Estímulos a la economía China impulsan la acción de CAP, pero el mercado duda si el precio del hierro continuará al alza

Fueron una serie de medidas las anunciadas por el gobierno chino la semana pasada para dar un impulso y apuntalar el crecimiento de su economía en un 5%. Estímulos destinados principalmente al sector construcción e inmobiliario, que le han dado un impulso al precio del cobre dejándolo en torno s los US$4,5 por libra. Pero también al valor del hierro.

Entre los anuncios del banco central de China, se estaba la reducción de las reservas obligatorias (RRR) de los bancos en 50 puntos básicos, lo que liberaría unos US$142 mil millones para nuevos préstamos. En paralelo, orientará a los bancos comerciales para que reduzcan los tipos de interés de las hipotecas existentes en un 0,5%, con el fin de proporcionar algún alivio a los hogares, y recortar la tasa mínima de cuota inicial desde el 25% a un 15% para los compradores de segundas viviendas en todo el país.

Más allá de las dudas, la subida en los valores del mineral podría darle un nuevo impulso a CAP. La acción de la compañía se empinó 7,68% en septiembre, muy por sobre el 0,47% que logró el IPSA.

“Nos cuesta ver una recuperación duradera en los mercados de mineral de hierro y acero, pero reconocemos el potencial para una extensión del rally impulsado por el ánimo del mercado a corto plazo”, señaló la entidad.

Uno de los grandes componentes de la última línea de CAP es la minería de hierro. Su filial Compañía Minera del Pacífico (CMP) registró ingresos por US$ 722,9 millones, una utilidad neta de US$89,9 millones y un Ebitda de US$316,8 millones al primer semestre. No obstante CAP anotó pérdidas por US$350,5 millones, muy por encima de los US$166,9 millones del mismo período de 2023, las que fueron influenciadas por el incremento de las pérdidas semestrales de Huachipato por US$412,4 millones, muy por encima de las pérdidas por US$278,7 millones en el primer semestre de 2023.

Por ello, el alza del precio del hierro podría ser un impulso. Desde Bice inversiones, explican que las medidas chinas son “un catalizador positivo, que ya se ha empezado a reflejar en mejores precios del hierro”, pero explican que “aun falta para que sea un punto de inflexión en la industria siderúrgica. Quizás se requieran otras medidas desde el lado fiscal, y hay que ver si los PMI empiezan a mostrar mejoras hacia adelante”.

Para Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, la acción “ya subió fuertemente y estimo que ya internalizó el alza en el precio del hierro. No creo que siga al alza más de lo que lo ha hecho, porque a pesar que CMP se ve beneficiada por el alza en el precio del hierro, debemos tener presente los costos de cierre de Huachipato los que debería oscilar entre US$ 440 millones a US$ 490 millones en 12 meses, y esto absorbería toda la utilidad de CMP en dicho período”.

Cabe recordar que a mediados de septiembre, CAP inició el cierre de Huachipato con el apagado del Alto Horno y la detención de la Acería y Colada Continua. En agosto la firma comunicó la decisión, argumentando una una multiplicidad de factores “que no podrá revertir en el corto o mediano plazo”.

“Destacan la imposibilidad de traspasar a precios las sobretasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones al acero chino, la intensificación del dumping chino y la compleja situación financiera que la firma enfrenta hace años”, señalaron en esa ocasión. La empresa entre 2019 y el primer trimestre de 2024 ha perdido más de US$700 millones.

Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, coincide en que el alza del papel ya ha estado incorporando lo anunciado por China, y que “las valoraciones siguen atractivas por lo que el alza potencia sigue existiendo. Pero el riesgo es que las medidas no cumplan objetivos estructurales, sino mas bien de corto aliento. No obstante, la estabilización de la manufactura global podría dar otro soporte favorable”.