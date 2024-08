Huawei prepara un nuevo chip para desafiar a Nvidia y superar las sanciones de EE.UU.

La china Huawei Technologies está a punto de presentar un nuevo chip para uso en inteligencia artificial (IA), superando las sanciones de EE.UU. para desafiar a Nvidia en el mercado chino.

Empresas chinas de Internet y operadores de telecomunicaciones han estado probando el último procesador de Huawei, llamado Ascend 910C, en las semanas recientes, según personas familiarizadas con el asunto. Huawei dijo a sus clientes potenciales que el nuevo chip es comparable al H100 de Nvidia, que se presentó el año pasado y que no está disponible directamente en China, según las fuentes.

La capacidad de Huawei para seguir avanzando en el campo de los chips es la última señal de cómo la empresa ha logrado superar los obstáculos erigidos por EE.UU. y desarrollar alternativas chinas a los productos fabricados por EE.UU. y sus aliados. Con la ayuda de miles de millones de dólares en apoyos estatales, se ha convertido en un campeón nacional en áreas que incluyen la IA y en una pieza clave del empeño de Beijing por “borrar” las tecnologías estadounidenses.

Aun así, Huawei ha sufrido retrasos en la producción de sus chips actuales, según estas fuentes. Se enfrenta a la perspectiva de nuevas restricciones estadounidenses que podrían privarla de componentes de máquinas y de los últimos chips de memoria utilizados en el hardware de IA.

Empresas como ByteDance, matriz de TikTok, el gigante de los motores de búsqueda Baidu y la compañía estatal de telecomunicaciones China Mobile están en las primeras conversaciones para obtener el 910C, de acuerdo a estas personas. Las negociaciones iniciales entre Huawei y los clientes potenciales indican que es probable que los pedidos superen los 70.000 chips, con un valor total de alrededor de US$ 2.000 millones, dijeron.

El objetivo de Huawei es comenzar los envíos en octubre. Advirtieron que las compras finales pueden diferir de los planes iniciales y que el calendario de entregas puede cambiar. Un representante de Huawei se rehusó a hacer comentarios.

Huawei ha estado en la lista de entidades de EE.UU. desde 2019, lo que significa que Washington considera que la compañía es una amenaza para la seguridad nacional. Eso le ha bloqueado el uso de fábricas en lugares como Taiwán para fabricar sus chips y ha obstaculizado el acceso a componentes críticos y equipos de fabricación.

China está intensificando el apoyo a la fabricación de semiconductores y en mayo recaudó US$ 48.000 millones en la tercera entrega de un fondo nacional de inversión para la industria.

El nuevo chip de IA de Huawei trata de llenar el vacío dejado por Nvidia, después de que los controles de exportación de EE.UU. a partir de 2022 impidieran, de hecho, a la empresa con sede en Santa Clara, California, ofrecer sus chips más avanzados a los clientes chinos. Nvidia sigue creando variantes menos potentes para China que cumplen con las normas de exportación, aunque algunos en China han encontrado maneras de obtener sus chips más potentes a través de otros medios.

Los clientes chinos que compran a Nvidia tienen que conformarse con el H20, una versión rebajada de sus chips de IA, que Nvidia diseñó para cumplir las normas de Washington para vender a China y que introdujo esta primavera.

En EE.UU., por el contrario, clientes de Nvidia como OpenAI, Amazon y Google pronto tendrán acceso a los últimos chips Blackwell de la compañía y a la línea GB200 de hardware alimentado por ellos, que Nvidia ha descrito como varias veces más potente que su hardware actual.

Ahora bien, Nvidia está trabajando en otro chip orientado a China llamado B20, pero el diseño podría tener problemas para obtener la aprobación de EE.UU. para su exportación a China, si la Casa Blanca endurece sus normas, señalaron personas familiarizadas con el asunto.

Dylan Patel, analista de la firma de investigación del sector SemiAnalysis, comentó que veía el 910C de Huawei como un avance que podría rendir mejor que el B20 de Nvidia.

FILE PHOTO: The logo of Nvidia Corporation is seen during the annual Computex computer exhibition in Taipei, Taiwan May 30, 2017. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

Si Huawei puede producir su nuevo chip con éxito y Nvidia sigue bloqueada para ofrecer chips avanzados a los clientes chinos, sostuvo, “Nvidia perdería cuota de mercado rápidamente en China”.

SemiAnalysis, por su parte, indicó que Huawei podría producir entre 1,3 y 1,4 millones de chips 910C el año que viene si no se enfrenta a restricciones adicionales por parte de EE.UU..

Inicialmente, los clientes chinos no estaban entusiasmados con el H20 de Nvidia, porque no estaban seguros de que fuera significativamente mejor que la última oferta de Huawei, según informó The Wall Street Journal.

Sin embargo, algunos clientes aumentaron los pedidos de H20 después de que las pruebas de clústeres H20 más grandes produjeran resultados de rendimiento favorables y Nvidia redujera los precios, manifestaron personas familiarizadas con el asunto. Los estancamientos en la producción de Huawei también influyeron.

SemiAnalysis estimó en julio que Nvidia vendería más de un millón de chips H20 en China este año, valorados en unos US$ 12.000 millones. La cantidad de chips vendidos sería casi el doble de lo que se espera que Huawei venda de su 910B, según SemiAnalysis.

Las sanciones de EE.UU. están detrás de algunos retrasos este año en los envíos del Ascend 910B, actualmente el procesador de IA más avanzado de Huawei, afirmaron estas fuentes.

En las últimas semanas, Huawei ha comenzado a almacenar chips de memoria de gran ancho de banda, utilizados para los procesadores de IA de última generación, en respuesta a las posibles restricciones de EE.UU. sobre el acceso de China a dichos chips, dijeron las fuentes. El Departamento de Comercio de EE.UU. actualiza con frecuencia las sanciones y los controles a la exportación, y personas del sector esperan nuevas medidas este año.

Huawei ha avisado a su fabricante local y a sus proveedores que almacenen más componentes de máquinas, anticipando que las soluciones de producción podrían acortar la vida útil de algunas piezas y que podría tener más dificultades para abastecerse de piezas, aseguraron las personas consultadas.

En una conferencia de la industria de semiconductores en junio, un ejecutivo de Huawei comunicó que casi la mitad de los grandes modelos de lenguaje de China fueron entrenados con los chips de Huawei. Afirmó que el rendimiento del 910B ha superado al del A100 de Nvidia en el entrenamiento de modelos.

Un análisis realizado en junio por el Center for Security and Emerging Technology, organismo de investigación política de la Universidad de Georgetown, indicaba que la serie 910 era competitiva frente a la A100, pero también se enfrentaba a importantes problemas, como una capacidad de fabricación limitada y un bajo rendimiento. El chip 910B tiene menos núcleos activos de inteligencia artificial (componentes clave para el cálculo) que la versión anterior de Huawei, por lo que no supone una gran mejora.