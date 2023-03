El metaverso pierde algo de su brillo

Walt Disney Co. ha cerrado el área que desarrollaba sus estrategias de metaverso, según informó esta semana The Wall Street Journal. Microsoft Corp. cerró recientemente una plataforma social de realidad virtual que adquirió en 2017. Y Mark Zuckerberg, que rebautizó Facebook como Meta Platforms Inc. para señalar su seriedad sobre el metaverso, se centró más en la inteligencia artificial (IA) en una llamada de ganancias el mes pasado.

Mientras tanto, el precio de los inmuebles virtuales en algunos mundos en línea, donde los usuarios pueden pasar el rato como avatares, se ha desplomado. El precio promedio de venta de terrenos en Decentralandia ha descendido casi un 90% con respecto a hace un año, según WeMeta, un sitio que realiza un seguimiento de las ventas de terrenos en el metaverso.

El cambio de nombre de Meta en octubre de 2021 despertó el entusiasmo por las experiencias, productos y plataformas metaversales. Sin embargo, la lenta adopción por parte de los usuarios, impulsada en parte por los costosos requisitos de hardware y los fallos técnicos, y el deterioro de la situación económica han frenado las expectativas de que el metaverso genere pronto ingresos significativos.

“Mucha gente se está dando cuenta de que esta transformación está muy lejos”, afirmó Matthew Ball, inversor de capital riesgo y autor de un libro sobre el metaverso.

Las empresas tecnológicas han recortado puestos de trabajo y abandonado proyectos considerados no esenciales. Zuckerberg, que defendió el metaverso como la próxima iteración de Internet móvil hace apenas 18 meses, calificó 2023 como “el año de la eficiencia”. Su empresa despidió a 11.000 empleados en otoño y este mes anunció que suprimiría otros 10.000 puestos y varios proyectos, entre ellos algunos basados en su división de metaverso, según informó anteriormente el Journal.

“Es comprensible que muchas empresas piensen que, si necesitan reducir el número de empleados o el gasto global, este tipo de categoría parece un objetivo fácil”, señaló Scott Kessler, analista del sector tecnológico de la firma de investigación Third Bridge Group. Las inversiones en inteligencia artificial prometen beneficios a corto plazo, añadió.

“Todas estas cosas que están pasando, relacionadas con la IA, parecen poder utilizarse y aprovecharse ahora”, sostuvo Kessler. Con el metaverso, “nadie sabe cuándo se alcanzará la masa crítica”, agregó.

Incluso en el momento álgido de la moda de los metaversos, algunos ejecutivos tecnológicos se mostraban menos entusiasmados con los reinos en línea. “Quiero trabajar en tecnologías que hagan que la gente levante la cabeza y disfrute del mundo real”, declaró David Limp, Vicepresidente Senior de Dispositivos y Servicios de Amazon.com Inc. en el festival Future of Everything de The Wall Street Journal el año pasado.

Meta ha invertido miles de millones de dólares en construir el metaverso desde que cambió de nombre. Pero su aplicación estrella, Horizon Worlds, tuvo problemas para ganar y retener usuarios en el primer año tras el cambio de nombre, según documentos internos consultados por el Journal. Las ventas de sus gafas de realidad virtual Quest 2, que se utilizan para acceder a Horizon Worlds y otras aplicaciones de realidad virtual, también descendieron en el último trimestre, de acuerdo a la empresa.

Zuckerberg, por su parte, no se aleja del metaverso, señalando que sigue siendo un objetivo a largo plazo para la empresa después de la IA. “Las dos principales olas tecnológicas que impulsan nuestra hoja de ruta son la IA en la actualidad y, a largo plazo, el metaverso”, declaró el mes pasado.

En esa llamada, se mencionó “IA” 28 veces. La palabra “metaverso” se mencionó en siete ocasiones. Meta no hizo comentarios.

El giro de Disney se produce en medio de su reciente cambio de liderazgo y reestructuración. El director ejecutivo, Robert Iger, regresó a la empresa en noviembre y ha empezado a recortar gastos. El mes pasado, la empresa anunció su intención de suprimir 7.000 puestos de trabajo y reducir costos en US$ 5.500 millones.

Iger sucedió a Bob Chapek como CEO, quien a principios de 2022 nombró al líder de la división que exploraba estrategias metaversas. En ese momento, Chapek dijo a los empleados que el objetivo era “crear un paradigma completamente nuevo para la forma en que las audiencias experimentan y se involucran con nuestras historias”.

Disney no hizo comentarios.

Microsoft también apostó fuerte por la idea de los reinos digitales en línea, aunque tuvo problemas para poner en práctica esa visión. Además del cierre de AltSpaceVR, el trabajo de la empresa en los cascos de realidad aumentada estuvo plagado de problemas, según informó el Journal el año pasado. Desde entonces, la empresa ha reestructurado el equipo de HoloLens y ha recortado su presupuesto, según el Journal.

Microsoft afirmó que “sigue comprometida con el metaverso”, tanto con herramientas de hardware como de software.

Las empresas más pequeñas, como Decentraland y Sandbox, en las que los usuarios pueden comprar terrenos virtuales y construir sus propios mundos, son las que más éxito han cosechado hasta ahora. Pero aun así, las ventas de terrenos han bajado. El precio promedio por metro cuadrado en Decentraland ha caído de unos US$ 45 hace un año a US$ 5, de acuerdo a datos de WeMeta, la empresa que hace el seguimiento de las ventas.

Un representante de la Fundación Decentraland, que supervisa la plataforma, aseguró que las ventas de terrenos no son indicativas del crecimiento de usuarios. Un representante de Sandbox enfatizó que todos los nuevos terrenos que han puesto a la venta en los últimos seis meses se han vendido.

A pesar de la reducción generalizada de la participación en el metaverso, los reinos en línea siguen atrayendo miradas. Decentraland, que registró un descenso del 25% en el número de usuarios activos de noviembre a enero, está experimentando un repunte esta semana gracias a la Semana de la Moda del Metaverso, un evento en el que participan marcas como Dolce & Gabbana y Tommy Hilfiger, según DCL Metrics, un sitio que realiza un seguimiento de los usuarios en el ámbito digital.

“Es obvio que el revuelo en torno al metaverso ha retrocedido. Pero no debemos confundirlo con una falta de progreso”, afirmó Ball, inversor de capital de riesgo entusiasta del metaverso. “El cambio no es tan rápido”, concluyó.