El peso chileno se desentiende del momento histórico del precio del cobre

Tradicionalmente, el cobre ha sido uno de los pilares del peso chileno. A mayor fortaleza del cobre, mayor fortaleza del peso chileno. Si el precio del metal sube, la moneda nacional también, a costa del dólar.

Eso es lo usual.

Pero en un año inusual como 2021, eso no se ha visto demasiado y lo que muestran las curvas es una evidente “descorrelación”.

Y el epítome de esta situación es lo que se ve precisamente hoy. Mientras la materia prima anota su mayor alza en 12 años, a su segundo nivel más alto de la historia, el peso chileno cae a mínimos de un año y medio frente al dólar.

El cobre sube más de 36% en el año, mientras que el peso chileno cae 17%, que es lo mismo que decir que el dólar sube 17%.

¿Por qué ha sucedido esto? Algunos expertos lo atribuyen en gran medida al ruido que ha generado la política interna en los últimos meses, la cual está ligada a los polémicos retiros de fondos, a la carrera presidencial pero también y más recientemente a la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

En momentos de incertidumbre, los inversionistas tienden a comprar dólares para usarlo como refugio, haciendo subir el tipo de cambio.

En conversación con Pulso PM, el economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos, dijo que en Chile está el riesgo de que se esté desviando desde un modelo macro un poco más convencional y ortodoxo, hacia uno más intervencionista y potencialmente más populista.

“La gente está mirando Chile con cierta preocupación. No se sabe qué es lo que va a pasar, pero hay una interrogante ahí que no había en el pasado”, sostuvo.

El cobre logró su segundo mejor precio de la historia

Pero además del tema político hay que mirar qué ha pasado con el denominado dollar index. El indicador que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas líquidas, entre ellas el euro, también ha subido con fuerza en los últimos meses y hace apenas tres días tocó máximos desde septiembre del año pasado.

Hace once años, en noviembre de 2010, cuando la libra de cobre también había logrado situarse sobre los US$ 4, el dólar se cotizaba en $ 482, esto es casi $ 350 menos de lo que costaba hoy a las 10:30 AM.

En ese rally alcista del metal rojo, la libra llegó a un peak de US$ 4,60 el 14 de febrero de 2011 y ese mismo día el dólar cerraba las operaciones en el merado interbancario en una punta de $ 470.