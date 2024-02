El libro de jugadas de Fox News: estrellas de Hollywood y documentales conservadores

En “The Five”, el programa de Fox News, Jeanine Pirro arremete contra el Presidente Joe Biden e insta a Taylor Swift a que no lo apoye. En Fox Nation, el servicio de streaming de la cadena, alaba las vistas y las comodidades de los hoteles de cinco estrellas en “Life of Luxury with Judge Jeanine”.

Este contraste forma parte del plan.

Fox está posicionando el servicio de streaming para complementar su canal de televisión insignia, en lugar de ser una réplica del mismo. Fox Nation, que cuesta US$ 5,99 al mes, se aleja de las noticias de actualidad y atrae a los suscriptores con documentales, series y especiales de humor que gustan a los conservadores y cuenta con estrellas de Hollywood como Matthew McConaughey.

Fox está adoptando un enfoque muy diferente al de sus rivales, ya que los canales de noticias por cable tratan de encontrar el modelo de negocios adecuado para compensar a los consumidores que cada vez cortan más el cable de la televisión por cable. La matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, lanzó un servicio de noticias en directo con la marca CNN para su plataforma Max, mientras que MSNBC está haciendo que gran parte de su programación de TV esté disponible en el servicio Peacock de su matriz.

Fox no dispone de un servicio integral de suscripción y streaming comparable para sus contenidos informativos. Tubi, su plataforma gratuita de streaming, ofrece acceso a programas de entretenimiento y deportes, así como a algunos contenidos informativos, pero no incluye canales de noticias de las principales cadenas de cable.

Los directivos de Fox afirman que el negocio de la televisión por cable sigue siendo lo suficientemente fuerte como para seguir impulsando el crecimiento de los ingresos y los beneficios, pero señalan que la empresa está preparada para ofrecer Fox News en streaming si fuera necesario.

“Si hay un futuro directo al consumidor para el canal lineal, Fox Nation es un gran lugar para ello”, señaló Jason Klarman, director digital y de marketing de Fox News. “Pero, de nuevo, no hay planes para nada de eso”, agregó.

Fox dijo a principios de este mes que está uniendo fuerzas con Disney y Warner para lanzar un nuevo paquete de streaming centrado en los deportes que agrupará sus partidos en directo. Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox Corp., explicó a los inversores que el objetivo es captar a los “cord nevers”, es decir, a quienes nunca han tenido una suscripción tradicional a la televisión de pago. Pero el servicio también podría atraer a los abonados al cable existentes y acelerar el declive del negocio tradicional, según los ejecutivos de los medios de comunicación.

El libro de jugadas de Fox News: estrellas de Hollywood y documentales conservadores

La creación de este paquete de retransmisiones deportivas plantea la cuestión de si un modelo similar podría funcionar para las noticias, algo que, según los observadores, es poco probable que ocurra.

“Las audiencias están muy fragmentadas”, aseguró Doug Arthur, analista de Huber Research. “Una audiencia que quiere ver Fox News no quiere ver MSNBC y probablemente lo mismo para CNN”, indicó.

Fox Corp, matriz de Fox Nation, y News Corp, matriz de Wall Street Journal, comparten propiedad.

Cuando la directora ejecutiva de Fox News, Suzanne Scott, lanzó Fox Nation en 2018, inicialmente se centró más en las noticias y la opinión. Con el tiempo, el servicio pivotó hacia contenidos más perennes, como programas sobre la historia de Estados Unidos y los grandes espacios al aire libre, después de que los ejecutivos notaran que programas como “Park’d”, un programa sobre hitos estadounidenses como el Parque Nacional Joshua Tree y el Parque Nacional Shenandoah, estaban funcionando particularmente bien.

“Empezamos a ver que las personas que acudían al servicio buscaban algo que Fox News Channel no les ofrecía”, contó Klarman.

Klarman formó parte del equipo original que lanzó Fox News en 1996 y luego pasó por Oxygen Media de NBCUniversal y Bravo antes de regresar a tiempo completo en 2019.

