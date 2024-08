El guiño a favor de la candidatura de Evelyn Matthei del economista Ricardo Caballero

El economista Ricardo Caballero manifestó su apoyo implícito a Evelyn Matthei en una eventual candidatura presidencial al participar en el seminario económico anual del Grupo Security, que también contó con la participación de la actual alcaldesa de Providencia, donde el académico del MIT expuso, entre otras cosas, sobre las perspectivas para las tasas de interés a nivel mundial.

En su presentación, el economista señaló que el consenso del mercado es que, tras iniciarse el ciclo de bajas en las tasas de interés en el mundo, una vez superado el episodio de alta inflación, éstas seguirán siendo más altas que el nivel previo al periodo del shock del Covid, sin embargo, sostuvo que ello no debería ser así.

Al referirse a la situación de Chile en este contexto y dado el alto nivel de deuda pública, sostuvo que “si nuestro escenario de deuda no se ve muy razonable y el premio por riesgo está subiendo, a nosotros no se nos aplican las tasas bajas, se nos aplican las tasas no bajas, las tasas con el premio por riesgo arriba. Este asunto de cuán riesgosa es la deuda, en los que la evidencia empírica es bastante clara, es qué transforma nuestra historia de deuda en una deuda peligrosa, es decir, una deuda que es explosiva y que nos lleva a problemas de premio por riesgo”.

Sostuvo que hay dos factores dominantes en esto “uno ocurre, y esto es trayectoria exclusiva de deuda, en países que dejan de crecer. Segundo factor: países que se polarizan políticamente, son los dos principales contribuyentes a problemas de deuda soberana, no tengo que decirles a ustedes que Chile no está muy bien en ninguna de estás dos cosas”.

Y, este sentido, enfatizó “es de muy mal gusto terminar una charla con un punto tan negativo, hay que ser un poquitito más positivo y el punto positivo, naturalmente, es que tengo la gran esperanza que en un futuro no muy distante Evelyn (Matthei) nos arregle estos dos problemas”.

Deuda pública

En específico, sobre el tema de la situación financiera en el país, Caballero indicó que la trayectoria de la deuda pública chilena era desde casi inexistente a comienzos del 2000 a ser cerca del 40% del PIB hoy día. Afirmó que “uno podría llegar a la conclusión de que esto es fantástico, porque esta deuda no debería importar mucho: si volvemos a tener tasas bajas, qué nos preocupa la deuda”.

Pero advirtió que “nosotros no somos el equilibrio general, somos el equilibrio parcial, nosotros somos el deudor chico: entonces, si nosotros tenemos un problema de deuda, nos van a enfrentar como un deudor chico, no es que las tasas de interés mundial van a caer porque nosotros tenemos un problema de deuda mayor”.

Agregó que las razones por lo cual las tasas de interés van a ser bajas no son razones muy positivas, especialmente para un país como Chile, y es porque el mundo, incluido Chile, tiene una demanda endeudada e insuficiente, lo cual no es bueno y porque hay reconstitución del premio por riesgo.

Riesgos

En cuanto a las vulnerabilidades de la economía mundial, Caballero indicó que “hay riesgos naturales que son de una pandemia, de una guerra, de inestabilidad política, que están siempre presentes y uno siempre tiene que estarlos monitoreando, pero, sin lugar a dudas, estamos en una situación mundial donde todos esos riesgos están más elevados de lo que es normal, así que hay que tener atención a eso”.

Pero recalcó que “no son los riesgos que me preocupan principalmente, hablé del riesgo porque le doy una probabilidad más alta, porque son mucho más dañinos, pero realmente creo que el escenario central, lo que me preocupa en el mundo, es que terminemos con insuficiente demanda a nivel global en los próximos años y creo que eso va a ser un gran lastre en la economía mundial”.

Sobre las perspectivas para la Tasa de Política Monetaria (TPM) en Chile a corto plazo, sostuvo que “sin lugar a dudas en Estados Unidos van a caer las tasas de interés hacia fin de año y va a seguir aún más allá y eso va a permear todos los bancos centrales del mundo, el problema de demanda endeudada afecta a todo el mundo y todo el mundo requiere de una tasa de interés más baja”.

La semana pasada el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, adelantó que el banco central de la mayor economía mundial iniciará su esperado proceso de recortes en la tasa de interés en su reunión del 17 y 18 de septiembre, mientras que nivel local, se espera que el Banco Central de Chile vuelva a reducir la TPM en su encuentro de política monetaria de la próxima semana.