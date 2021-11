El selecto grupo de las empresas de los US$ 2 billones

Google hizo historia ayer cuando su matriz, Alphabet, logró una capitalización bursátil de US$ 2 billones (millones de millones). Es una cifra tan grande que equivale a unas ocho veces el PIB anual de Chile.

La dueña del famoso motor de búsqueda de internet ingresó así a un selecto grupo de compañías cuya valoración ha superado alguna vez esa marca. Las otras dos que lo lograron son Microsoft y Apple, todas estadounidenses y todas vinculadas al mundo de la tecnología.

¿Cómo llegó Alphabet a este market cap? Bueno, con un alza sostenida en el precio de su acción, obviamente. Pero no es cualquier alza. El papel de la firma de Internet ha subido 67,1% en lo que va de 2021, periodo en el que su valor de mercado ha sumado US$ 795.346 millones.

En una década, la capitalización de Google ha subido en US$ 1,77 billones.

Alphabet es un favorito casi unánime en Wall Street. De los 49 analistas seguidos por Bloomberg que cubren las acciones, todos menos uno recomiendan comprar acciones de Alphabet. El precio objetivo promedio de 12 meses para la acción es de $ 3,321, lo que sugiere un retorno del 11% de su precio actual de la acción.

Apple es el fabricante del iPhone.

Pese a este impresionante crecimiento, aún está lejos de Apple y Microsoft, las compañías que han alternado en la última década el cetro de la firma más valiosa del mundo, con el permiso de la petrolera saudita Aramco.

La empresa fundada por Steve Jobs no ha subido tanto como Google este año: apenas un 9,4%. Sin embargo, su valor asciende a los US$ 2,4 billones. En una década fabricando iPhones, el market cap de Apple ha subido US$ 2 billones.

Bill Gates, el fundador de Microsoft.

Microsoft superó este año a la firma de Palo Alto y su valor de mercado asciende a US$ 2,5 billlones. La cifra es superior al PIB anual de Italia, la octava economía del mundo. El precio de la acción ha subido 50,5% en 2021 y en diez años ha incrementado en US$ 2,3 billones su capitalización bursátil.

Monstruos.