La plataforma alberga programas como “Yellowstone One-Fifty”, un documental sobre el Parque Nacional de Yellowstone protagonizado por Kevin Costner, estrella de la serie “Yellowstone”; una serie sobre la Fiesta del Té de Boston narrada por Rob Lowe; y un programa sobre las batallas de la Guerra de la Independencia presentado por la estrella de “Frasier”, Kelsey Grammer.

Fox Nation también compró “Deep in the Heart”, una serie sobre la vida salvaje de Texas narrada por Matthew McConaughey y que se estrenará en la plataforma en abril.

“No es sólo Hollywood”, comentó Klarman sobre las opciones de programación de Fox Nation. “Es el Hollywood que los espectadores de Fox News encuentran aspiracional y con el que quieren conectar”.

La estrategia de alejarse de las noticias entraña algunos riesgos. CNN, bajo su anterior propiedad, intentó una estrategia similar en 2022 con CNN+. Ese servicio de US$ 5,99 al mes ofrecía, sobre todo, contenidos como “Jake Tapper’s Book Club” y “Parental Guidance With Anderson Cooper”, en lugar de una transmisión en directo de su programación más destacada. Con la llegada de los nuevos propietarios CNN+ se canceló, después de haber conseguido 150.000 suscriptores en sus primeras semanas.

Fox Nation tenía una programación similar, como “Dana Perino’s Book Club”, que se lanzó mucho antes de que existiera CNN+. Fox Nation tiene unos dos millones de suscriptores, dijo una persona con conocimiento del tema.

Arthur, el analista de Huber, señaló que Fox está obteniendo un buen rendimiento de la inversión con Fox Nation. “Creo que dos millones es decente, teniendo en cuenta que no es un foco importante”, aseguró, planteando que Tubi, la plataforma de streaming de Fox apoyada por publicidad, es de mayor interés para Wall Street.

Esa cifra de dos millones de suscritos se traduciría en unos US$ 140 millones de ingresos anuales, una fracción de la contribución global de Fox News a los ingresos de la empresa, que ascendieron a unos US$ 3.000 millones el año pasado, según Kagan, una división de S&P Global Market Intelligence.

El servicio está atrayendo a un público más joven. El espectador medio de Fox Nation tiene 50 años, de acuerdo a Fox, y el equilibrio entre sexos está más o menos igualado. La edad media del espectador de Fox News es de 69 años, según Nielsen.

Sólo una parte de la programación de Fox News -incluidos “Hannity” y “Jesse Watters Primetime”, dos de sus programas de mayor audiencia- está disponible en Fox Nation, y sólo la mañana siguiente a su emisión. Fox Nation incluye a otras personalidades de Fox News, como Brian Kilmeade, George “Tyrus” Murdoch y Ainsley Earhardt.

La plataforma de streaming tiene muchos contenidos dirigidos específicamente a los conservadores, como especiales de comedia sobre la “cultura de la cancelación” y las guerras culturales con Rob Schneider y Roseanne Barr. “The Miseducation of America” es un programa descrito como una exploración de “los secretos de la agenda educativa de la izquierda” presentado por el copresentador de “Fox & Friends Weekend”, Pete Hegseth.

En una entrevista, Hegseth sostuvo que Fox Nation le permite abordar temas que le interesan y que cree que resonarán entre los espectadores.

Las cadenas de noticias han tenido que andar con pies de plomo a la hora de ofrecer sus contenidos en streaming sin canibalizar su negocio de televisión por cable o incumplir sus obligaciones contractuales con los proveedores de televisión de pago.

A diferencia de sus rivales de noticias por cable, Fox Corp. se ha mantenido optimista sobre el valor de su negocio de televisión tradicional. Según Nielsen, Fox News tiene un 50% más de telespectadores en prime time que MSNBC y el triple que CNN.

“El cable sigue siendo nuestro mayor y más importante flujo de ingresos”, declaró Murdoch en noviembre. “Creemos que seguirá siendo nuestro mayor durante los próximos años”, añadió.