan, no les gustó encontrar una cola de dos horas para registrarse en el Luxor el martes por la noche. Agradecieron el vino y la cerveza gratis mientras esperaban.

Llevaron su pequeño presupuesto de juego a casinos que no fueran MGM, después de que Cook esperara más de una hora a que un empleado le cobrara en la máquina tragamonedas Triple Double Diamond.

La pareja tiene previsto regresar a Las Vegas la semana que viene, después de pasar por Arizona. Tienen reserva en el New York-New York, otro establecimiento de MGM. Por el momento.

“Cruzamos los dedos”, dijo Bender.

Stephanie Bayer desconocía por completo los problemas informáticos de MGM cuando se sentó en una máquina tragamonedas del Mago de Oz del Bellagio el miércoles por la mañana para matar el tiempo antes de que llegara el vuelo de su amiga para pasar un fin de semana de spa y espectáculos.

La administradora sanitaria del área de Cleveland dice que pensó que algunas máquinas tragamonedas no funcionaban porque era temprano. Cuando intentó cobrar en la primera máquina, el empleado que le pagó le entregó un vale para comida y bebida como muestra de disculpa. (Vi cómo ocurría esto varias veces el miércoles e incluso me entregaron uno en Park MGM cuando hablé con una visitante sobre sus penurias).

“¡Y dicen que la casa siempre gana! Dijo Bayer.