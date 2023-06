Imacec sin minería lleva 8 meses de caídas consecutivas y refleja debilidad de la demanda interna

La economía se está enfriando. De eso no cabe duda y así lo reflejan las cifras de actividad que publicó hoy el Banco Central. De acuerdo al ente rector, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1,1% en abril. La cifra se ubicó en la parte baja de las expectativas que fluctuaban entre -0,2% y -1,5%.

La serie desestacionalizada no presentó variación respecto del mes precedente y cayó 0,6% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que abril de 2022.

Asimismo, la variación anual del Imacec fue explicada por la caída del comercio y, en menor medida, de la industria. Por su parte, en el resultado del Imacec desestacionalizado, se compensó el aumento de la minería con las caídas del resto de bienes y del comercio.

Ahora otra cifra que muestra un enfriamiento de la actividad, y en especial de la demanda interna, es el Imacec no minero que se contrajo 1,6%, anotando ocho meses de contracciones consecutivos. En línea con esta caída, el comercio se desplomó cayendo 7,7%.

Este resultado fue explicado por todos sus componentes, en particular por el comercio minorista, donde destacaron las menores ventas en supermercados y establecimientos especializados de vestuario y alimentos. En menor medida, también incidió la caída de las ventas del comercio automotor.

Cristián Valdés, estratega de inversiones de Zurich AGF acotó que “si bien la cifra de actividad mensual no mostró variaciones, su composición es compleja ya que el performance de la economía es explicado por una dinámica positiva en el sector minero que creció un 3,9% (desestacionalizado) mientras que el imacec no minero se contrajo en un 0,7% (desestacionalizado) mostrando que la debilidad de la demanda interna se mantiene explicada en este mes por los componentes comercio que caen 2,4% y por resto de bienes, el que está compuesto principalmente por la construcción, el que tuvo una caída de 2% en el mes”.

Valdés agregó que “como consecuencia, esperamos que la demanda interna siga bajo presión en los próximos meses, que la inflación continúe reduciéndose y los desequilibrios externos mejoren dada una reducción en el déficit en cuenta corriente”.

Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, puntualiza que “en abril la economía cumplió tres meses consecutivos contrayéndose con respecto al mismo período el año pasado. La contracción en abril fue impulsada por el comercio, y ciertos servicios, al tiempo que la minería sorprendió al alza tras varios meses de sorpresas a la baja. Es importante destacar que el menor dinamismo de la economía es coherente con un escenario de normalización de la actividad a niveles más sostenibles con nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo, clave también en contribuir al proceso desinflacionario en curso.”.

Sebastián Piña, analista económico de BTG Pactual Chile, comenta que “el Imacec de abril fue malo y da cuenta de que la economía se está contrayendo algo más rápido de lo que creíamos. El grueso de la sorpresa a la baja provino por el lado del Imacec no minero, el cual se vio fuertemente afectado por el mal desempeño del comercio”.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, acota que “ha existido cierto optimismo en el mercado el cual nosotros no hemos compartido, y las cifras de abril no nos sorprenden. Si vemos la caída del Imacec no minero es de -1,6% arrastrado fuertemente por la baja en comercio”.