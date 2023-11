Fitch vuelve a rebajar clasificación de bonos de VTR mientras el papel sigue en picada

“Mejor mirarlo de lejos”, dicen algunos agentes del mercado a la hora de hablar sobre los bonos den dólares de VTR.

La situación que enfrenta la compañía es compleja. La continua pérdida de clientes está afectando sus resultados, que la llevó a enfrentar pérdidas por US$ 519 millones en 2022, mientras que durante los primeros seis meses de 2023 registró pérdidas netas por $52 mil millones.

En este escenario, el bono en dólares con vencimiento a 2028 ha perdido en torno al 50% de su valor. Si a principios de este 2023 cotizaba en torno a los 40 centavos de dólar, para este jueves el precio estaba en 18,4 centavos de dólar. Ello implica que han vuelto a desplomarse luego de que en mayo América Móvil y Liberty Latin America, acordaran proporcionar financiamiento a corto plazo para poder pagar su deuda, lo que había dado un nuevo impulso a los papeles elevándolos de nuevo sobre los 40 centavos.

Aún así, muy lejos de los 105 centavos por dólar que marcaba al cierre de 2021 e inicios de 2022.

Y el escenario futuro parece no mejorar sustancialmente. Este miércoles, Fitch Ratings ratificó en CCC- las notas de VTR Finance, filial financiera de ClaroVTR, formada el año pasado tras la fusión de Claro Chile y VTR, pero rebajó las clasificaciones de las notas senior emitidas por US$ 483 millones con vencimiento en 2028 a ‘C’ desde ‘CC’,′ mientras que los bonos por US$ 474 millones (2028) y notas por US$ 391 millones (2029) a ‘CC’′ desde ‘CCC’′.

Según la agencia, las reducciones de las notas “se basan en perspectivas de recuperación más débiles debido al deterioro del desempeño operativo y una estimación más baja del Ebitda de la empresa en funcionamiento”. Al mismo tiempo, alertó sobre el alto apalancamiento del joint venture de alrededor de 7y y 8,4 veces, y un apalancamiento neto independiente para VTR de alrededor de 19 y 23 veces en 2023 y 2024, respectivamente.

“La capacidad de acceder a liquidez, a través del uso de su línea de crédito comprometida, así como a través de la monetización de activos y/o aportes de accionistas, es un factor crítico en el corto plazo, considerando el fuerte deterioro de su liquidez a junio de 2023, debido a menor a un Ebitda y la expectativa de altos requerimientos de capex en el mediano plazo”, dijo la firma

Así, Fitch estimó que “una quema de efectivo de alrededor de $102 mil millones desde 2021″, mientras que para junio de este año la caja llegaba a $19 mil millones, algo que para la agencia “es insuficiente para atender el nivel actual de deuda a corto plazo y gastos por intereses en los próximos 12 meses”.

De hecho, ese monto “representa alrededor del 15% de la deuda a corto plazo, compuesta principalmente por $70 mil millones de deuda de financiación del proveedor”.

Respecto del desempeño, Ftich dijo que “no espera una recuperación relevante del Ebitda en 2024″, y que ve “un impacto positivo limitado por las sinergias para las operaciones combinadas y VTR. El margen Ebitda de VTR ha disminuido a 17,9% para junio de 2023 desde el 40% en 2019, mientras que su Ebitda ha disminuido a $81 mil millones en 2023 desde los $260 mil millones en 2019, antes de la pandemia”.

Asimismo, resaltó que desde el inicio de la pandemia, los suscriptores de banda ancha disminuyeron a menos de 1,08 millones desde 1,3 millones, “lo que presionó las ganancias”.

La clasificadora sostiene que si bien VTR Finance recibió un apoyo de los accionistas por $39.500 millones como préstamo intercompañía de Claro Chile, recursos que se utilizaron para financiar pagos de intereses e inversiones, pero “a partir de mayo de 2024, la empresa necesitará deuda adicional para reemplazar el programa de financiamiento de proveedores, que mantiene un monto de $70 mil millones en deuda de corto plazo”.

“En comparación con WOM Mobile S.A. (WOM; B+/Negativo), la operación combinada de VTR/Claro debería tener una mayor diversificación y escala, y un menor margen Ebitda”, destacó Fitch.

Ya en mayo de este año Ftich había rebajado la nota de VTR Finance desde B- a CCC-, considerando en que la flexibilidad financiera de la firma se vio presionada en 2022 ante “la expectativa de desafíos relevantes para asegurar fondos adicionales para atender sus pagos de intereses en los próximos 12 a 18 meses. Además, la rebaja considera la expectativa de Fitch de un desempeño operativo débil en 2023, dada la continuación de un entorno altamente competitivo”.