El cobre acrecienta su escalada en EE.UU. y alcanza el precio más alto de la historia en ese mercado

El cobre es el metal de moda por estos días, debido al fuerte avance que ha mostrado en las últimas semanas al alero de la denominada guerra comercial. Es cierto: hoy bajó en la Bolsa de Metales de Londres, pero hay que decir que no es el único mercado donde se cotiza el metal rojo.

En efecto, el principal producto de exportación del país también se transa en Shanghai y Estados Unidos, concretamente en el Comex, el principal mercado de futuros y opciones para la negociación de metales como el oro, la plata y aluminio y, por supuesto, el cobre.

Y justamente en dicha plaza marcó este miércoles un hito. De acuerdo a los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio del metal rojo en este mercado se cotizó en US$ 5,183 la libra, lo que supone un alza de 2,34% en relación a la jornada previa y un registro histórico.

Con este resultado, el precio del cobre acumula un aumento de 30,03% en lo que va del año en EE.UU., más que el doble del incremento de 13,5% que anota en la Bolsa de Metales de Londres.

El precio histórico del cobre en Estados Unidos

Más allá de las proyecciones para la oferta y demanda de cobre, el precio ha estado condicionado por la escalada arancelaria que inició Donald Trump y en la cual también aparece el cobre.

Hay que recordar que hace algunas semanas el Presidente de Estados Unidos ordenó al Departamento de Comercio abrir una investigación sobre posibles aranceles al metal rojo y presentar un informe en un plazo de 270 días.

Sin embargo, es probable que no haya que esperar tanto. La agencia Bloomberg informó también este miércoles, que esa investigación “ya parece poco más que un trámite” y que habría una conclusión mucho antes de ese plazo. Sería “en cuestión de semanas”, consignó.

“Crece la especulación respecto a la imposición de aranceles al cobre por parte de EE.UU., luego de que fuentes indicaran que la Casa Blanca podría adelantar la resolución del informe, inicialmente programado para dentro de 270 días. Esta expectativa ha incentivado compras internas y ha ampliado la brecha de precios entre el COMEX y el LME”, dijo Maximiliano Saldaña, analista de estudios de Capitaria.

El cobre es relevante para Chile y los países exportadores, pero también para las economías industrializadas del mundo que necesitan del metal para la creación de infraestructura, la fabricación de autos, electrodomésticos y otras industrias.

Para dónde va el precio

El alza del precio y el tema arancelario ha obligado a ajustar las proyecciones. En su último Informe de Política Monetaria (Ipom), el Banco Central estimó en US$ 4,30 el precio promedio del metal rojo para este año, mejor a los US$ 4,25 que estimó en el Ipom de diciembre.

Goldman Sachs, no obstante, mantuvo sus previsiones para el precio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) para el próximo año y dijo que espera que la implementación de aranceles estadounidenses a las importaciones de cobre evite un exceso de existencias en Estados Unidos en el tercer trimestre, informó Reuters.

La entidad pronostica precios del cobre en la LME a tres, seis y doce meses en US$ 9.600, US$ 10.000 y US$ 10.700 por tonelada métrica, respectivamente. El banco advirtió un riesgo a corto plazo de caída de los precios debido a una actualización de la política comercial que entrará en vigor el 2 de abril.

Julius Baer, por su parte, dijo que el mercado del cobre podría mantenerse bien abastecido, ya que la fortaleza de la demanda china del metal probablemente no perdure. En esa línea, reiteró su perspectiva neutral para el metal.

La entidad considera que el contexto fundamental del metal es “bastante débil”, con una desaceleración del crecimiento en EE. UU. y una debilidad prevaleciente en Europa que apuntan a una demanda lenta.

De acuerdo a The Wall Street Journal, Julius Baer sostuvo que la demanda china de cobre fue robusta el año pasado debido al objetivo del gobierno de completar proyectos inmobiliarios inconclusos, su impulso a las exportaciones y la concentración de la actividad antes de la imposición de aranceles estadounidenses, afirma. Julius Baer no cree que estos factores vayan a perdurar. Mientras tanto, se ha observado una aceleración del crecimiento de la producción, lo que apunta a un mercado de cobre bien abastecido en general, agregó.