Enrique Paris critica el “silencio” de Mario Marcel en la crisis de las isapres y las indicaciones del gobierno a la ley corta

El exministro de Salud durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Enrique Paris, alertó sobre la necesidad de realizar cambios en el sistema de salud en Chile tras la crisis que viven las isapres por medio de amplios acuerdos entre los distintos sectores políticos.

Sin embargo, el médico también lamentó que a lo largo de los años no se tomó en cuentas las señales y voces que anticipaban el escenario que hoy enfrentan las isapres junto con criticar las indicaciones que el gobierno del Presidente Gabriel Boric realizó al proyecto de ley corta sobre las isapres para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.

“Los datos y análisis en la mitad de la década del 2000 nos decían de manera clara y elocuente que, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, debían tomar cartas en el asunto, reconociendo en ese momento que nuestro sistema de salud tenía ya un grave problema de inequidad y que se debía resolver mediante sus propias atribuciones, de manera colaborativa, incluyendo la voz de expertos y pacientes (...) Lo que no se solucionó por vía legislativa se solucionó por vía judicial”, dijo Paris en el marco de un seminario de Libertad y Desarrollo respecto al futuro de la isapres.

Ante este contexto, y antes de ahondar en su mirada sobre el futuro de las isapres y la salud en Chile, Paris disparó con el ministro de Hacienda, Mario Marcel: “Se habla de quiebra, de inviabilidad financiera, de un negativo efecto dominó que comienza con los aseguradores privados, pero que continúa con los trabajadores privados. Desde las grandes clínicas hasta los centros médicos más pequeños. Con el consiguiente impacto en la fuente laboral de mucha gente. Por eso siempre me llamó la atención el ministro Marcel, porque me extraña su silencio. Me extraña el silencio de una persona que tiene que ver justamente con la empleabilidad, con la parte económica del país, que, si llega a quebrar las clínicas pequeñas, los laboratorios, los centros pedagógicos, obviamente que vamos a tener un aumento en la cesantía”.

Mientras que, volviendo al tema de la salud, Paris también criticó la señal que entregó el Ejecutivo al realizar indicaciones a Ley Corta de Isapres, que a juicio de él no considero del todo a la comisión asesora del tema.

“Sabemos que la tramitación de este proyecto de ley enfrenta un escenario complejo. Esto a partir de las indicaciones ingresadas por el gobierno, en donde se excluyó, por ejemplo, el concepto de la mutualidad. Creíamos que las propuestas hechas por el comité de expertos cumplían el objetivo de los dictaminados por la justicia y mantenían la estabilidad del sistema”, apuntó Paris.

De esta forma, el exsecretario de Estado estimó que se deben entregar señales en donde todos los involucrados apoyen la construcción de un sistema de salud para el país, que, a juicio de Paris, se debe basar en los pilares “de equidad, en el acceso, solidaridad y la integración de todos los sectores”. Además, de que no se excluya a ningún actor privado como clínicas, aseguradoras, isapres y universidades, entre otros.

Ex Ministro de Salud, Enrique Paris

“Para que esto siga funcionando se requieren grandes acuerdos políticos y sociales, pero bajo la mirada técnica y sostenible”, añadió el médico.

En esa línea, Paris trajo como ejemplo el rol que tuvo el expresidente Salvador Allende cuando fue ministro de Salud del expresidente Pedro Aguirre Cerda a la hora de negociar un plan nacional con la oposición de aquel entonces: “La salud en Chile fue concebida como un tema de Estado, y no solamente del gobierno de turno. Hoy se necesita lo mismo, el tema de salud debe ser un tema de Estado”.

Además, el exsecretario de Estado apuntó que la industria de la salud no solamente enfrenta al problema de las isapres, sino que también arrastra la necesidad de dar respuesta a problemas como la migración en mayor número a Fonasa como prestador de la salud y otros más históricos como reducir los tiempos de las listas de esperas, la falta de especialistas y falta de cobertura en salud mental, entre otros temas.

En tanto, el exministro también resaltó en este contexto el mal momento que vive Clínica Las Condes, firma que reportó pérdidas y la no renovación de convenios con dos isapres.

Por otro lado, Paris también comentó que, junto a “otros exministros de Salud”, presentará una propuesta a la Comisión de Salud del Senado respecto a la crisis de las isapres y futuro de la industria.