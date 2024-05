Exejecutiva de Linde acusó hace más de cinco años a su jefe por colusión en el mercado del gas industrial y hospitalario

“Acuerdo de caballeros”, pacto de “no agresión” o un estado de “paz y amor”. Así era llamado internamente entre los gerentes de Linde e Indura el cartel que detectó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que afectó al mercado de gases industriales, medicinales y especiales, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.

La FNE solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicar una multa a beneficio fiscal de US$31 millones a Indura y de US$114 mil -del orden de $109 millones- a su exgerente general, Marcelo Torres Bruce, un histórico ejecutivo que ingresó a la compañía en 1997. En cambio, el órgano antimonopolios pidió eximir de sanciones a Linde y sus dos ejecutivos requeridos: Sergio Novelli, exgerente general de Linde Chile, y David Livio Lori, exgerente de ventas de la compañía, ya que la empresa se acogió al programa de delación compensada.

Pero la trama que está recién comenzando en el TDLC, tiene un desconocido capítulo en sede laboral y que aborda supuestos actos reñidos con la libre competencia del argentino David Lori al interior de Linde, entre 2015 y 2019, y que pudo haber frenado incluso la fusión con Praxair en 2018.

Así al menos lo cree María Pilar Ascencio Matamala, ingeniera comercial de la Universidad de Concepción, y exjefa de la zona sur de la compañía, que presentó una denuncia el 22 de enero de 2019 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. Pulso La Tercera tuvo acceso al expediente del caso y en él se detalla que la profesional acusó una serie de desencuentros y malos tratos del ejecutivo argentino. Su relación laboral con Linde se extendió entre el 16 de agosto de 2001 y el 4 de diciembre de 2018. Esto, tras un polémico despido que se le comunicó luego de volver de vacaciones.

Pilar Ascencio, ex gerenta de Linde.

Todo comenzó cuando en 2015 llegó David Livio Lori a hacerse cargo de la gerencia de Ventas de Linde Gas Chile. Desde ese momento, según relató la demanda, empezaron los problemas para altos ejecutivos de la empresa, los que poco a poco fueron desvinculados por no ser afines a las prácticas llevadas adelante por el gerente argentino y que, según ella, eran contrarias a toda la política desarrollada por Linde, con prohibiciones absolutas en materia de libre competencia, compliance y otros asuntos que riñen con la moral y las buenas prácticas y la ética comercial.

“Cuando llegó don David Livio Lori, a mediados del año 2015, en adelante todo fue relativamente normal, hasta que se desvinculó al Gerente Zona Centro, Arnaldo Vargas. El Sr. Vargas, en estricto cumplimiento de las normas de compliance que sigue adelante la empresa y habiendo tomado conocimiento que su jefatura directa (Sr. Lori) había realizado prácticas propias de ley anticompetencia y habiéndose desempeñado en área de Compliance en otras empresas, decidió representar, tal y como era su obligación, de acuerdo a los Cursos de Ética al que nos enviaban a capacitación por lo menos una vez al año, a don David Livio Lori, que estaba desarrollando prácticas reñidas con la libre competencia y que si no se abstenía de realizar nuevamente dichos actos se vería en la obligación de denunciar a los superiores”, consignó la demanda.

Al no compartir sus prácticas, María Pilar Ascencio da cuenta que varias veces le representó a Lori las cosas que no le parecían y que eran reñidas con las políticas de la empresa, ante lo cual empezó a ser objeto de sus constantes burlas en reuniones de trabajo en las que ella estaba. Entre las múltiples cosas que le representó “fue una reunión a la que me llevó sin previo aviso con un gerente de la competencia, después de irlo a buscar al aeropuerto, en un restaurante”, sostuvo.

Auditoría

En agosto de 2017 se inició al interior de la empresa una auditoría interna para indagar el desarrollo de prácticas cuestionables y que eran reñidas con la ética y política comercial que mantiene Linde Gas Chile, respecto de todos sus empleados.

“Una de estas denuncias era la que había realizado anteriormente Vargas hace casi un año y medio antes, porque cualquier denuncia ante la Fiscalía Local Económica, podría haber detenido la fusión (con Praxair)”, explicó Ascencio. Es decir, dijo, “podríamos estar en presencia de conductas que debieron ser investigadas por la Fiscalía Nacional Económica y por haber sido denunciadas o por haberse aportado la información que la empresa tenía, no se siguió adelante con la investigación; y en razón de ello desvincularon a cuanta persona se hubiera podido interponer en la fusión de Linde con Praxair”, acusó.

El 23 de agosto de 2017 y el 31 de agosto de 2017 fue citada a declarar en Santiago en las oficinas de Linde en Providencia. En las entrevistas estaban los abogados del estudio jurídico PPU, y auditores internos de Linde. “En dicha oportunidad y en todas las entrevistas posteriores, entregué mi declaración de forma transparente, veraz y fiel a los hechos que se me consultaban, aunque Lori me indicó que debía ser cuidadosa con mi declaración, ya que de los temas que se trataran en dicha auditoría de carácter confidencial él igualmente se enteraría, sin indicar de qué forma”, relató.

Exejecutiva de Linde acusó hace más de cinco años a su jefe por colusión.

“Desde ese entonces y hasta el momento de mi despido, David Livio Lori no guardó ningún tipo de mesura ni prudencia para señalar que iba a ser desvinculada apenas terminara la investigación, porque estaba casi seguro que había sido yo quien había realizado al menos una de esas denuncias”, contó Ascencio.

“Si bien yo no realice ninguna de las denuncias, sí aporté antecedentes a la investigación de compliance que determinan que mi exjefe don David Livio Lori ejecutó conductas reñidas con la ética profesional y en particular con las normas de colusión y de libre competencia que, de haber sido puestas oportunamente en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica, muy posiblemente habrían frenado de manera total el proceso de fusión entre Linde Gas Chile S.A. y Praxair. No sé si habrá alguien tenido a acceso a mi correo institucional”, concluyó.

El 11 de julio de 2019, la exejecutiva de Linde presentó un escrito de desistimiento al tribunal y cerró el litigio con un acuerdo monetario. Hoy Ascencio es gerenta de Altas Copco, firma de artefactos de aire comprimido. Linde no realizó comentarios sobre este artículo.