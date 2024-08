Ford reduce sus planes de lanzamiento de vehículos eléctricos por la escasa demanda

Ford Motor está cancelando planes para un gran vehículo eléctrico deportivo-utilitario y espera tomar US$ 1,9 mil millones en cargos especiales relacionados y amortizaciones, mientras los fabricantes de automóviles siguen ajustando sus planes EV debido a la demanda más suave de lo esperado.

El fabricante de Dearborn, Michigan, comentó que está desechando los planes para un SUV eléctrico de tres filas de asientos, citando la dura presión de precios ya que los fabricantes de automóviles recurren a descuentos agresivos para vender sus vehículos eléctricos. Esta primavera, Ford había dicho que iba a retrasar los planes para ese modelo en dos años, a una fecha de lanzamiento en 2027.

En su lugar, Ford ofrecerá versiones híbridas de gasolina y electricidad de futuros SUV grandes de tres filas de asientos, una popular categoría de vehículos que incluye las marcas Explorer y Expedition.

Los movimientos de la empresa son el último ejemplo de cómo los fabricantes de automóviles se retractan de los planes de inversión en vehículos eléctricos que hicieron hace años, cuando parecía que había una gran demanda sin explotar de modelos alimentados por baterías. La indecisión de los compradores ha sido mayor de lo que los ejecutivos esperaban en un principio, y las encuestas muestran preocupación por los altos precios y la búsqueda de lugares de recarga.

El mes pasado, General Motors retrasó la apertura de una fábrica en los suburbios de Detroit que se está renovando para construir camionetas eléctricas y retrasó el lanzamiento de un Buick EV.

Ford también ha retrasado un año, hasta 2027, el lanzamiento de una nueva camioneta eléctrica, la segunda vez que lo hace. Además, Ford dijo que reduciría su gasto de capital en vehículos totalmente eléctricos a alrededor del 30% de su presupuesto, desde el 40%.

“En función de la situación del mercado y de los clientes, tomaremos decisiones difíciles”, declaró John Lawler, director financiero de Ford.

Las acciones de Ford subieron un 1,6% el miércoles. Las acciones siguen perdiendo alrededor de un 11% en 2024.

Ford ha dicho que su negocio EV está en camino de perder alrededor de US$ 5 mil millones este año. En el período de tres meses que terminó en junio, el fabricante de automóviles perdió alrededor de US$ 44.000 en cada vehículo eléctrico que vendió.

Los ejecutivos han declarado que la empresa está intentando reducir las pérdidas de su actual gama de vehículos eléctricos y, al mismo tiempo, asegurarse de que las futuras ofertas generen beneficios.

Los fabricantes de automóviles tratan de encontrar un difícil equilibrio con los vehículos eléctricos. El endurecimiento de las normas sobre emisiones de gases de escape y el rápido crecimiento de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos les obligan a invertir en esta tecnología. Pero el interés de los consumidores por los vehículos eléctricos ha decaído tras una oleada de entusiasmo.

Por ejemplo, aunque Ford está recalibrando sus planes para incluir más híbridos, también está avanzando en el despliegue de varios vehículos eléctricos completos. Empezará a fabricar una furgoneta comercial eléctrica en 2026 y dos nuevas camionetas un año después.

Una de las camionetas será de tamaño medio y se fabricará con un nuevo sistema eléctrico de bajo coste que lleva casi dos años en desarrollo por un equipo de unos 100 ingenieros de Ford en Irvine, California. Dirigido por el exejecutivo de Tesla Alan Clarke, ese proyecto está diseñado para producir varios modelos eléctricos que, según Ford, serán rentables y permitirán a la empresa competir con los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

“Creemos que la aptitud de los chinos en el sector de los vehículos eléctricos acabará por imponerse a toda nuestra industria en todas las regiones”, comunicó Farley a los analistas el mes pasado.

El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, ha dicho que las empresas chinas de vehículos eléctricos tienen la ventaja de una cadena de suministro más barata y que Ford necesita encontrar formas de reducir sus propios costes para competir.

Ford dijo que haría un gasto especial no monetario de US$ 400 millones para amortizar los gastos relacionados con la cancelación del SUV eléctrico. La medida también puede dar lugar a gastos adicionales de US$ 1,5 mil millones, que se reflejará como partidas especiales en los próximos trimestres, comentó la compañía.

GM y otros fabricantes de automóviles tradicionales también han retirado o retrasado algunas inversiones en vehículos eléctricos, citando una demanda más lenta de lo esperado para los vehículos que funcionan sólo con baterías.

Las ventas de modelos totalmente eléctricos aumentaron un 6,8% hasta la primera mitad del año, según datos de Motor Intelligence, lo que supone una fuerte desaceleración respecto al crecimiento cercano al 50% registrado en 2023.

Mientras tanto, las ventas de vehículos híbridos han aumentado considerablemente en el último año, y muchos fabricantes de automóviles han dicho que planean lanzar más de ellos como un paso intermedio para los clientes que no están listos para dar el salto a un modelo totalmente eléctrico.